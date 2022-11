Alvarado verslaat Betsema na spannende slotronde in Superprestige Niel

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Jaarmarktcross in Niel op haar naam geschreven. De Nederlandse besliste in de tweede manche van de Superprestige een duel met Denise Betsema in haar voordeel. Inge van der Heijden eindigde op de derde plek.

Bij de vrouwenwedstrijd in Niel ontbraken een aantal grote namen. Kersvers Europees kampioene Fem van Empel heeft een rustmoment in haar drukke schema, terwijl Lucinda Brand – winnares van de laatste drie edities – nog niet helemaal hersteld is van haar handbreuk. Annemarie Worst keek vanaf de bank toe omdat ze kampt met een knieblessure. Toch bleef er een boeiend deelnemersveld over, met onder anderen Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden. Wegrenster Lorena Wiebes was ook van de partij.

Alvarado en Van der Heijden hadden de beste start. Zij zaten daardoor ver voor een val van Clara Honsinger en Zoe Bäckstedt, waar veel andere rensters – waaronder Wiebes – door werden opgehouden. Betsema zat wel van voren. Zij reed even later samen met Alvarado en Van der Heijden weg. Het drietal kreeg bij het ingaan van de tweede van zes rondes ook nog gezelschap van Aniek van Alphen en Sanne Cant.

Drietal op kop

De aansluiting was van korte duur, want al snel scheidden Betsema, Alvarado en Van der Heijden zich weer af. Van Alphen bleef nog een tijdje op het vinkentouw hangen, maar toen ze – in het begin van de derde ronde – in een lint bleef hangen, was het voor haar voorbij. Vooraan legde Alvarado ondertussen de pees erop. Betsema kon volgen en nam later in de ronde over, Van der Heijden moest een gaatje laten. De renster van 777 keerde aan het begin van de vierde ronde even terug, maar moest direct daarna weer passen.

Betsema en Alvarado waren elkaar waard en bleven bij elkaar tot de slotronde. Daar maakte Alvarado een foutje, maar omdat zij op kop zat, werd Betsema opgehouden en moest de Texelse een gaatje laten. Laatstgenoemde kwam terug, maar verloor vervolgens weer wat terrein. Door het kleine verschil bleef het echter spannend. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam voor de zandstrook zelfs nog aansluiten, maar juist hier maakte Alvarado al lopend opnieuw het verschil. Ze behield haar voorsprong in het restant van de ronde en kwam zegevierend over de streep.

Voor Alvarado is het de eerste zege in anderhalf jaar tijd. Betsema pakte de tweede plaats, Van der Heijden werd derde.

Superprestige Niel 2022

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 48m04s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5s

3. Inge van der Heijden (777) op 54s

4. Aniek van Alphen (777) op 1m03s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m08s

6. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 1m39s

7. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 2m01s

8. Amandine Fouquenet op 2m25s

9. Perrine Clauzel (AS Bike Racing) op 2m34s

10. Francesca Baroni (Pissei-Groep T.O.M.) op 2m44s