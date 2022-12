Van Aert klopt Van der Poel na tweestrijd in Superprestige Heusden-Zolder

Wout van Aert heeft de Superprestige van Heusden-Zolder gewonnen. De Belgische kampioen wist een nieuw titanenduel met Mathieu van der Poel in zijn voordeel te beslechten, nadat die laatste in de sprint uit zijn klikpedaal schoot.

Eén dag na de loodzware wereldbeker in Gavere, verhuisde het veldritpeloton richting Belgisch Limburg voor de derde cross van deze drukke Kerstperiode. Op het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder stond dinsdag de zesde manche van de Telenet Superprestige op de agenda, mét de Grote Drie aan het vertrek. Een dag na het schitterende moddergevecht in Gavere, kregen we – in totaal andere omstandigheden – opnieuw een (mogelijke) driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock.

Ontketende Van der Poel trekt meteen door, Van Aert is mee

Thijs Aerts dook als eerste het veld in. De broer van de nog altijd afwezige Toon Aerts schoot uit de startblokken, maar ook Van der Poel en Van Aert waren uitstekend weg. De winnaar in Gavere wist zich binnen no time op te werken naar de derde plaats, Van Aert zat dan weer op het wiel van zijn eeuwige rivaal. Wereldkampioen Pidcock kende, niet voor het eerst dit seizoen, een mindere start. De Brit was op achtervolgen aangewezen, maar reed al snel achter de feiten aan.

Van der Poel had duidelijk geen zin in een verkenningsronde en gaf er meteen een lap op. Slechts één renner bleek in staat om het ziedende tempo van de Nederlander te volgen: Wout van Aert. De twee veldrittenoren keken niet meer achterom en wisten al meteen een serieuze kloof uit te bouwen. De eerste achtervolgers (Pidcock, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout) keken na één ronde al tegen een achterstand aan van twintig seconden.

Tweestrijd om de overwinning

In de daaropvolgende rondes was het stuivertje wisselen tussen Van der Poel en Van Aert. De twee kleppers wisselden elkaar af aan kop van de koers, maar het was wachten op een nieuwe machtsexplosie. In de zesde ronde was het moment daar. Van der Poel deelde een venijnige prik uit en zijn Belgische concurrent moest even alle zeilen bijzetten om te kunnen volgen. Van Aert profiteerde echter al snel van een foutje van MVDP, die van de fiets moest op een korte helling.

Het eerste gevaar voor de Belgische kampioen was hiermee geweken, maar er kon nog van alles gebeuren in de slotronde. Van der Poel en Van Aert begonnen gezamenlijk aan die negende en laatste ronde, maar er kon er maar één aan het langste eind trekken. Net voor de schuine kant zagen we dan een nieuwe versnelling van de Nederlander. Van Aert moest zich opnieuw dubbel plooien om Van der Poel bij te benen, maar die laatste leek de cross toch naar zich toe te trekken.

Van der Poel maakte in het zicht van de haven echter opnieuw een duur foutje. Van Aert profiteerde en ging op en over zijn grote concurrent, maar Van der Poel wist zich te herpakken en zo kregen we een sprint om de overwinning. Van Aert ging als eerste de sprint aan, Van der Poel reageerde maar schoot hierbij uit zijn klikpedaal. Dit bleek funest voor de winstkansen van Van der Poel, die Van Aert na een razendspannende ontknoping zag zegevieren. Van der Haar wist een sterke race te bekronen met een derde plaats, Pidcock en Vanthourenhout vervolledigden de top-5.

Van der Haar nieuwe leider in de Superprestige

In de schaduw van Van Aert en Van der Poel deed Van der Haar uitstekende zaken met het oog op de eindzege in de Superprestige. De Nederlandse kampioen werd zelf derde in Heusden-Zolder en zag zijn grootste concurrent Laurens Sweeck – die kampte met rugproblemen – slechts als achtste over de streep komen. Hierdoor neemt Van der Haar de leiding over in de Superprestige. Morgen staat er een nieuwe manche van het regelmatigheidsklassement op het programma. in Diegem.

Superprestige veldrijden 2022-2023

Superprestige Heusden-Zolder, elitemannen

1 Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Lars van der Haar

4. Tom Pidcock

5. Michael Vanthourenhout

6. Joris Nieuwenhuis

7. Quinten Hermans

8. Laurens Sweeck

9. Kevin Kuhn

10. Niels Vandeputte