Sweeck verslaat Van der Haar na zinderende finale in Superprestige Niel

Laurens Sweeck heeft de tweede manche van de Superprestige gewonnen. De Belg begon samen met Lars van der Haar aan de slotronde en wist de Nederlander te kloppen. Michael Vanthourenhout werd derde.

De organisatie van de Jaarmarktcross in Niel kon rekenen op een stevig deelnemersveld bij de mannen. Uiteraard waren wereldkampioen Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel er nog niet bij, maar de vier smaakmakers van de voorbije weken gaven allen acte de présence: Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Eli Iserbyt, de winnaar van vorig jaar.

De eerste rondes

De kopstart was echter voor Kevin Kuhn. De Zwitser dook als eerste het veld in, met Sweeck in zijn spoor. Niels Vandeputte en Vanthourenhout zaten goed mee, Iserbyt sloot ook al snel aan. Van der Haar, in zijn rood-wit-blauwe trui, volgde wat verder. Aan het einde van de ronde hadden we een groep van negen man voorop. Van der Haar en Van Kessel hadden op dat moment een achterstand van vier, vijf seconden.

In het begin van de tweede ronde sloot dit groepje renners aan, terwijl Sweeck zijn ketting eraf viel. De nummer drie van het EK stond even stil, waardoor hij naar achteren zakte in de omvangrijke groep. Iserbyt had op dit moment de leiding. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed even voor de rest uit, maar voor het ingaan van de derde van negen rondes liet hij zich terugzakken. Er waren nog altijd elf renners bij elkaar.

Sweeck solo

In deze derde ronde trokken drie renners door, drie favorieten: Vanthourenhout, Van der Haar en Sweeck. Die laatste had duidelijk goede benen, want hij gooide zijn twee metgezellen overboord en ging alleen door. Terwijl de Europees en Nederlands kampioen terugvielen in het achtervolgende groepje, liep de renner van Crelan-Fristads verder uit.

Aan het begin van ronde zes had Sweeck vijftien seconden voorsprong op Vanthourenhout, die opnieuw was weggereden bij de rest. Van der Haar en de verrassende Witse Meeussen volgden enkele tellen later. Iserbyt, die te maken kreeg met een zadelbreuk, lag op dit moment vijftiende en had al bijna een minuut achterstand. Hem konden we afschrijven voor de zege, al zou hij in de slotrondes nog wel sterk komen opzetten.

Van der Haar maakt de sprong

Lars van der Haar nog niet, want hij reed naar Vanthourenhout toe en gezamenlijk knabbelden ze aan de voorsprong van Sweeck. Daarna sloeg de Nederlands kampioen – in de zandstrook – een bres met Vanthourenhout en reed hij langzaam maar zeker naar de eenzame koploper toe. Halverwege de zevende ronde hadden we zodoende twee man op kop.

De twee bleven bij elkaar tot diep in de slotronde. Pas in de zandpassage werd het verschil gemaakt, door Sweeck. De zandspecialist sloeg een gaatje met Van der Haar, die van de fiets moest, en zou zijn voorsprong tot de streep behouden. De Nederlander moest genoegen nemen met de tweede plaats. Michael Vanthourenhout zou later als derde over de finish komen.

Superprestige Niel 2022

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) in 1u01m28s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 3s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Bingoal) op 35s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

5. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

6. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 47s

7. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m06s

8. Emiel Verstrynge (Crelan-Fristads) op 1m13s

9. Kevin Kun (Tormans Cyclo Cross) op 1m23s

10. Corné van Kessel (Tormans Cyclo Cross) op 1m30s