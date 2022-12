Voorbeschouwing: Superprestige Diegem 2022 – Zevende op rij voor Van der Poel?

De Superprestige in Diegem is ondertussen een van de klassiekers in de kerstperiode van het veldrijden. De avondcross lokt elk jaar veel toeschouwers naar Vlaams-Brabant. Dat zal ook dit jaar zo zijn, want een heleboel toppers zullen aan de start staan in Diegem. Zo zal Mathieu van der Poel op zoek gaan naar zijn zevende zege op rij in de avondcross en zal Wout van Aert proberen er zijn eerste te winnen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De avondcross in Diegem wordt georganiseerd door Wielerclub Sint-Anna-Vooruit, genaamd naar een gehucht waar de club het levenslicht zag. De eerste editie werd verreden in 1975 en het event groeide snel. Zeven jaar later (1982) stond Diegem mee aan de wieg van de Superprestige, samen met Gavere-Asper, Zillebeke en Overijse.

Diegem organiseerde in 2000 voor het eerst een avondcross op vraag van aftredend burgemeester Roger De Wulf. “Een stuntje, om de nieuwe burgemeester te vieren”, vertelde organisator Francis Bosschaerts drie jaar geleden aan WielerFlits. “We verlichtten het parcours toen met 55 lichtballons. Een paar jaar later, toen zender VT4 het veldrijden coverde, schakelden we definitief over naar een avondcross. Weliswaar nog beter verlicht, in functie van die tv-captatie. Ondertussen is het ons handelsmerk geworden.”

Zes keer op rij Van der Poel

De avondcross is overigens met voorsprong de best bijgewoonde veldrit van het seizoen. Bij sommige edities waren er meer dan 15.000 toeschouwers. Het succes van Diegem is overigens meer dan de avondcross, weet Bosschaerts. “Het is een combinatie van alles. Het is ook een centrumcross, wat het extra gezellig maakt. En de toeschouwers zijn in vakantie. Dat scheelt ook.”

Roland Liboton is met zijn acht overwinningen recordhouder in Diegem. Maar het lijkt een kwestie van tijd vooraleer Mathieu van der Poel hem naar de kroon steekt. MVDP won de voorbije zes edities op een parcours wat hij letterlijk als zijn speeltuin mag omschrijven. Bij de dames zijn Marianne Vos en Sanne Cant recordhouder met elk drie zeges.

Geen Wereldbeker

Belangrijk om te vermelden: de voorbije twee jaar is de cross in Diegem niet doorgegaan. Dat had natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Toch was dat dubbel zo zuur voor de organisatoren in Diegem. In 2020 zou de veldrit namelijk toetreden tot de Wereldbeker. Dat feestje ging niet door. De cross in Diegem is door die onvoorziene omstandigheden dus geen wereldbekermanche geworden en behoort nog altijd – dit jaar voor de 39ste keer – tot de Superprestige.

Laatste winnaars Superprestige Diegem

Mannen

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Mathieu van der Poel

2013: Sven Nys

2012: Niels Albert

2011: Niels Albert

2010: Niels Albert

Vrouwen (sinds 2011)

2019: Annemarie Worst

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2015: Ellen Van Loy

2014: Marianne Vos

2013: Sanne Cant

2012: Katerina Nash

2011: Marianne Vos

Laatste editie

Van der Poel boven in Diegem. Dat is al een aantal jaar zo en bij de laatste editie in 2019 was dat niet anders. De Nederlander wachtte enkele rondes om voor het eerst een echte demarrage te plaatsen, maar die was dan ook meteen goed. Eli Iserbyt, die in de openingsfase nog de indruk gaf vlot te kunnen volgen, maakte een technisch foutje en geraakte opgesloten in de achtervolgende groep.

Er werd even gekeken naar elkaar in de achtergrond, waardoor Van der Poel zijn voorsprong snel kon uitbreiden. Iserbyt herpakte zich echter, samen met ploegmaat Michael Vanthourenhout, en probeerde het gat naar Van der Poel nog te dichten. De voorsprong van de toenmalige renner van Corendon-Circus werd kleiner, maar zijn zege kwam nooit echt in het gevaar. Op het einde kon hij het publiek zelfs nog vermaken met enkele sprongetjes. Iserbyt werd uiteindelijk tweede, Vanthourenhout legde beslag op plek drie.

Uitslag mannen – Superprestige in Diegem

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in 59m41s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 28s

4. Tim Merlier (Creafin-Fristads) op 38s

5. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) op 41s

Wedstrijdverslag

Ceylin del Carmen Alvarado was de vrouw van het seizoen in 2019. In Diegem was zij ook de eerste die het initiatief nam. Op de lastige schuine kant versnelde ze en alleen landgenote Annemarie Worst kon volgen. Even later kregen de twee nog gezelschap van Yara Kastelijn, die terug kon komen uit de achtergrond.

Na een imposante remonte van de jonge Shirin van Anrooij (17 toen) en Inge van der Heijden, besloot Worst dat het tijd was om nog eens aan de boom te schudden. De twee nieuwkomers gingen er weer snel af en daardoor gingen de drie vrouwen samen de laatste ronde in. Kastelijn nam het heft in handen maar schakelde zichzelf uit door een technische fout. Uiteindelijk moesten Worst en Alvarado sprinten om de dagzege. Het was Worst die haar handen in de lucht kon steken. Alvarado moest vrede nemen met de tweede plaats, Kastelijn werd derde. Opvallend: de vijfde plaats was voor een 17-jarige Puck Pieterse, die net als Van Anrooij – die te maken kreeg met pech – indruk maakte die dag.

Uitslag vrouwen – Superprestige in Diegem

1. Annemarie Worst (Team 777) in 43m18s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) in z.t.

3. Yara Kastelijn (Team 777) op 8s

4. Inge van der Heijden (CCC-Liv) op 39s

5. Puck Pieterse (ZZPR.nl-Orange Babies) op 1m5s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours in Diegem is niet veranderd ten opzichte van de vorige edities. Kenmerkend zijn de schuinte kanten langs het voetbalveld. Daar kan het heel snel glad worden, waardoor de technische vaardigheden van de renners en rensters daar naar boven moeten gehaald worden.

En dan is er ook nog de Regimentsberg die elke ronde opnieuw verteerd moet worden. Daar durf je in een slechte dag als crosser wel eens te parkeren. Naast deze twee typische passages zijn er nog een aantal technische stroken – waaronder een korte passage in het zand – in het Vlaams-Brabantse Diegem. Met 1013 meter aan asfalt kan je er ook je vermogen kwijt.

Het parcours is in totaal 3463 meter lang. Een paar cijfers voor de volledigheid: 1013 meter asfalt en beton. 1817 meter veld en gras. 575 meter grindweg. 58 meter zand. 21 trappen.

Programma en info

Programma woensdag 28 december 2022

17.00 uur: Junioren mannen

19.00 uur: Elite vrouwen

20.45 uur: Elite mannen

Locatie

Rond het Alfons De Cockplein in het centrum van Diegem (1831).

Publieksinformatie

Tickets voor de cross in Diegem kan je hier kopen. Een ticket online kopen kost 12,50 euro. Als je een ticket op de dag zelf aan de kassa koopt, betaal je 15 euro.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Tussenstand Superprestige mannen (na Boom)

1. Laurens Sweeck – 55 punten

2. Lars van der Haar – 55 punten

3. Eli Iserbyt – 52 punten

4. Michael Vanthourenhout – 49 punten

5. Niels Vandeputte – 33 punten

Tussenstand Superprestige vrouwen (na Boom)

1. Denise Betsema – 57 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 52 punten

3. Inge van der Heijden – 51 punten

4. Aniek van Alphen – 46 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 31 punten

Favorieten mannen

Mathieu van der Poel is dé te kloppen man in Diegem. Niet alleen omdat hij maandag indruk maakte in de wereldbekermanche in Gavere, maar vooral omdat hij nog nooit verloor in Diegem. De Nederlander won er de voorbije zes edities. Wie legt het vuur aan de schenen van Van der Poel? Wel, dat zal dan Wout van Aert moeten zijn. De coureur van Jumbo-Visma zal onder het Vlaams-Brabantse kunstlicht ongetwijfeld meedoen voor de zege. In Mol nam hij nog overtuigend de bovenhand van zijn grote concurrent, maar in Antwerpen en Gavere moest hij dan weer zijn meerdere erkennen.

De twee tenoren zullen ook rekening moeten houden met Tom Pidcock. De Brit van INEOS Grenadiers reed écht heel goed in Gavere. In het eerste deel van de cross nam hij zelfs het initiatief en reed hij solo rond. Na het halfuur moest Pidcock echter zoeken naar zijn tweede adem, waarna hij vrede moest nemen met een derde plaats.

Tijdens de vorige editie in Diegem kon Eli Iserbyt enigszins in de buurt blijven van Van der Poel. De West-Vlaming strandde op negen seconden. Kan hij na zijn valpartij in Val di Sole opnieuw knokken voor een dichte ereplaats? Datzelfde zullen ook Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Laurens Sweeck ambiëren. Het drietal zal in de kerstperiode ook nog eens op het podium willen staan.

Quinten Hermans verschijnt ook aan de start van de Superprestige in Diegem. De renner van Tormans CX kon in de Exact Cross in Mol nog een aantal rondes zijn wagonnetje aanhaken bij Van der Poel en Van Aert, maar moest in de slotfase toch afhaken. Het parcours in Diegem moet Hermans in principe wel liggen. Renners als Thibau Nys, Jens Adams, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge, Daan Soete en Ryan Kamp zullen strijden voor een plaats in de top-10.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Tom Pidcock

* Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

De kerstperiode zorgt ook voor een mooie deelnemerslijst bij de vrouwen in Diegem. Fem van Empel is er niet bij, maar die twee andere youngsters van 2002, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, wel. Beide rensters maakten in 2019 nog heel veel indruk op zeer jonge leeftijd in Diegem. Inmiddels zijn we drie jaar later en zijn ze de twee grote favorieten voor de zege. Van Anrooij won de crossen in Mol en Gavere en rijdt met andere woorden vol vertrouwen rond, maar ook Pieterse verkeert in een goede vorm.

Lucinda Brand maakte ook indruk in Gavere. De renster van Baloise Trek Lions was de enige die Van Anrooij echt onder druk kon zetten. Even leek ze zelfs op en over haar ploeggenote te gaan, maar Brand viel in de absolute slotfase nog wat terug. Een tweede plaats in de Wereldbeker was echter een grote opsteker voor Brand, die even afwezig was in de cross door blessure, ziekte en stage. Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado zullen ook gemotiveerd zijn om zich te tonen. De twee Nederlandse rensters kwamen niet in actie in Mol en Gavere, maar zijn in Diegem wel van de partij.

Wie echt indruk maakte in Gavere, was Zoe Bäckstedt. De jonge Britse kende een goede start, maar bleef daarna ook steeds in de top-5 koersen. Op het loodzware parcours in Oost-Vlaanderen hield ze knap stand en stak ze in de slotfase zelfs nog Blanka Kata Vas voorbij. Het zou mooi zijn als Bäckstedt, en Vas, hetzelfde kunnen doen in Diegem. De laatste winnares van de veldrit in het Vlaams-Brabantse Diegem is Annemarie Worst. De renster van Team 777 won in 2019 na een spannende strijd met Alvarado. In principe is Worst in staat om haar wagonnetje aan te haken bij de beste rensters, maar na haar hardnekkige knieblessure valt dat nog af te wachten.

Er zijn genoeg outsiders bij de vrouwen. Zo zijn ook Clara Honsinger, die in haar geliefkoosde Gavere zesde werd, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen in staat om een mooie notering te versieren. Daarnaast kijken we ook uit naar Silvia Persico. De Italiaanse maakte in Val di Sole af en toe indruk, maar maakte vooral veel technische foutjes. Als ze dat in Diegem niet doet, kan ze ver komen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Puck Pieterse, Lucinda Brand

* Blanka Kata Vas, Ceylin del Carmen Alvarado, Silvia Persico

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het belooft een regenachtige cross te worden in Diegem. Meteovista verwacht de hele dag door regen. In de avond, wanneer de cross gereden wordt, worden zelfs de zwaarste buiten voorspeld. Naast regen zal het ook flink waaien. Er wordt namelijk wind verwacht met een kracht van 4 à 5 Beaufort.

De Belgische avondcross is live te volgen op Sporza, op Canvas. De uitzending start om 18.50 uur. Daarnaast is de cross ook te bekijken op de kanalen van Eurosport 1, Eurosport Player/GCN+ en Proximus Pickx+ Sports 1. Die uitzendingen beginnen ook om 18.50 uur.