Zeger Schaeken • maandag 13 november 2023 om 07:30

De Aardbeiencross kent een woelige geschiedenis, maar is nu wel gehecht aan Merksplas

De geschiedenis van de Aardbeiencross in Merksplas is meer dan woelig te noemen. Er is namelijk al zeer vaak val locatie veranderd, onder meer van Hoogstraten naar Merksplas. Nu lijken de organisatoren wel tevreden te zijn met die laatste bestemming. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Merksplas is sinds 2020 nieuw op de veldritkalender. En toch weer niet, want eigenlijk is dit de Aardbeiencross van Hoogstraten die noodgedwongen is verhuisd. Overigens niet voor het eerst. Wat hun locatie betreft, mogen ze daar in de Noorderkempen over een hobbelig parcours spreken. Voorts hebben ze hun portie tegenslag al gehad.

De Aardbeiencross stond in 1987 voor het eerst op de kalender, toen gewonnen door de betreurde Wim Lambrechts. In 1994 traden de organisatoren toe tot de Gazet van Antwerpen Trofee. Tot vijf jaar later het geweer van schouders werd veranderd en ze in Hoogstraten de overstap maakten naar dat andere regelmatigheidscriterium, de Superprestige. Daar maakt het tot op de dag van vandaag nog steeds deel van uit.

De locatie veranderde enkele jaren geleden al voor de derde keer. Lange tijd vormde het recreatiedomein De Mosten in deelgemeente Meer het decor. Later werd verhuisd naar de Blauwbossen in Minderhout, een andere deelgemeente. Mooie omloop, maar de site was niet zo vlot bereikbaar voor het publiek, waardoor in 2014 opnieuw voor een andere locatie werd gekozen. De volgende zes edities vonden plaats op de terreinen van de Hoogstraatse Veiling. Daar vonden renners en publiek een minder aantrekkelijk parcours, maar de infrastructuur eromheen was wel top.

Maar door de continue uitbreidingen op de site van de Veiling moest in de loop van 2019 worden uitgekeken naar een andere locatie. Zo kwamen de Hoogstraatse Spurters in februari 2020 in het naburige Merksplas terecht. Storm Ciara gooide toen nog roet in het eten, maar flink wat maanden later – in november – kon de cross gewoon weer doorgaan. Doorheen de geschiedenis van de cross kregen we natuurlijk ook twee recordwinnaars. Sven Nys en Sanne Cant, bij respectievelijk de mannen en vrouwen, hebben het vaakst gewonnen in Hoogstraten. Nys deed dat acht keer, Cant vijf keer.

Laatste tien winnaars Merksplas

Mannen

2022: Laurens Sweeck

2021: Eli Iserbyt

2020: Michael Vanthourenhout

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Sven Nys

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Ceylin del Carmen Alvarado

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sophie de Boer

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Nikki Harris

2013: Sanne Cant