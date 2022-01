Shirin van Anrooij soeverein naar de zege in Gullegem

Shirin van Anrooij heeft de Hexia Cyclocross Gullegem gewonnen. Al vroeg in de West-Vlaamse cross, die onder modderige omstandigheden werd verreden, ontdeed de jonge Nederlandse zich van de concurrentie en reed vervolgens de rest van de wedstrijd alleen voorop.

Het veld bij de vrouwen werd aangevoerd door Shirin van Anrooij. De Nederlandse Europese U23-kampioene, zevende op de wereldranglijst, had de voorbije maanden een pak progressie geboekt en kon in de Hexia Cyclocross Gullegem haar eerste zege ooit in een Belgische tv-cross pakken. Maghalie Rochette had in de regen de beste start, maar ook Van Anrooij en Zoe Bäckstedt waren goed vertrokken. Rochette en topfavoriet Van Anrooij pakten vervolgens al vroeg in de koers een gaatje op de rest.

Van Anrooij ging in de eerste ronde in de zandbak fietsend naar de kop, terwijl Rochette van haar fiets moest. De 19-jarige Nederlandse van Baloise-Trek reed de negen jaar oudere Canadese even later op een gat. Bij het ingaan van de tweede van vijf ronden was het verschil opgelopen tot bijna twintig seconden, de 17-jarige Bäckstedt volgde op dertig seconden. Van Anrooij begon met een royale voorsprong van 45 seconden aan de derde ronde, terwijl Rochette inmiddels de hete adem van Bäckstedt in de nek begon te voelen.

Bäckstedt, aanvoerster van de Wereldbeker bij de junioren, reed in de derde ronde het laatste gat naar Rochette dicht. De Britse, van wie haar vader Magnus in 2004 Parijs-Roubaix won, bleef op de zandstrook op de fiets, terwijl de Canadese weer moest lopen. Zo ontspon zich een mooi duel om de tweede plaats. In de materiaalzone draaide Bäckstedt de rollen om en reed daarna weg bij Rochette. Het gevecht speelde zich ver achter Van Anrooij af. De jonge veldrijdster begon met een voorsprong van bijna een minuut aan de voorlaatste ronde.

Rochette keert terug bij Bäckstedt

Bäckstedt maakte in de vierde ronde een foutje, waardoor Rochette in haar spoor kon terugkeren en de strijd om de tweede plaats weer van voren kon beginnen. Rochette had hernieuwde adem gevonden en nam weer afstand van Bäckstedt. Bij het ingaan van de slotronde was het verschil tussen beide rensters echter slechts vijf seconden. Toch gaf de ervaring uiteindelijk de doorslag en moest de jonge Bäckstedt het hoofd buigen voor Rochette, dit seizoen de winnares van al vijf wedstrijden.

Van Anrooij bleef in de slotfase uit de problemen en trok de zege naar zich toe. Na de Jingle Cross in oktober en het Europees kampioenschap voor beloften in november was dit het derde succes voor de jonge Nederlandse dit crossseizoen. Tevens boekte ze in de Hexia Cyclocross Gullegem haar eerste overwinning ooit in een Belgische tv-cross.

Hexia Cyclocross Gullegem 2022

elite-vrouwen

1. Shirin van Anrooij

2. Maghalie Rochette

3. Zoe Bäckstedt

4. Lotte Kopecky

5. Inge van der Heijden

6. Marion Norbert Riberolle

7. Karen Verhestraeten

8. Jana Dobbelaere

9. Anna Kay

10. Erica Zeveta