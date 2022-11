Ceylin del Carmen Alvarado soleert naar de zege in de Superprestige Merksplas

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige Merksplas op haar naam geschreven. De Nederlandse kwam na één ronde al alleen door en wist in de rest van de cross haar koppositie te behouden. Denise Betsema werd tweede, Inge van der Heijden eindigde op de derde plek.

In de Superprestige Merksplas ontbraken de jonkies Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, maar er stond wel een stel andere toppers aan de start met onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Lucinda Brand en Marianne Vos. Die laatste had de beste start. Terwijl Vos in de eerste minuten doortrok, kwam Brand een moment stil te staan. Ze verloor daardoor veel plekken en moest gelijk in de achtervolging.

Alvarado versnelt in de eerste ronde

Alleen Alvarado kon Vos volgen in de eerste ronde. Toen de wereldkampioene een moment niet in haar pedaal kwam, nam de renster van Alpecin-Deceuninck over en pakte ze direct een paar meter. Eenmaal aan de finish, was het gat al gegroeid tot elf seconde. Achter Vos volgde een groepje met Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Denise Betsema, Marion Norbert-Riberolle en Manon Bakker. Zij maakten in de tweede ronde de aansluiting bij de renster van Jumbo-Visma.

Het groepje achter Alvarado viel vervolgens uit elkaar. Vos leek zichzelf wat tegen te komen, want ze zakte snel terug. Inge van der Heijden en Denise Betsema bleven de koploopster daarentegen lang in het zicht houden. Na drie van de vijf rondes had Alvarado evenwel achttien seconden voorsprong op Van der Heijden, Betsema volgde drie seconden later. Brand en Bakker kwamen door op 37 seconden.

In de ronde die volgde won Alvarado nog een paar seconden op het achtervolgende duo. Ze begon aldus met een ruime marge aan de slotronde en zou haar voorsprong niet meer uit handen geven. Denise Betsema finishte op de tweede plek, Inge van der Heijden vervolledigde het podium.

Superprestige Merksplas

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 44m28s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 18s

3. Inge van der Heijden (777) op 16s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 33s

5. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 43s

6. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 51s

7. Aniek van Alphen (777) op 54s

8. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m17s

9. Clara Honsinger (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m19s

10. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 1m58s