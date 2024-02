donderdag 8 februari 2024 om 12:08

Inge van der Heijden zet nu al punt achter veldritseizoen

Inge van der Heijden zal de komende weken niet meer in actie in de laatste crossen van het seizoen. De renster van Crelan-Fristads kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen en zet daarom al een punt achter haar crosscampagne.

“Teleurgesteld moet ik jullie vertellen dat ik mijn seizoen veel eerder moet stopzetten dan gepland”, geeft Van der Heijden aan op Instagram. “We zijn erachter gekomen dat ik kamp met een virus. Sporten op het hoogste niveau en gezondheidsproblemen, dat gaat niet samen. Ik heb gewoon wat rust nodig, om zo snel mogelijk weer gezond terug te komen.”

De 24-jarige Van der Heijden, de oud-wereldkampioen bij de beloften, past met andere woorden voor de resterende crossen in Middelkerke (10/2), Lille (11/2), Sint-Niklaas (17/2), Brussel (18/2) en Oostmalle (25/2). Ze zal in Middelkerke dus ook niet haar derde plaats in de Superprestige verdedigen. De Nederlandse kwam dit seizoen tot 25 crossen.

Veel ereplaatsen, maar geen overwinning

Van der Heijden kan al bij al terugkijken op een goede crosswinter, al bleef de zegeteller op nul staan. Ze eindigde in maar liefst 18 crossen bij de eerste tien en stond in de veldritten van Overijse, Heusden-Zolder, Diegem, Gullegem en Zonhoven zelfs op het podium. De laatste weken verliepen echter door gezondheidsproblemen niet naar wens, al werd ze afgelopen zaterdag nog wel negende op het WK in Tábor.