Voorbeschouwing: Superprestige Middelkerke 2024 – Iserbyt is al zegezeker, Alvarado niet

Zaterdag is het tijd voor de allerlaatste manche van de Telenet Superprestige. Bij de mannen ligt het klassement al in een beslissende plooi en is Eli Iserbyt zegezeker, bij de vrouwen kan het mathematisch nog mislopen voor Ceylin del Carmen Alvarado. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Middelkerke

Mannen

2023: Eli Iserbyt

2022: Niet doorgegaan

2021: Laurens Sweeck

2020: Laurens Sweeck

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Tom Meeusen

Vrouwen

2023: Ceylin del Carmen Alvarado

2022: Niet doorgegaan

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema*

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Helen Wyman

* Uitslag geschrapt na een schorsing vanwege een positieve test op anabole steroïden.

Vorig jaar

Parcours

In de beginjaren werd in Middelkerke nog in de duinen gecrost – zoals in Koksijde nog altijd het geval is, maar aan het begin van de 21ste eeuw werd de organisatoren een halt toegeroepen en moest men op zoek naar een nieuwe locatie. Wijlen Norbert Dedecker – de recordhouder – tekende met de steun van Ivan Messelis een nieuwe omloop uit in Sportpark De Krokodil.

De nieuwe parcoursbouwers maakten er een intervalcross van, met een afwisseling van weide- en zandstroken én enkele korte maar pittige hellinkjes. Die blijven in 2024 weliswaar intact, maar de organisatoren brachten vorig jaar wel de nodige veranderingen aan op het parcours.

Start en aankomst blijven liggen op de Westendelaan, maar de asfaltpassage is in 2023 grondig ingekort. En nog ingrijpender: de renners rijden voortaan in de omgekeerde richting ten opzichte van de vorige edities van de Noordzeecross. Vlak na de aankomst worden ze rechtsaf gestuurd, voor enkele lusjes parallel met de asfaltstrook, waar ook de eerste hellingen te vinden zijn.

Na een eerste passage door de materiaalpost gaat het naar het meest westelijke deel van het parcours, vlak naast de indoor tennisbaan, waar de organisatie haar VIP-tenten voor de eerste keer heeft neergeplant. Niet ver daarna volgt de traditionele zandpassage, die in Middelkerke niet mag ontbreken, vooraleer via een laatste lus de finish weer wacht.

Programma en info

Programma zaterdag 10 februari 2024

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Sportpark De Krokodil, Middelkerke

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Deze voorverkoop eindigt op vrijdag 10 januari om 23.59 uur. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis binnen.

Website organisatie

Website Telenet Superprestige

Favorieten mannen

Eli Iserbyt is in goede doen. Na zijn vijfde plaats op het WK veldrijden in Tábor won hij woensdag op sterke wijze de Exact Cross in Maldegem. De Belgische kampioen reed een heel uur in de kopgroep en in de laatste ronde won hij de strijd met ploeggenoot Michael Vanthourenhout. In Tábor sprak Iserbyt nog over een lege tank, maar dat lijkt op dit moment toch nog niet het geval.

Michael Vanthourenhout is op het einde van het seizoen ook weer helemaal in orde. Zijn podiumplaatsen op het Belgisch kampioenschap en het wereldkampioenschap zullen hem vertrouwen gegeven hebben. Veel zeges heeft hij dit seizoen echter nog niet, dus zou een extra overwinning op het einde van het seizoen niet misstaan.

De nummer twee van het WK is zaterdag ook van de partij. Dan hebben we het natuurlijk over Joris Nieuwenhuis, die zijn Nederlandse trui ook nog eens zal tonen. Voor Nieuwenhuis is het ook niet onbelangrijk dat hij een goede prestatie neerzet, want dan stelt hij zijn tweede plaats in het klassement veilig. Dat levert toch een aardige hoeveelheid prijzengeld op, dus zal de renner van Baloise Trek Lions gemotiveerd zijn. Al is hij dat altijd.

Niels Vandeputte is de renner die Nieuwenhuis nog kan uitdagen. De nog jonge Belg was ook in orde in Maldegem, waar hij als derde mee op het podium klom. Dat zal een opsteker zijn geweest voor Vandeputte, want de laatste weken liep het allemaal wat minder voor hem.

De deelnemerslijst van de Superprestige Middelkerke is nog niet compleet. Deze voorbeschouwing zal dus op een later moment aangevuld worden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Joris Nieuwenhuis

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado zou graag nog eens winnen. Dat is tenslotte al geleden van 17 december voor de eindwinnares van de Wereldbeker. Haar rug speelt haar de laatste weken echter parten, waardoor ze niet in de vorm verkeert van het begin van het seizoen. In het deelnemersveld van Middelkerke zou de renster van Alpecin-Deceuninck echter wel in staat moeten zijn om dichtbij de zege te zijn.

Bij Cyclocross Reds rekenen ze weer op Annemarie Worst en Aniek van Alphen. Worst kan ook nog het eindklassement van de Superprestige winnen, al zal dat heel moeilijk worden. Ze moet dan rekenen op een off-day van Alvarado, maar dat lijkt eerder onwaarschijnlijk. Van Alphen kan zich wel nog in de top-3 nestelen, wat een mooi doel is. De Nederlandse is de laatste tijd echter niet in vorm.

Inge van der Heijden is de huidige nummer drie van het klassement. Zij werd negende op het WK in Tábor. Geen slecht resultaat, zeker niet als je weet dat Van der Heijden het de laatste weken niet makkelijk heeft. De Nederlandse renster van Crelan-Fristads is aan het einde van haar Latijn en kijkt uit naar het einde van het seizoen.

De deelnemerslijst van de Superprestige Middelkerke is nog niet compleet. Deze voorbeschouwing zal dus op een later moment aangevuld worden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Annemarie Worst, Inge van der Heijden

* Aniek van Alphen

Weer en TV

Het belooft geen aangename dag te worden zaterdag in Middelkerke. Weeronline verwacht temperaturen rond de 10 graden Celsius, neerslag én stevige wind. De renners én de supporters zullen zich dus moeten voorbereiden op niet al te aangename weersomstandigheden.