Zeger Schaeken • maandag 25 december 2023 om 07:30

Voorbeschouwing: Superprestige Heusden-Zolder 2023 – Geen Mathieu van der Poel, wel Wout van Aert

Woensdag trekken de crossers naar Heusden-Zolder, waar de zesde manche van de Superprestige op het menu staat. De laatste twee jaren wist Wout van Aert te winnen in de Limburgse gemeente, en bij afwezigheid van Mathieu van der Poel kan de Belgische crosser daar drie op een rij van maken. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Fem van Empel. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Heusden-Zolder

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2016: Wout van Aert (WK)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

Vrouwen

2022: Ceylin del Carmen Alvarado

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2016: Talitha de Jong (WK)

2015: Sanne Cant

2014: Marianne Vos

Vorig jaar

Uitslag mannen – Superprestige in Heusden-Zolder

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 1u2m30s

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 6s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 16s

4. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 20s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m05s

Uitslag vrouwen – Superprestige in Heusden-Zolder

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 40m21s

2. Inge van der Heijden (Team 777) op 3s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 6s

4. Silvia Persico (UAE Team ADQ) op 11s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 18s

Parcours

Het gehele parcours bevindt zich binnen de muren van het Circuit van Terlaemen. De omloop in Heusden-Zolder heeft alles wat een moderne topcross nodig heeft. Marc Dierickx heeft de omloop destijds uitgetekend, maar is inmiddels niet meer betrokken bij de organisatie. Dat heeft er echter niet voor gezorgd dat de cross aangepast is. Het parcours is al een aantal jaar exact hetzelfde.

Onder het motto ‘wat goed is, moet je niet veranderen’ zien we ook dit jaar een omloop van een goede 2,7 kilometer. In Zolder krijgen we traditioneel een hoge snelheidscross, niet in het minst omwille van de lange start- en aankomststrook op het asfalt van het Formule 1-circuit.

Het crossparcours in Zolder kan je verder opdelen in twee helften. Deel één is niet zo technisch en vrij vlak, met de passages door de materiaalposten en over de Sacramentsberg. Verwacht je bij die laatste helling niet aan een lastige kuitenbijter waar het verschil gemaakt kan worden, maar wél aan een stuk ‘heilige grond’ dat verboden is voor het publiek.

Het tweede deel wordt vooral gekenmerkt door de klimmetjes en technische afdalingen vóór de tribunes waarbij in het verleden meermaals de beslissing is gevallen. Vooral de opeenvolging van de vele hindernissen in de laatste kilometer zorgt ervoor dat technisch begaafde renners daar alsnog iets kunnen forceren, voor ze weer aan de lange passages op het asfalt beginnen.

Programma en info

Programma woensdag 27 december 2023

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Circuit Zolder: Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro in voorverkoop. De dag zelf aan de kassa bedraagt de kostprijs 15 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Wout van Aert is de grote man op de startlijst van de cross in Heusden-Zolder. Daags na de Wereldbeker in Gavere trekt de topper van Jumbo-Visma naar de Limburgse gemeente, in tegenstelling tot wereldkampioen Mathieu van der Poel (die op 28 december dan weer wel in Diegem rijdt). Het zal u dan ook niet verrassen dat we Van Aert aanduiden als de grote favoriet voor de overwinning. In Essen wist hij dit seizoen al een keer te winnen, maar dat was wel in een ander deelnemersveld. In Heusden-Zolder zal de Belg meer tegenstand krijgen.

Een van zijn uitdagers is Eli Iserbyt. In Antwerpen kon Iserbyt best lang wedijveren met Van Aert, maar moest hij uiteindelijk toch de rol lossen. Iserbyt heeft goede herinneringen aan Heusden-Zolder, want in 2016 werd hij er wereldkampioen bij de beloften. Bij de elite eindigde hij de laatste vier edities wel maar een keer in de top-10 (derde twee seizoenen geleden). Het F1-circuit moet Joris Nieuwenhuis zeker liggen. Met zijn verleden op de weg en sterke techniek van de laatste weken kan hij ver geraken.

Iemand die de laatste weken ook zeer sterk bezig is, is Niels Vandeputte. De crosser van Alpecin-Deceuninck eindigde in Mol sterk als derde achter Van der Poel en Van Aert en is de constante zelve. De laatste elf crossen viel hij geen enkele keer buiten de top-10. Verder mogen we ook iets verwachten van Laurens Sweeck, die in Antwerpen – in het zand – vierde werd. Komt hij weer dichter bij zijn beste niveau?

Bij Michael Vanthourenhout lijkt er voorlopig nog niet echt beterschap op komst. De laatste keer dat hij op het podium stond dateert van 5 november, toen hij Europees kampioen werd. In Namen eindigde de renner van Pauwels-Sauzen-Bingoal wel als vijfde. Verder is het uitkijken naar Gianni Vermeersch, die zijn derde cross van het seizoen rijdt. In Mol werd hij zesde, kan hij nog een stap zetten? Tot slot noemen we nog Gerben Kuypers, Felipe Orts en Kevin Kuhn.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Joris Nieuwenhuis, Eli Iserbyt

* Niels Vandeputte, Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch

Favorieten vrouwen

De uitgesproken favoriete bij de vrouwen is Fem van Empel. Ook dat is geen verrassing, Van Empel won dit seizoen elke cross waar ze aan de start stond. De renster van Jumbo-Visma reed in haar jonge carrière nog maar een keer in Heusden-Zolder. In 2021 werd ze er nipt geklopt door Lucinda Brand. Voor Van Empel was het destijds nog maar haar tweede podium bij de elitevrouwen in een C1-cross.

Lucinda Brand, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij zijn er niet bij woensdag. Ceylin del Carmen Alvarado is wel van de partij. Zij moet de renster zijn die Van Empel het vuur aan de schenen legt. In Antwerpen kwam ze nooit in de wedstrijd en moest ze vrede nemen met de vierde plaats. Het parcours van Heusden-Zolder moet haar in theorie beter liggen. Voor de spanning zou het mooi zijn als ze de strijd kan aangaan met Van Empel.

In het klassement van de Superprestige gaat Annemarie Worst aan de leiding. Zij zal in Heusden-Zolder er met andere woorden alles aan doen om een goed resultaat uit de brand te slepen. Hetzelfde geldt voor Aniek van Alphen, die wel door een mindere periode gaat na een stevige verkoudheid. Inge van der Heijden zou wel eens kunnen verrassen in Heusden-Zolder. De renster van Crelan-Fristads houdt van snelle crossen en dat zal woensdag normaal gezien – als de weergoden niet te veel roet in het eten gooien – het geval zijn.

Marie Schreiber mag ook mikken op een top-5. De jonge Luxemburgse heeft dit seizoen een duidelijke stap gezet. Een aantal andere rensters om in de gaten te houden zijn Blanka Vas en Yara Kastelijn. Vas is nog niet in topvorm, maar moet in dit deelnemersveld in staat zijn om een mooi resultaat neer te zetten. Kastelijn maakt dan weer haar rentree in het veld na een druk wegseizoen. Wat kan zij? Tot slot zijn er ook nog de Belgische vrouwen – met Laura Verdonschot op kop – die de laatste weken sterk bezig zijn.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden

* Annemarie Worst, Marie Schreiber, Blanka Vas

Weer en TV

Het belooft geen aangename dag te worden woensdag. Volgens Weeronline zal het namelijk de hele dag door regenen. Verder staat er flink wat wind, met een kracht van 4 Beaufort, wat ook een rol kan spelen. De temperaturen schommelen tussen de 8 en 12 graden Celsius.

De cross in Heusden-Zolder is live te bekijken op verschillende manieren. Zo zenden zowel Telenet, Play Sports, en Proximus, Pickx+ Sports 1, de wedstrijd uit (vanaf 13.15 uur). Verder kan je ook terecht bij Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 13.35 uur).