Wout van Aert houdt Tom Pidcock van zich af in GP Sven Nys

Wout van Aert blijft dit veldritseizoen ongeslagen. In Baal had de Belgisch kampioen veel moeite met Tom Pidcock en Eli Iserbyt, maar uiteindelijk trok de Belgisch kampioen toch weer aan het langste eind.

Voorafgaand aan de GP Sven Nys vroeg Wout van Aert zich af wanneer zijn zegereeks eens ten einde zou komen. Na zeges in Boom, Essen, Val di Sole, Dendermonde, Heusden-Zolder en Loenhout hoopte de concurrentie van Van Aert maar wat graag dat hij in Baal niet zou winnen.

Zaterdag kwam de grootste tegenstand van Eli Iserbyt, die zich weer herpakte na wat mindere crossen, Tom Pidcock en Toon Aerts, die leider is in de X20 Badkamers Trofee. Met zijn vieren reden zij al in de eerste ronde weg, al bleven de verschillen met Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout daar achter klein.

Van hen zou Aerts als eerste afhaken na een stuurfout – het was op een moment dat juist Vanthourenhout zich weer aan het front leek te melden. Zover zou het niet komen, omdat Van Aert na bijna 25 minuten besloot om voor het eerst de gashendel open te trekken. Pidcock en Iserbyt bleven er echter op hangen en wurgen bij.

Nieuwe schoenen kosten Van Aert veel tijd

Een ronde later leek Van Aert dan toch al vroeg de wedstrijd te beslissen. Na een nieuwe demarrage zette hij Pidcock en Iserbyt op meer dan tien seconden. Door een valpartij kwam Pidcock er dan toch weer bij, en toen Van Aert bij de materiaalpost ook nog eens van schoenen moest wisselen, keek hij tegen een achterstand van twintig seconden op Pidcock en tien seconden op Iserbyt aan. Kon hij het tij nog keren in het laatste half uur?

Ja is het antwoord op die vraag, want vlak voor het ingaan van de laatste ronde wist de Belgisch kampioen terug te keren bij Pidcock. Een spannend duel in de laatste ronde volgde, waarin Pidcock Van Aert nog even onder druk zette. Op de Balenberg zette Van Aert uiteindelijk dan toch nog naar zijn hand, om zo ongeslagen te blijven dit crossjaar.

X20 Badkamers Trofee

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Tom Pidcock

3. Eli Iserbyt

4. Toon Aerts

5. Michael Vanthourenhout

6. Ben Turner

7. Lars van der Haar

8. Jens Adams

9. Laurens Sweeck

10. Tom Meeusen