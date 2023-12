Zeger Schaeken • vrijdag 22 december 2023 om 07:45

De cross in Heusden-Zolder kan teren op de unieke locatie van het F1-circuit

De cross in Heusden-Zolder is een van de wedstrijden die de veldritliefhebbers goed voor de geest kunnen halen. Dat heeft alles te maken met de unieke locatie op het F1-circuit. Daarnaast was de cross ook onlosmakelijk verbonden met tweede kerstdag, maar die plaats op de kalender zijn ze nu wel kwijt. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Organisator Koen Monu van Pro-Cycling vzw organiseerde in eerste instantie op het BLOSO-domein in Hofstade. Van 2001 tot 2003 waren dat losse crossen op de internationale kalender, tot Hofstade in 2004 zijn intrede maakte in de Wereldbeker. Na vier WB-edities moesten Monu en zijn team noodgedwongen verhuizen. Michel Van Espen, de toenmalige directeur van het plaatselijke BLOSO-centrum, was het veldrijden liever kwijt dan rijk.

Monu – in samenwerking met cateraar Frans Bevers – vond echter snel een oplossing. Vanaf december 2008 kon de Kalmthoutenaar in Zolder terecht. En dat was achteraf gezien niet eens een slechte evolutie. Op het Circuit van Terlaemen is immers alle infrastructuur aanwezig die nodig is om een groot event te huisvesten.

Tweede kerstdag

Bovendien heeft het, naast een geschiedenis in de Formule 1, ook ervaring met grote wielermanifestaties. In 1969 en 2002 werd er een WK op de weg verreden en in 1970 en 2002 werden er al WK’s veldrijden georganiseerd. Dat er gestart en gefinisht wordt op de tarmac van het voormalige F1-Circuit, maakt het helemaal uniek.

Heusden-Zolder, dat steevast plaatsvond op tweede kerstdag, groeide uit tot een klassieker en bleef al die jaren een vaste waarde in de Wereldbeker. Als toemaatje slaagde Koen Monu er nog in om het WK veldrijden 2016 binnen te rijven, goed voor de eerste van drie opeenvolgende wereldtitels voor Wout van Aert. Mathieu van der Poel kan de snelle omloop wel smaken, want hij triomfeerde ondertussen al vijf keer in Zolder. Marianne Vos bij de vrouwen zelfs zeven keer.

Superprestige

In 2020 terug verhuisde de wedstrijd van de Wereldbeker naar de Superprestige. “Een weloverwogen keuze”, vertelde Monu toen. “Eentje met een dubbele reden: financieel was toetreden tot de vernieuwde Wereldbeker onhaalbaar. Bovendien vind ik dat die nieuwe WorldCup zijn mythische karakter wat verloren is. Op termijn hoop ik daar opnieuw deel van uit te maken, maar voorlopig vind ik de formule die Flanders Classics aanbiedt om toe te treden tot de Superprestige – financieel – interessanter.”

“Al is het in coronatijden sowieso geen evidentie om het hoofd boven water te houden”, gaf Monu nog mee. “Gelukkig zijn de gemeente Heusden-Zolder en de ook eigenaars van het Circuit me goed gezind.” Koen Monu is naast organisator in Heusden-Zolder ook de man achter de Superprestigemanche van Boom en de Zilvermeercross.

Laatste winnaars Heusden-Zolder

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2016: Wout van Aert (WK)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

Vrouwen

2022: Ceylin del Carmen Alvarado

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2016: Talitha de Jong (WK)

2015: Sanne Cant

2014: Marianne Vos

De Superprestige Heusden-Zolder vindt dit jaar plaats op woensdag 27 december.