Voorbeschouwing: Superprestige Gullegem 2023 – Wout van Aert is verplicht om te winnen

Tussen de grote, gevestigde veldritten door diepen ze in Gullegem een vrij nieuwe wedstrijd uit. De Hexia Cross bestaat pas sinds 2018, maar is inmiddels wel uitgegroeid tot een cross in de strijd om de Superprestige. Voorafgaand aan de voorlaatste manche van komende zaterdag 7 januari 2023 in Gullegem gaan Lars van der Haar en Ceylin del Carmen Alvarado nipt aan de leiding. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Hexia Cross in Gullegem is een van de meest recente crossen op de kalender, ontstaan in het seizoen 2017-2018 door een Gullegemse vriendengroep die tot dan… “Helemaal niets met het veldrijden had”, vertelt persverantwoordelijke Kevin Defieuw. “Hoe dat gekomen is? Noem het gerust een ‘zat’ idee, op een donderdagavond laat in de kroeg.”

“We kenden dan wel niets van het wereldje, we hadden wel ervaring in organiseren. En ons voornemen was ook: als we het doen, willen we het meteen goed doen. We moesten onderaan de ladder beginnen met een B-cross (amateurcross, red.), maar we streefden wel naar het niveau van een A-wedstrijd.”

Het moet gezegd, dat hebben ze daar begin 2018 prima gedaan. Nick Van De Kerckhove won bij de mannen, de betreurde Jolien Verschueren schreef in de Gullegemse modder de eerste vrouweneditie op haar naam. Niet onbelangrijk: vanuit de crosswereld kwam snel de nodige appreciatie voor het inrichtend comité.

Een jaar later was Gullegem al een A-veldrit. Mathieu van der Poel won er en boekte zijn honderdste zege in het veld. Twee jaar geleden zette de organisatie een nieuwe stap: de wedstrijd kwam voor het eerst op tv. De komst van zowel Van Aert als Van der Poel lokte overigens meer dan 9.000 toeschouwers naar de Heulestraat. In 2021 en 2022 stonden ze in Gullegem voor een nieuwe uitdaging omdat er geen publiek werd toegelaten. “We wilden echter niet zomaar opgeven en gelukkig stapten ook de sponsors mee in ons verhaal om er, ondanks corona, toch voor te gaan.”

Opvallend: de Hexia Cross doet het met vooral regionale en zelfs lokale sponsors. “Dat werkt prima”, zegt Defieuw. “Ook al konden we hen de voorbije twee jaar amper return geven via een vip-arrangement, ze blijven ons trouw. Zuidwest-Vlaanderen wordt niet zomaar het Texas van Vlaanderen genoemd. Kleinere bedrijven hebben hier zin om dergelijke initiatieven te ondersteunen en doen dat met enthousiasme. Minpuntje: we moeten iets voorzichtiger zijn bij de samenstelling van ons deelnemersveld. We wilden niet in het rood gaan.”

Winnaars eerste edities Hexia Cross Gullegem

Vrouwen

2022: Shirin van Anrooij

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Loes Sels

2018: Jolien Verschueren†

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Mathieu van der Poel

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Nick Van de Kerckhove

Laatste editie

Vrouwen

Het deelnemersveld bij de vrouwen was vorig jaar niet om over naar huis toe te schrijven. Shirin van Anrooij was bij de profs tot dan toe nog een opkomend talent, maar ze was op papier wel de topfavoriete. In een zeiknat Gullegem kreeg ze een modderpoel voorgeschoteld, de ondergrond waarop de renster van Baloise Trek Lions altijd goed rendeert. Dat bleek ook, want al in de tweede ronde reed ze weg bij de concurrentie. Die reed ze vervolgens compleet de vernieling in. De wedstrijdjury besloot tijdens de cross dat de dames zes rondes moesten afwerken, maar dat bleek veel te veel. Van Anrooij deed bijna 55 minuten over haar wedstrijd, terwijl die ronde de vijftig minuten zou mogen duren.



Hexia Cross Gullegem 2022 – vrouwen elite

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) in 54m48s

2. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports) +1m12s

3. Zoe Bäckstedt (Tormans-Circus) +2m05s

4. Lotte Kopecky (SD Worx) +3m50s

5. Inge van der Heijden (777) +4m34s

Volledige verslag + uitslag

Mannen

Ook bij de mannen ontbraken de grote namen, op één na dan. Tom Pidcock was wel van de partij en al bij de tweede passage aan de materiaalpost maakte hij het verschil. Quinten Hermans gaf zich niet zomaar gewonnen en reed in de tweede ronde naar de jonge Brit toe. De Belg reed een ronde later zelfs weg, omdat Pidcock af te rekenen kreeg met een lekke band. Toch keerde hij terug bij Hermans, die toen op zijn beurt een lekke band kreeg. Daarna ontstond een onoverbrugbare kloof tussen de twee, waarna Pidcock – net als Van Anrooij bij de vrouwen – zijn derde seizoenszege boekte. Finaal pikte Joran Wyseure nog de tweede plek af van Hermans, waarmee de jongeling al blijk gaf van zijn WK-titel vier weken later.



Hexia Cross Gullegem 2022 – mannen elite

1. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) in 58m29s

2. Joran Wyseure (Tormans-Circus) +16s

3. Quinten Hermans (Tormans-Circus) +20s

4. Felipe Orts (Burgos-BH) +30s

5. Tom Meeusen (Deschacht-Hens-Maes) +47s

Volledige verslag + uitslag

Parcours

Gullegem is in hoofdzaak een typisch West-Vlaamse weidecross, halverwege onderbroken door een kunstmatige zandbak. Voorlopig nog geen parcours om een hoofdprijs mee in de wacht te slepen, maar in de toekomst hopen de organisatoren er wel werk van te maken om de omloop verder te verfraaien. Het parcours situeert zich echter in ‘parkgebied’ en in dergelijke zones kan je niet zomaar hier en daar een extra heuveltje inplanten. Daar zijn vergunningen voor nodig.

In totaal is de omloop dit jaar 2600 meter lang. Ondanks een aantal lichte wijzigingen, is het parcours nagenoeg gelijk aan dat van 2022. Hier en daar zijn een aantal lussen verlegd en de balkjes liggen nu iets later in de ronde. Vorig jaar volgden die in de fase over de weide, na de zandbak. Zaterdag liggen de balken na de heuvelzone en vlak voor de brug met trappen. Vlak daarna volgt de tweede passage aan de materiaalpost. Doorslaggevend zal dat niet zijn, dat is vooral het weer tijdens en vooral vóór de veldrit.

Progamma en info

Programma

09.15 uur: G-Cyclocross

10.00 uur: Eerstejaars Nieuwelingen

10.45 uur: Tweedejaars Nieuwelingen

11.45 uur: Junioren jongens

12.45 uur: Junioren meisjes

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie en inkom

Adres: Europalaan, Gullegem

Inkom: €12,00 (€9,00 in de voorverkoop); Kinderen tot twaalf jaar zijn gratis.

Website organisatie

Website Superprestige

Tussenstand Superprestige vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 80 punten

2. Inge van der Heijden – 77 punten

3. Denise Betsema – 76 punten

4. Aniek van Alphen – 62 punten

5. Marion Norbert Riberolle – 50 punten

Tussenstand Superprestige mannen

1. Lars van der Haar – 78 punten

2. Michael Vanthourenhout – 71 punten

3. Eli Iserbyt – 69 punten

4. Laurens Sweeck – 68 punten

5. Tom Pidcock – 50 punten

Favorieten vrouwen

Geen Fem van Empel, Puck Pieterse, Lucinda Brand of titelverdediger Shirin van Anrooij aan de start in Gullegem. Wel van de partij:Ceylin del Carmen Alvarado. De 24-jarige Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck geldt daarom als topfavoriete. De voormalig wereldkampioene won deze winter eerder al de Superprestige-manches in Niel, Merksplas en Heusden-Zolder. Daarmee gaat ze aan de leiding in de strijd om de Superprestige en dat zal Alvarado moed geven. Drie jaar geleden was ze ook al eens de beste in Gullegem.

Haar grote uitdager in het klassement is ook meteen de voornaamste concurrente voor de dagzege. Inge van der Heijden gaat in Gullegem proberen om haar derde seizoenszege te boeken. De 23-jarige Noord-Brabantse van 777 werd in Ruddervoorde en Heusden-Zolder al eens tweede tijdens een Superprestige-cross. Als ze Alvarado tijdens de laatste manche in Middelkerke onder druk wil zetten, moet Van der Heijden proberen te winnen in Gullegem. Gezien haar constant hoge niveau deze winter, behoort dat absoluut tot de mogelijkheden.

Van der Heijdens ploeggenote Aniek van Alphen zegevierde dit seizoen al wél in een Superprestige-cross. Zij beloonde haar sterke prestaties in de eerste maanden van de cross met een overwinning in Boom. De renster van 777 kon dat daarna nog niet echt bevestigen, maar haar vorm blijft wel in orde. Dat geldt ook voor Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), maar haar niveau ligt de laatste weken minder hoog dan we van de 28-jarige Texelse gewend zijn. Er is richting de kampioenschappen wel stilaan verbetering nodig.

Een van de andere dames die tussen neus en lippen door bezig is aan een sterk seizoen, is Manon Bakker. De 23-jarige veldrijdster van Crelan-Fristads eindigde sinds 28 november niet meer buiten de top-10. In de Wereldbeker Val di Sole en de Azencross in Loenhout stond ze bovendien als derde op het podium. Ze begon 2023 in ieder geval goed, want op 1 januari zegevierde ze in de GP Garage Collé Pétange in Luxemburg. Kan Bakker dat ook voor het eerst doen in een Belgische tv-cross? Het parcours en het weer zijn haar goed gezind.

Sanne Cant had het dit seizoen aanvankelijk lastig. Begin december besloot ze daarom om even een maand vrijaf te nemen. Dat lijkt haar vruchten te hebben afgeworpen, want bij haar rentree in Herentals werd Cant meteen vijfde. Van de rensters die hier aan de start staan, eindigde alleen Alvarado voor de Belgisch kampioene. Onder meer Van Alphen en Betsema – die nog wel de eerste Superprestige cross van het seizoen won in Ruddervoorde – moesten hun meerdere erkennen in Cant. Haar vertrouwen zal in één klap terug zijn.

Er zijn veel vrouwen die in aanmerking komen voor een top 10-notering. Toch lichten we graag twee renster uit die op een goede dag kunnen meedoen voor de zege. Enerzijds hebben we het dan over Zoe Bäckstedt, vorig jaar al derde in Gullegem. De piepjonge Britse rijdt de laatste weken sterk in de rondte, alleen die uitschieter ontbreekt nog. Dat geldt niet voor Evie Richards. De ex-wereldkampioene mountainbiken reed deze winter nog geen enkele veldrit, maar geldt ook in de cross als een renster met een gigantisch potentieel.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Inge van der Heijden, Aniek van Alphen

* Denise Betsema, Manon Bakker, Sanne Cant

Favorieten mannen

Zonder Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start in Gullegem, is Wout van Aert de torenhoge topfavoriet voor de zege. Sterker nog: hij heeft alles te verliezen en is het aan zijn stand verplicht op te winnen. Sinds zijn rentree in de cross op 4 december, verloor hij drie rechtstreekse duels met Van der Poel. Al zijn andere vijf crossen wist Van Aert te winnen. Zowel in een zware moddereditie zoals die van vorig jaar, als een wat snellere weidecross zijn in het voordeel van Van Aert. In de tussenstand van de Superprestige speelt hij geen rol.

Dat doen Eli Iserbyt en Lars van der Haar wel. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal maakt jacht op de leidende positie van de Nederlander. Na wekenlang sukkelen met zijn rug, lijkt Iserbyt er nu weer helemaal doorgekomen. Hij won op Nieuwjaarsdag in Baal na pech van Pidcock en in Herentals ging hij mee het podium op met Van der Poel en Van Aert. Dat zal Van der Haar proberen te voorkomen, want hij gaat vol voor eindwinst in de Superprestige. De Terriër van Woudenbergis bezig aan een zeer sterk jaar, maar winnen lukte pas driemaal.

Dat Wout van Aert wint, staat bijna vast. Voor de overige twee podiumplekken komen drie renners in aanmerking: de bovengenoemde Iserbyt en Van der Haar, met ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout. De 29-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal rijdt misschien wel zijn sterkste winter ooit, maar normaal gesproken moet hij op het parcours in Gullegem zijn meerdere erkennen in die andere twee kanshebbers op het podium. De Kortrijkenaar staat wel tweede in de Superprestige-tussenstand, zeven punten achter LVDH.

De vier grootste kanshebbers hebben we intussen gehad. Toch zullen heel veel renners hopen op een podiumplek. De meest in het oog springende namen daarvoor zijn Kevin Kuhn en Jens Adams. De Zwitserse topstarter was op 2 januari nog de beste tijdens de cross in Meilen, terwijl Adams in Herentals de eerste rondes opvallend meeging met Van Aert en Van der Poel. Beiden moeten hopen op een mindere dag van een van de overige vier, zodat zij nog eens het podium kunnen bestijgen. Beiden zullen dan wel hun start moeten uitdiepen.

De laatste twee sterren hadden ook prima naar iemand anders kunnen gaan. Niels Vandeputte, Toon Vandebosch en de Spaanse kampioen Felipe Orts verdienen die nominatie ook, maar we kunnen nu eenmaal niet iedereen een ster geven. Intussen zien we ook veel wegrenners de reis naar Gullegem maken. Onder meer Quinten Hermans, de Fransman Clément Venturini, Zdeněk Štybar, Gianni Vermeersch, Timo Kielich, het Deense tijdrittalent Gustav Wang én klassiekerspecialist Florian Vermeersch (Lotto Dstny) zijn van de partij.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Eli Iserbyt, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Kevin Kuhn, Jens Adams

Weer en tv

Een modderpartij zoals we die vorig jaar in Gullegem zagen, zit er dit jaar misschien niet in. Voorafgaand aan de cross valt er wel wat regen, maar dat moet normaal gezien niet hetzelfde resultaat bieden als een jaar geleden. Zaterdag zal het in ieder geval bewolkt zijn, met dus een aantal regenbuien. Met een temperatuur van elf graden Celsius is het vrij zacht voor de periode van het jaar. Wel trekt de wind ’s middags aan tot windkracht vijf.

Om de Hexia Cross in Gullegem 2023 te kijken, moet je afstemmen op Eurosport en Sporza. Beide zenders brengen de cross namelijk live via de kijkbuis in alle woonkamers vanaf 13.30 uur. Bespreek het wedstrijdverloop van de Hexia Cross Gullegem in WielerFlits’ Wielercafé.