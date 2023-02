Iserbyt zegeviert in spannende slotmanche Superprestige, Van der Haar eindwinnaar

Eli Iserbyt heeft de Noordzeecross in Middelkerke op zijn naam geschreven. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal versloeg na een spannende cross Lars van der Haar, die zich met zijn tweede plaats wel verzekerde van de eindzege in de Superprestige. Laurens Sweeck werd derde in Middelkerke.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock hebben inmiddels allen hun crossseizoen beëindigd. De verwachting was dus dat het in de Superprestige Middelkerke tussen de mannen zou gaan die voor hun intrede in het veld de dienst uitmaakten: Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Die laatste verdedigde in de slotmanche van de Superprestige zijn leiderspositie. Hij had een voorsprong van zeven punten op Vanthourenhout, zij naaste belager.

Van der Haar vertrekt snel

Van der Haar was duidelijk gemotiveerd, want hij dook na een uitstekende start als eerste het veld in. Alleen Niels Vandeputte kon zijn wiel houden. Eventjes, althans. Al snel reed Van der Haar alleen voorop, al zaten de achtervolgers – met Iserbyt voorop – niet ver. Bij de eerste doorkomst waren de verschillen nog beperkt tot enkele secondes.

In de tweede ronde kwam Sweeck ook op stoom. Terwijl Vanthourenhout een mindere dag leek te hebben, kon de renner van Crelan-Fristads net voor de streep de aansluiting maken met Van der Haar. Iserbyt zat nog op enkele meters, maar keerde even later dan toch terug. Lang duurde dat echter niet. Na een foutje in de derde ronde zag hij de andere twee weer wegrijden. Sweeck had daarbij de koppositie genomen en trok stevig door.

Nieuwenhuis komt terug

Iserbyt gaf zich echter nog niet gewonnen en voegde zich aan het einde van de vierde ronde weer bij Van der Haar en Sweeck. De jarige Joris Nieuwenhuis, de eerste achtervolger in deze fase, kwam na vijf rondes door op achttien seconden. Daarna sloop hij langzaam maar zeker nog wat dichterbij. In de zevende ronde zat de Baloise Trek Lions-renner weer bij de koplopers. Ook Gerben Kuypers kreeg de leiders weer in zicht.

Aan het begin van de achtste ronde gaf Van der Haar er weer een lap op. In de zandstrook, waar de Nederlands kampioen steeds goed doorheen kwam, sloeg hij een gaatje met de andere drie. Iserbyt maakte de sprong, maar een ronde later verloor de West-Vlaming weer enkele meters in het zand. Definitief breken deed hij evenwel niet. Iserbyt keerde terug, waarna de twee uiteindelijk samen aan de slotronde begonnen.

In die laatste ronde maakte Van der Haar een schuivertje. Iserbyt nam de koppositie over en zette de Nederlander meteen onder druk. Uiteindelijk kon laatstegenoemde niet meer terugkeren bij Iserbyt, die zo als winnaar over de streep kwam. Van der Haar is wel de eindwinnaar van de Superprestige.

Uitslag elite mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

3. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)