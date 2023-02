Alvarado verzekert zich met zege in Middelkerke van eindwinst in Superprestige

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige Middelkerke gewonnen. De renster van Alpecin-Deceuninck maakte in de eerste ronde al het verschil en soleerde vervolgens naar de zege. Lucinda Brand werd tweede, Annemarie Worst eindigde als derde. Alvarado is ook de eindwinnares van de Superprestige.

Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand waren de blikvangers in de vrouwencross van Middelkerke, de laatste manche van de Superprestige. De beste start was evenwel voor Leonie Bentveld. Zij dook als eerste het veld in. Alvarado zat echter goed mee en nam al snel over. Brand volgde vlot, terwijl Betsema minder uit de startblokken was geschoten. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal moest meteen in de achtervolging.

Alvarado solo

In de eerste zandpassage sloeg Alvarado een gaatje met Brand, die terugviel tot bij Annemarie Worst en Inge van der Heijden. Bij de eerste doorkomst had dit trio een achterstand van zeven tellen op Alvarado. Betsema volgde in een groepje daarachter met onder meer Marion Norbert-Riberolle.

In de tweede ronde maakte Brand opnieuw een foutje, waardoor ze van de fiets moest en ook Van der Heijden en Worst moest laten gaan. Het duo van 777 verloor ondertussen ook langzaam maar zeker meer terrein ten opzichte van Alvarado. Half koers, na drie van de zes ronden, was het verschil al bijna een halve minuut. Op dat moment kwam Brand weer aansluiten bij Van der Heijden en Worst.

Alvarado versus Brand

De renster van Baloise Trek Lions begon op stoom te raken en liet haar twee metgezellen vrijwel meteen weer achter. In haar eentje ging ze op jacht naar Alvarado. Echt dichterbij kwam ze evenwel niet: na vier rondes was het verschil nog altijd meer dan een halve minuut. Bij het luiden van de bel keek Brand al tegen een achterstand van bijna veertig seconden aan.

Alvarado hield in de slotronde dan ook probleemloos stand. Ze boekte zo haar vijfde Superprestige-zege van het seizoen en is ook de eindwinnares van het regelmatigheidsklassement. Achter haar moest Brand het volle pond geven om Van der Heijden en Worst voor te blijven, maar ze slaagde er wel in. De tweede plaats was voor haar. Worst versloeg haar ploeggenote Van der Heijden in de strijd om plek drie.

Superprestige Middelkerke

Uitslag elite vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

3. Inge van der Heijden (777)

4. Annemarie Worst (777)

5. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache)

6. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Marion Norbert-Riberolle (Crelan Fristads)

8. Anna Kay (777)

9. Francesca Baroni (Pissei-Groep T.O.M.)

10. Rebecca Gariboldi (Cingolani Specialized)