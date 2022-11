Voorbeschouwing: Superprestige Jaarmarktcross Niel 2022 – Wie klopt Sweeck en Alvarado?

Traditiegetrouw staat op 11 november de Jaarmarktcross in Niel op het programma. Zo ook in 2022. Vrijdag zien we er weer een strijd in het klassement om de Superprestige. Een flink aantal kleppers is er niet bij, maar net dat maakt de strijd spannend. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Op 11 november 1963 organiseerde de gemeente Niel voor het eerst de Jaarmarktcross. Tot dan werd er elk jaar een loopcross georganiseerd, maar toen de atletiekbond verbood de atleten door de centrumstraten te laten lopen (wat net de charme was tijdens de populaire jaarmarkt) werd overgeschakeld naar een veldrit. Een idee van Ronald Spagnaerts, die in Niel de fietsenfabriek Libertas runde. Libertas was toen overigens sponsor van een profteam.

58 jaar later is Niel een van de oudste nog bestaande veldritten op de huidige kalender en kan het teren op een rijke geschiedenis met ronkende namen als Erik De Vlaeminck, Albert Van Damme, Bertje Vermeire, Roland Liboton, Hennie Stamsnijder, Danny De Bie, Paul Herygers, Mario De Clercq, Adrie van der Poel, Erwin Vervecken, Richard Groenendaal, Bart Wellens, Lars Boom, Niels Albert, Sven Nys en in recentere jaren Toon Aerts en uiteraard Mathieu van der Poel op de erelijst.

Nys is overigens recordhouder met zes overwinningen in het Nielse centrum. Bij de dames won Sanne Cant vijf van de tien verreden edities. En dé Jaarmarktcross die de geschiedenis ingaat als een van de meest beklijvende veldritten ooit is die van 2009, een van die jaren waarin de strijd tussen dorpsgenoten en rivalen Niels Albert en Sven Nys bijzonder hevig was.

Bij een van de obstakels hinderde regerend wereldkampioen Albert (onbewust, maar zo leek het niet) publiekslieveling Nys, waarop de massa Niels Albert uitjouwde. De Tremelonaar jende de massa nog extra met een handgebaar, waarna het spel helemaal op de wagen zat. Albert was de kop van Jut en was na afloop zo gefrustreerd dat hij nadacht over stoppen met crossen. Het ging zo ver dat de twee hoofdrolspelers het een paar dagen later mochten komen uitleggen en bijleggen in Sportweekend.

De Jaarmarktcross maakte 23 jaar lang deel uit van de Gazet van Antwerpen Trofee Veldrijden, tot het in 2009 een zogenaamde ‘losse cross’ werd. Een bewust stapje terug, noemden de organisatie het toen. In 2018 maakte de klassieker een eenmalige comeback in het regelmatigheidscriterium (dat ondertussen DVV Trofee heette) en vorig jaar maakte het zijn intrede in de Telenet Superprestige.

Laatste tien winnaars Jaarmarktcross Niel

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Sanne Cant

2017: Nikki Brammeier

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant

2012: Nikki Harris (toen nog onder haar meisjesnaam)

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: Laurens Sweeck

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Toon Aerts

2016: Toon Aerts

2015: Kevin Pauwels

2014: Sven Nys

2013: Sven Nys

2012: Niels Albert

Vorig jaar

Vrouwen

Net als een jaar eerder was de kopstart voor Annemarie Worst. Ze kreeg Ceylin del Carmen Alvarado met zich mee, kort gevolgd door Denise Betsema en Yara Kasteleijn. Die vier maakten ook in de editie van 2020 het mooie weer in de beginfase. Waar Worst toen werd weggeslagen door materiaalpech, was dat nu vanwege een valpartij op de schuine kant. Betsema snelde daarna door naar de kop, Worst volgde kort daarachter.

Vanuit de achtergrond kwam Lucinda Brand vervolgens opzetten. Het trio kwam daarna samen, waarna Worst in de voorlaatste ronde het verschil probeerde te maken. Dat lukte en met acht seconden voor op Brand dook ze de laatste ronde in. Worst bleek alleen haar pijlen te vroeg afgevuurd te hebben, want Brand wist het gat snel te dichten en zette haar meteen onder druk. Toen Worst vervolgens op het wasbord ten val kwam, was het gedaan.

Superprestige Jaarmarktcross Niel 2021, vrouwen

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 45m36s

2. Annemarie Worst (Team 777) +18s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) +32s

4. Yara Kasteleijn (IKO-Crelan) +1m38s

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) +2m08s

Volledig verslag + uitslag

Mannen

Zoals wel vaker snelde Lars van der Haar als een bliksemschicht uit de startblokken. Alleen Quinten Hermans en Toon Aerts konden aanvankelijk mee, al dichtte Eli Iserbyt de kleine bres vlotjes. Laurens Sweeck probeerde ook de oversteek te maken, maar hij kreeg toen af te rekenen met materiaalpech. De vier op kop konden zo wegrijden en al snel werd duidelijk dat de winnaar van voren zat. Op de natte omloop kwam Aerts het beste tot zijn recht.

In de slotfase wist Iserbyt het verschil te maken, nadat Aerts eerder met zijn krachten smeet. Hij en ploegmaat Van der Haar gingen in de zesde ronde gezamenlijk naar de grond, waarna de kleine Belg er vandoor ging. Aerts deed er vervolgens alles aan om het grote gat nog te dicht en slaagde daar in. Sterker nog, daarna zette hij meteen Iserbyt onder druk. Die kwam door een goede zandpassage in de slotronde terug en deed in de sprint vervolgens de deur dicht.

Superprestige Jaarmarktcross Niel 2021, mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u01m02s

2. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) z.t.

3. Quinten Hermans (Tormans) +22s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) +24s

5. Jens Adams (Hollebeekhoeve) +1m39s

Volledig verslag + uitslag

Parcours

Twee jaar terug werd er flink gesleuteld aan het parcours in Niel door organisator Erwin Vervecken. Dit jaar zien we echter een quasi-gelijke omloop als die in 2021. Dat betekent dat de renners vlak na de doorkomst onder de finish via een steile afdaling terechtkomen in de zogenoemde blubberzone. Mocht een plaatselijke regenbui dienstdoen op vrijdag, dan kunnen de renners daar tot de enkels in het slijk zakken. Volgens traditie, vindt Vervecken.

Daarna ploeteren de crossers door naar de eerste materiaalzone. Vervolgens wacht een stuk in aanloop naar de zo benoemde Muur van Niel. Die passage van 500 meter door het bos werd vorig jaar aan het parcours toegevoegd. Omhoog fietsen is daar vrijwel niet mogelijk, zeker niet wanneer het nat ligt. Daarna volgt er om de karpervijver heen een rechttoe-rechtaan stuk (over onder meer een strook asfalt) richting de tweede materiaalpost.

Daarna slaan de crossers linksaf op de Parels van Niel, het inmiddels gekende wasbord voor de publiekstent. Aan het einde van de omloop wacht dan een vrij technische zone, met daarin ook zestig meter aan zandbak. Wie daar de laatste ronde kan doorklieven, is dichtbij de zege. Vooral omdat het daarna nog vrij bochtig is en op gang komen lastig is. De laatste strook naar de finish ligt op een buigende weg, waardoor de finish pas laat zichtbaar is.

Praktische info

Programma

09.30 uur: Eerstejaars nieuwelingen

10.30 uur: Tweedejaars nieuwelingen

12.00 uur: Junioren jongens

13.40 uur: Vrouwen elite

15.10 uur: Mannen elite

Locatie en inkom

Start en aankomst: Centrum Niel, Antwerpsestraat (t.h.v. de Kunstacademie)

Bereikbaarheid in te zien via deze link

Inkom: €15,00 (€12,00 in de voorverkoopt/m 10 november)

Website organisatie

Website Telenet Superprestige

Deelnemerslijsten alle categorieën

Tussenstand Superprestige vrouwen (na één manche)

1. Denise Betsema – 15 punten

2. Inge van der Heijden – 14 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 13 punten

4. Annemarie Worst – 12 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 11 punten

6. Aniek van Alphen – 10 punten

7. Sanne Cant – 9 punten

8. Lucia González Blanco – 8 punten

9. Perrine Clauzel – 7 punten

10. Zoe Bäckstedt – 6 punten



Tussenstand Superprestige mannen (na één manche)

1. Eli Iserbyt – 15 punten

2. Laurens Sweeck – 14 punten

3. Lars van der Haar – 13 punten

4. Quinten Hermans – 12 punten

5. Michael Vanthourenhout – 11 punten

6. Toon Vandebosch – 10 punten

7. Felipe Orts – 9 punten

8. Niels Vandeputte – 8 punten

9. Mees Hendrix – 7 punten

10. Kevin Kuhn – 6 punten

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen ontbreken nogal een aantal namen. Kersvers Europees kampioene Fem van Empel neemt rust in haar drukke schema, terwijl Lucinda Brand – winnares van de laatste drie edities – nog niet helemaal hersteld is van haar handbreuk. Annemarie Worst zal ook van de bank toekijken; zij kampt met een knieblessure die haar ook al noopte tot opgave op het EK. Toch blijft er een boeiend deelnemersveld over, waar een verrassing op de loer ligt.

Gezien de laatste weken lijkt Ceylin del Carmen Alvarado zich te mogen opmaken voor haar eerste seizoenszege. Ze werd onlangs derde in Ruddervoorde en afgelopen weekend veroverde ze nog zilver op het EK. Eerder dit jaar was ze ook al tweede tijdens de Wereldbeker in Waterloo. Twee jaar geleden was de veldrijdster van Alpecin-Deceuninck al eens tweede in Niel, toen ze om de zege sprintte met Brand. Zij is er dit jaar dus niet bij.

De grootste tegenstand voor Alvarado komt van Denise Betsema. De 29-jarige Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal is andermaal aan een superconstant seizoen bezig, dat voor haar inmiddels tien wedstrijden telt. In geen enkele cross viel ze buiten top-4, kenmerkend voor haar hoge basisniveau. Toch blijft het voor Betsema altijd lastig om te winnen. Dat lukte pas één keer dit seizoen, in Ruddervoorde. In Niel werd Bets de laatste twee jaren steeds derde.

Zoek bij 777 niet naar Worst deze vrijdag. Toch zullen we ongetwijfeld een shirtje van de Belgische ploeg van voren zien. Inge van der Heijden is namelijk sterk aan haar winter begonnen. De 23-jarige Brabantse won in september meteen de Kleeberg Cross en een maand later was ze ook de beste in de OZ Cross Fayetteville. In Niel reed ze in 2020 en 2021 een goede wedstrijd, maar bleef een goed resultaat uit. Is driemaal scheepsrecht voor haar?

Een van de revelaties van deze vroege winter is zonder twijfel Marie Schreiber. De 19-jarige Luxemburgse van Tormans is bezig aan haar tweede seizoen als belofte, maar ook in elite-crossen drukt ze steeds haar stempel. Het wapen van Schreiber is haar snelle start en dat kan ze tot op heden steeds goed consolideren. Op de Koppenberg leverde dat haar vorige week nog een sterke vijfde plek op. Misschien verrast de jongeling wel met het podium.

Een van de toevoegingen aan het parcours van vorig jaar is de Muur van Niel. Clara Honsinger zal dat graag zien. Zij houdt van een zware klim, dat bewees ze vorige week andermaal op de Koppenberg – de cross die ze vorig jaar nog won. De Amerikaans kampioene werd daarna negende in Niel en zal azen op revanche. Gezien de afwezigheid van een aantal toppers, zou ze die uitslag moeten kunnen verbeteren. Of zit er nog meer in?

Niet alleen Van der Heijden kan namens 777 Worst doen vergeten. De roodhemden hebben namelijk ook Aniek van Alphen in deze wedstrijd. Ze reed sinds 10 september al vijftien veldritten en heeft haar ritme goed te pakken. Alleen in de Wereldbeker van Maasmechelen (veertiende) eindigde ze niet bij de top-9. De laatste weken schommelt de Noord-Brabantse rond plek zes, maar ook voor haar geldt dat ze hier Brand, Worst en Van Empel ontloopt.

Net om die reden mogen ook een aantal andere outsiders dromen van een hoge uitslag. We denken vooral aan toptalente Zoe Backstedt, als ze tenminste goed hersteld is van haar val op het EK U23. Maar ook Manon Bakker komt in Niel steevast goed voor de dag en de laatste weken hikken ook Marion Norbert-Riberolle en Anna Kay tegen een uitschieter aan. Er is overigens ook een bijzondere deelnemer: wegtopper Lorena Wiebes staat aan het vertrek.

En dan is er ook nog recordhouder Sanne Cant. Zij won vijf van de tien wedstrijden in Niel, maar dit seizoen lijkt het vooralsnog het jaar te veel te zijn voor de 32-jarige Belgisch kampioene. Al zien we uiteraard graag dat ze ons het tegendeel bewijst.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Denise Betsema, Inge van der Heijden

* Marie Schreiber, Clara Honsinger, Aniek van Alphen

Favorieten mannen

Waar er bij de vrouwen een aantal hoofdrolspeelsters van de laatste weken ontbreken, is dat bij de mannen niet het geval. Uiteraard, wereldkampioen Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er nog niet bij. Desalniettemin blijft er een stevig deelnemersveld over, waarbij normaal gesproken vier renners zullen strijden om de podiumplekken. Al liggen er ook in Niel een flink aantal kapers op de kust.

Misschien is hij wel beter in vorm dan ooit tevoren: Laurens Sweeck. De 28-jarige Belg van Crelan-Fristads won onlangs in Maasmechelen zijn eerste Wereldbeker ooit. Het was meteen ook zijn eerste seizoenszege, maar op negen crossen eindigde Sweeck dit seizoen nog niet buiten de eerste vier. Vooral zijn bronzen medaille in Namen – op een parcours dat hem normaal niet ligt – zal hem goed gedaan hebben. In Niel stond hij al vier keer op het podium.

Komen we meteen bij die andere man in vorm: Lars van der Haar. De 31-jarige Nederlander van Trek Baloise Lions begint in Niel aan zijn twaalfde wedstrijd van het seizoen. In de voorgaande elf stond hij alleen tijdens de Poldercross in Kruibeke (vierde, 18 september) niet op het podium. Zijn trackrecord in Niel zou hij daardoor moeten kunnen verbeteren. Bij zijn drie eerdere deelnames werd hij telkens vierde. Het nieuwe parcours moet hem goed liggen.

Wel zullen we moeten wennen, want Van der Haar zien we in Niel voor het eerst in het rood-wit-blauw. In Namen moest hij zijn Europese titel afgelopen weekend namelijk afstaan aan Michael Vanthourenhout. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam daar perfect tot zijn recht, maar dat kunnen we nu niet per se zeggen van het parcours in Niel. Toch heeft hij ook de vorm te pakken en zijn nieuwe kloffie zal hem hoe dan ook vleugels geven.

Normaal gezien zou Eli Iserbyt minimaal een rijtje hoger staan op ons favorietenlijstje. De Belg kampt echter met rugproblemen, die hem de laatste paar crossen parten speelden. Door een verkeerde beweging en de reactie daarop van zijn rug, moest hij met een pijnlijk linkerbeen het EK in Namen vroegtijdig verlaten. Dat lijkt geen ideale voorbereiding, maar in Tábor waren er nul redenen geweest om hem niet als favoriet te zien. Nu ligt dat iets anders.

Toch behoort de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal ook nu tot de grootste vier kanshebbers. In ieder geval lijkt het erop dat dit kwartet uitmaakt wie er vrijdag op het podium staan. Mocht er een verrassing in de maak zitten, dan zou dat best weleens Kevin Kuhn kunnen zijn. De 24-jarige Zwitser won al drie keer in eigen land, maar behaalde in zijn vier internationale crossen steeds een top-10 plek. Vorig jaar was hij in Niel nog negende.

Nog een ‘buiten-Benelux’er’ die prima gestart is deze winter, is Felipe Orts. De Spaanse kampioen begon zijn seizoen met vijf crossen op acht dagen in eigen land. Hij won er daarvan twee. Dat bleek een goeie opmaat, want in de Kermiscross van Ardooie werd hij meteen tweede achter Quinten Hermans. In Woerden, Ruddervoorde én op het EK eindigde Orts vervolgens steeds bij de eerste zeven. Kan hij net als Kuhn met het podium flirten?

Die droom zullen overigens meer crossers hebben. Een flink aantal subtoppers is namelijk in goeden doen en met een beetje geluk kunnen zij in Niel lang mee. Dan denken we in de eerste plaats aan het Alpecin-Deceuninck-duo Toon Vandebosch en Niels Vandeputte, met vlak daarachter Jens Adams (altijd op de afspraak in Niel) en Mees Hendrikx. Maar ook beloften Witse Meeussen en vooral Emiel Verstrynge kunnen hun partij meeblazen.

Tot slot is er ook bij de mannen een opvallende deelnemer op de startlijst. Kijk niet raar op als je vrijdag plots een tenuetje van Movistar door het beeld ziet flitsen. De Vlaamse Zwitser Johan Jacobs is namelijk ook van de partij. Ieder winter pikt hij zo zijn crossjes mee.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Eli Iserbyt, Kevin Kuhn, Felipe Orts

Weer en tv

Er staat de crossers vrijdag een mooie wedstrijd te wachten, vooral ook door het zachte weer. Het is intussen bijna half november, maar het kwik stijgt ’s middags tot vijftien graden Celsius. Er is ondanks wat bewolking ruimte voor de zon en met een zwakke zuid-zuidwesten wind (windkracht drie) is het goed toeven op de Jaarmarktcross. Regen zal er niet vallen.

De Jaarmarktcross in Niel is vrijdag in Nederland en België te volgen bij Eurosport. Zowel op tv als de Player zijn de wedstrijden te zien. Voor de vrouwen schakel je om 13.30 uur in, voor de mannen doe je dat om 15.05 uur. Kun je door omstandigheden niet kijken, maar wil je de cross wel volgen? Chat dan mee in het WielerFlits Wielercafé!