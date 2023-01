‘De grote drie in het veldrijden? Eerder grote twee-en-een-half’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken de heren het wielernieuws van deze week. Zo zijn de wildcards voor de Tour uitgedeeld, is er volop aandacht voor het veldrijden en horen we een interview met Merijn Zeeman. Luister hem nu!

Het is alweer januari en dus maken Maxim en Youri zich langzaam op voor een reis naar Spanje. Niet om te genieten van de ijskoude cerveza’s of de heerlijke voorjaarszon, maar om verhalen te maken op de verschillende ploegenpresentaties die daar plaatsvinden. De heren gaan langs bij Soudal-Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Lotto Dstny en livestream exclusief de presentatie van Team DSM.

Tenslotte komen ook in deze aflevering de vaste rubrieken weer voorbij, zoals het best gelezen bericht en de stelling van de week. Veel luisterplezier!

Spoorboekje

01:11 – Tour-wildcard voor Uno-X

23:04 – Best gelezen bericht van de week: Van der Poel senior over Van der Poel junior

24:27 – Van der Poel versus Van Aert, maar waar staat Pidcock?

38:38 – Cameron Mason, het crosstalent uit Schotland

44:28 – Stelling van de week: Wilco Kelderman in dienende rol naar Giro d’Italia

48:22 – Merijn Zeeman over Wilco Kelderman

