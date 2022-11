Superieure Sweeck houdt Van der Haar af in Superprestige Merksplas

Laurens Sweeck heeft de Superprestige Merksplas gewonnen. De Belg reed in de eerste ronde al weg bij de rest van het pak en hield vervolgens sterk stand. Lars van der Haar bleef nog het dichtst in de buurt, de Nederlander werd tweede.

De laatste weken ging het in de veldritwereld veel over de aanstaande rentree van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Laatstgenoemde was van De Grote Drie de eerste die weer het veld indook. In de Telenet Superprestige Merksplas nam hij het op tegen de toppers van de eerste maanden van het crossseizoen: Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Laurens Sweeck en Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Kon de Brit hen meteen het vuur aan de schenen leggen?

De eerste die het veld indook was Sweeck. Stan Godrie en Niels Vandeputte volgden direct in zijn spoor, maar ook de andere favorieten zaten aanvankelijk niet ver. Later in de ronde vielen echt de nodige gaten, waardoor Van der Haar, Pidcock en Vanthourenhout in de achtervolging moesten. Vooraan troepten Vandeputte, Sweeck en Iserbyt samen. Zij hadden na de eerste ronde een voorsprong van negen seconden op Van der Haar, Felipe Orts en Kevin Kuhn. Pidcock volgde enkele tellen later, maar maakte al gauw de aansluiting.

Sweeck gaat solo

Het drietal vooraan viel tijdens de tweede van acht rondes al uiteen. Sweeck sloeg een gaatje met de andere twee, die het gezelschap kregen van Van der Haar. Deze nam het initiatief in de achtervolging. De Nederlands kampioen reed weg in de derde ronde en kwam alleen door aan de streep. Hij had op dit moment een achterstand van achttien seconden op Sweeck. Iserbyt volgde enkele tellen later, waarna een groepje met Pidcock, Vanthourenhout en Vandeputte voorbijkwam. De vier kwamen in de vierde ronde bij elkaar.

Tijdens de vierde ronde kwam Van der Haar iets dichter, hij lag op de finish vijftien seconden achter. Deze terugkeer zette niet door, want de volgende ronde verloor de Nederlander weer wat van zijn pluimen. Ondertussen gebeurde hetzelfde bij Pidcock, die Vanthourenhout en Iserbyt moest laten gaan. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal reed voor de derde plek, want Van der Haar en Sweeck waren niet meer in te halen.

In de voorlaatste ronde kwam Van der Haar dan plots toch wat dichter. Hij naderde tot dertien seconden. Door een goede passage door de zandstrook liep Sweeck evenwel weer uit, waardoor hij met zestien seconden voorsprong begon aan de slotronde. Dat bleek genoeg. De renner van Crelan-Fristads hield stand en pakte de zege. Lars van der Haar werd tweede, Michael Vanthourenhout derde.

Superprestige Merksplas

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) in 59m39s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 5s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 40s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 53s

5. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m10s

6. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m20s

7. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m25s

8. Felipe Orts Lloret (Burgos-BH) op 1m46s

9. Kevin Kuhn (Tormans Cyclo Cross) op 2m05s

10. Jens Adams op 2m08s