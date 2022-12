Ceylin del Carmen Alvarado beleeft topdag in Superprestige Heusden-Zolder

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige van Heusden-Zolder op haar naam geschreven. De veldrijdster van Alpecin-Deceuninck reed in de voorlaatste ronde weg van haar laatste belager Inge van der Heijden en soleerde vervolgens naar de overwinning.

Eén dag na de loodzware Wereldbeker in Gavere, verhuisde het veldritpeloton richting Belgisch Limburg voor de derde cross van deze drukke Kerstperiode. Op het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder stond dinsdag de zesde manche van de Telenet Superprestige op de agenda. Zonder Fem van Empel en Puck Pieterse, maar wel met andere veldrittoppers als Lucinda Brand, Superprestigeleidster Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado en Silvia Persico.

Alvarado en Betsema laten zich zien

De beste start op de tarmac van het voormalige F1-Circuit was voor Alvarado, die met Persico in haar spoor als eerste het veld indook. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck, die nog altijd uitzicht heeft op de eindzege in de Superprestige, werd echter al snel afgelost door Betsema. De leidster in de Superprestige kwam – net als Alvarado – op Tweede Kerstdag niet in actie in de wereldbekercross van Gavere en stond dus met relatief frisse benen aan de start.

De frisse Betsema trok in de openingsronde stevig door, maar hield ook al vrij snel weer de benen stil. Het gaf meerdere rensters de kans om vooraan aan te sluiten, waardoor met acht koploopsters begonnen aan de tweede ronde. Inge van der Heijden, Betsema, Persico, Alvarado, Brand, Annemarie Worst, Marion Norbert-Riberolle en Aniek van Alphen waren de vrouwen die de eerste schifting hadden overleefd, en daarmee nog kansrijk waren voor de overwinning.

Sterke Alvarado voert de forcing

Alvarado en Betsema hadden echter geen zin in een gesloten koers en schroefden – bij het ingaan van de derde ronde – het tempo op. Van der Heijden bleek in staat om haar wagonnetje aan te haken, voor de overige rensters ging het toch even te snel. Met de nadruk op even, want niet veel later wisten Brand en Persico de scheve situatie weer recht te zetten. Dit bleek echter van zeer korte duur, want in de derde ronde gaf Alvarado nog maar eens flink gas.

De oud-wereldkampioene, eerder deze winter al de beste in Niel en Merksplas, wist met haar versnelling de kopgroep volledig uiteen te ranselen. Een attente Van der Heijden was opnieuw mee, Betsema, Brand en Persico moesten daarentegen aardig wat terrein prijsgeven. Alvarado zag het graag gebeuren, keek niet meer achterom en had ook het momentum te pakken. Op een dikke ronde van het einde moest ook Van der Heijden eraan geloven: de renster van 777 trapte op haar adem en moest een ontketende Alvarado laten gaan.

Dit bleek een beslissend moment in deze cross in Heusden-Zolder. Alvarado was namelijk ribbedebie en soleerde in de slotronde op knappe wijze naar de overwinning. Na eerdere zeges in Niel en Merksplas, boekte ze alweer haar derde overwinning in de Superprestige 2022-2023. Van der Heijden wist in de slotfase nog net uit de greep te blijven van Brand, die als derde over de streep kwam. Persico en Betsema maakten de top-5 vol. Die laatste deed zo wel slechte zaken in de strijd om de eindzege: het verschil met Alvarado (68 om 67) is nu nog maar één punt.

Superprestige veldrijden 2022-2023

Superprestige Heusden-Zolder, elitevrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Lucinda Brand

4. Silvia Persico

5. Denise Betsema

6. Aniek van Alphen

7. Annemarie Worst

8. Marion Norbert-Riberolle

9. Pauline Ferrand-Prévot

10. Lauren Molengraaf