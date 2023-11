Zeger Schaeken • donderdag 16 november 2023 om 07:30

Voorbeschouwing: Superprestige Merksplas 2023 – Nieuwe zeges voor Eli Iserbyt en Ceylin Alvarado?

Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado zijn meer dan goed begonnen aan hun campagne in de Telenet Superprestige. Iserbyt doet het zelfs perfect met drie zeges in drie crossen. Krijgen we zaterdag in Merksplas wat meer strijd te zien? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Merksplas

Mannen

2022: Laurens Sweeck

2021: Eli Iserbyt

2020: Michael Vanthourenhout

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Sven Nys

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Ceylin del Carmen Alvarado

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sophie de Boer

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Nikki Harris

2013: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag mannen – Superprestige in Merksplas

1. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) in 59m39s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 5s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 40s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 53s

5. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m10s

Uitslag vrouwen – Superprestige in Merksplas

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 44m28s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 18s

3. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 26s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 33s

5. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 43s

Parcours

De omloop in Merksplas-Kolonie bestaat uit een mix van weiland, zandwegen, bospaden en kasseien. Daarnaast zijn er een aantal diverse hindernissen zoals een brug, balkjes, een zandbak en een schuine kant. Samengevat: een gezonde afwisseling tussen een aantal zware passages en een aantal beter berijdbare stroken.

Technische capaciteiten zijn ook een van de vereisten om te winnen in Merksplas. Zo is de passage in het bos (links op de foto) best technisch. Verder wacht daar ook een trappenpartij op de renners, waardoor het echt een belangrijke passage is in het parcours.

Mocht het verschil daar toch nog niet gemaakt zijn, volgt er op het einde van het rondje een nieuwe kans. De laatste drie hindernissen – de balkjes, de zandbak en de laatste brug – volgen elkaar daar namelijk in sneltempo op. Er zijn met andere woorden genoeg plaatsen om het verschil te maken in Merksplas.

Programma en info

Programma zaterdag 18 november 2023

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Centrum van Merksplas, op het Domein Kolonie Merksplas. De start en aankomst is in de Kapelstraat, 2330 Merksplas.

Publieksinformatie

Tickets kosten €14 in voorverkoop. De dagprijs bedraagt €16,5. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Tussenstand Superprestige mannen na Niel

1. Eli Iserbyt – 45 punten

2. Laurens Sweeck – 31 punten

3. Gerben Kuypers – 27 punten

4. Kevin Kuhn – 27 punten

5. Lars van der Haar – 27 punten

Tussenstand Superprestige vrouwen na Niel

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 44 punten

2. Annemarie Worst – 39 punten

3. Aniek van Alphen – 37 punten

4. Marion Norbert-Riberolle – 27 punten

5. Denise Betsema – 25 punten

Favorieten mannen

Eli Iserbyt krijgt zaterdag een mooie kans om vier op vier te scoren in de Superprestige in Merksplas. Belangrijke concurrenten als Lars van der Haar, Thibau Nys en Pim Ronhaar slaan de cross over en richten zich op zondag. Iserbyt is bijgevolg de grote favoriet voor de overwinning. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal wil de drie klassementen winnen en is in de Wereldbeker en Superprestige alvast zeer goed bezig. In dat laatste klassement heeft hij al een zeer ruime voorsprong van veertien punten op zijn eerste belager.

Dat is Laurens Sweeck. Sweeck is meteen ook de grote uitdager van Iserbyt zondag. De renner van Crelan-Fristads is in goede doen en heeft goede herinneringen aan de cross in Merksplas. Vorig jaar won hij namelijk de Aardbeiencross voor Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Krijgen we weer eens een duel te zien tussen oud-ploeggenoten Iserbyt en Sweeck?

Michael Vanthourenhout zal daar een stokje voor willen steken. Dat kan, maar dan moet hij wel hersteld zijn van zijn maagproblemen. De Europees kampioen kwam daardoor niet in actie in de Wereldbeker in Dendermonde. Een dag eerder moest hij al opgeven in Niel na een stevige tuimelpartij. Vanthourenhout is moeilijk in te schatten dit seizoen, maar als hij een goede dag heeft, kan hij meteen meedoen voor de zege.

Joris Nieuwenhuis kan dat ook. Dat bewees hij vorige week in Niel, toen hij tot in de slotronde streed voor de zege. Nieuwenhuis is de enige man van Baloise Trek Lions die start, hij heeft met andere woorden een eer hoog te houden. Gerben Kuypersis ook in staat om top-5 te rijden. Vorig weekend eindigde hij nog voor het eerst in de top-5 van een wereldbekermanche. Tot slot noemen we ook nog Felipe Orts (die derde werd in Niel), Cameron Mason, Ryan Kamp, Kevin Kuhn, Witse Meeussen, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout

* Joris Nieuwenhuis, Gerben Kuypers, Felipe Orts

Deelnemerslijst mannen (volgt later)

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het duidelijk wie de grote favoriete is. Dat is Ceylin del Carmen Alvarado, die na de rustperiode van Fem van Empel ongenaakbaar is in het veld. Zowel in Niel als in Dendermonde won de Nederlandse renster van Alpecin-Deceuninck met een grote voorsprong. De cross is Merksplas ligt Alvarado daarbovenop ook, want vorig jaar was ze er al eens de beste. Kan er iemand in de buurt komen?

Wel, dan zal dat Lucinda Brand moeten zijn. Brand dook afgelopen zondag voor de eerste keer in het veld sinds haar stevige schouderblessure. Die rentree verliep goed, ze legde beslag op de tweede plaats en liet Alvarado niet té ver wegrijden. Het is duidelijk dat Brand de renster is die het vuur aan de schenen van Alvarado moet leggen, terwijl we wachten op Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij.

De vrouwen van Cyclocross Reds zijn echter ook niet kansloos. Dan hebben we het over Aniek van Alphen en Annemarie Worst. Van Alphen was de renster die afgelopen zaterdag in Niel het dichtste bij Alvarado kon blijven. In Dendermonde had ze een mindere dag. Worst kende een weekend met veel pech. In Niel verloor ze op het laatste moment nog haar tweede plaats en in Dendermonde was ze kansloos door problemen met haar schoen. De conditie van Worst is wel goed, dus zal ze gebrand zijn om dat nog een keer te tonen.

Voor Inge van der Heijden zijn het lastige weken. Haar conditie is óók goed, maar modder is niet haar terrein. Zij moet hopen dat het snel stopt met regenen. Manon Bakker en Marion Norbert-Riberolle, ploeggenoten van Van der Heijden bij Crelan-Fristads, daarentegen smullen van de lastige vlakke crossen. Zij kunnen een gooi doen naar een top-5 of meer. Tot slot noemen we ook nog Sanne Cant, Laura Verdonschot, Alicia Franck en Denise Betsema. Een top-10 zou een goed resultaat zijn voor deze vier vrouwen. Van Betsema verwachten we normaal meer, maar zij zit nog even in het sukkelstraatje.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Aniek van Alphen, Marion Norbert-Riberolle, Manon Bakker

Deelnemerslijst vrouwen (volgt later)

Weer en TV

Regen, regen en regen. Dat beschrijft het weer de laatste tijd best accuraat. Ook zaterdag zal dat zo zijn. Weeronline verwacht namelijk flink wat neerslag in en rond Merksplas. Daarnaast zal er een stevige wind staan met een kracht van 4 Beaufort. Warm zullen de renners het ook niet hebben, want de temperaturen zullen niet boven de 10 graden Celsius komen.

De Superprestige Merksplas is natuurlijk live te volgen op TV. Zo kan je terecht bij Sporza, op Canvas. Zij starten met hun uitzending om 13.30 uur. Op dat moment kan je ook zappen naar Eurosport 1. Verder kan je de cross ook bekijken via de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids ‘Wielrennen op TV’.