maandag 12 februari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2024 – Wie treedt in de voetsporen van Pogacar?

In het voorjaar staan er traditiegetrouw heel wat Spaanse wielerwedstrijden op het programma. Komende woensdag begint in het zuiden van Spanje de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, kortweg Ruta del Sol. Zonder titelverdediger Tadej Pogacar, maar dat mag de pret niet drukken. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Ruta del Sol

2023: Tadej Pogacar

2022: Wout Poels

2021: Miguel Ángel López

2020: Jakob Fuglsang

2019: Jakob Fuglsang

2018: Tim Wellens

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Chris Froome

2014: Alejandro Valverde

Laatste editie



Eindklassement Ruta del Sol 2023

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 21u05m02s

2. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 1m18s

3. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 1m23s

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 1m39s

5. Enric Mas (Movistar) op 2m02s







"

Parcours

Een echte klassieke bergetappe ontbreekt in het parcours, maar dit wil niet zeggen dat de zeventigste editie van de Ruta del Sol een sprintersvriendelijke ronde is. Verre van. De renners worden behoorlijk uitgedaagd op klimgebied en de eindwinnaar zal over een goed stel klimmersbenen moeten beschikken. Zeker ook omdat er geen tijdrit is om verloren tijd bergop weer goed te maken.

De renners werken in vijf dagen tijd zo’n 850 kilometer af op de fiets, en krijgen in totaal dertien gecategoriseerde beklimmingen en nog ontelbare niet-geclassificeerde hellingen voor de wielen geschoven. In de eerste, tweede en vierde etappe zal het algemeen klassement – dat is toch de verwachting – een definitief gezicht krijgen. In de overige twee etappes zijn de rappe mannen zeker niet kansloos.

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden: de organisatie deelt op enkele beklimmingen bonificatieseconden uit. Dan hebben we het over de Alto de Lanjarón, Puerto de Trevélez, Montoro, Puerto del Cardo en de Alto de la Primera Cruz (3, 2 en 1 seconden) en de Alto el Jaramillo en in San Pablo de Buceite (6, 4 en 2 seconden). Aan de finish van elke etappe liggen er ook nog eens 10, 6 en 4 seconden voor het oprapen.

Woensdag 14 februari, Etappe 1: Almuñécar – Cádiar (162,3 km)

Op de eerste dag hoeven de sprinters zich nog geen illusies te maken. Nee, in de eerste rit van de populaire vakantiebestemming Almuñécar naar de finish in Cádiar zullen de klimmers het gaan uitmaken voor de overwinning. Op weg naar de finish volgen er eerst twee beklimmingen van derde categorie, met de Alto de Itrabo (3,7 km aan 9,2%) en vervolgens de Alto de Lanjarón (14,9 km aan 3,4%).

We zijn dan nog eens halverwege de rit en het zwaarste moet nog komen, met de langste beklimming in deze Ruta del Sol. De Puerto de Trevélez (32,9 km aan 3,2%) is een bijzonder lange en bovenal onregelmatige klim en brengt de renners naar een hoogte van net iets boven de 1.500 meter. Eenmaal op de top volgt er een lastige tussenstrook van ruim dertig kilometer, alvorens er wordt afgedaald richting de slothelling.

Want ja, ook in de finale is het klimmen geblazen op weg naar de finish in Cádiar, een typisch klein rustig Andalusisch dorpje in de bergachtige Alpujarras-streek. Met nog goed vijf kilometer te gaan, beginnen de renners aan een beklimming van iets meer dan drie kilometer aan een gemiddelde van 7,6%. Eenmaal boven, volgt er een korte afdaling en oplopende strook naar de finishstreep. Als dat geen spektakel oplevert!

Start: 11.10 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.50 uur

Donderdag 15 februari, Etappe 2: Vélez-Málaga – Alcaudete (192,2 km)

Wie zich in de eerste etappe heeft weten te onderscheiden, zal dit waarschijnlijk ook doen in rit twee van Vélez-Málaga naar Alcaudete. De organisatie heeft namelijk zijn best gedaan om een selectief parcours uit te tekenen, met onderweg een beklimming van eerste, twee beklimmingen van derde categorie én een oplopende finale naar Alcaudete. Je zou het met enige zin voor overdrijving een Spaanse Luik-Bastenaken-Luik kunnen noemen.

De eerste beklimming van de dag, de Puerto del Sol (17,2 km aan 4,9%), is op papier ook meteen de zwaarste. In de laatste zeven kilometer naar de top, zakt het gemiddelde niet meer onder de 6%. Het is wel de vraag of deze Puerto del Sol ook echt voor spektakel zal zorgen, of niet meer dan een voetnoot is, gezien zijn niet zo strategische ligging. Dat kunnen we ook zeggen over de daaropvolgende beklimmingen.

In het tweede deel van de etappe wordt het klimwerk zeker niet geschuwd, maar is het zwaar genoeg om de boel in lichterlaaie te zetten? Sterke sprinters zullen ongetwijfeld proberen om hun karretje zo lang mogelijk aan te haken, onder de noemer: je weet maar nooit. In de slotfase kan de Portillo de Martos (8 km aan 3,2%) eventueel nog voor wat afscheiding zorgen, voor een mogelijke machtssprint in Alcaudete.

Start: 11.25 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.40 uur

Vrijdag 16 februari, Etappe 3: Arjona – Pozoblanco (161 km)

De sprinters die de moeite hebben genomen om af te zakken naar het zuiden van Spanje, zullen de derde etappe zeker met rood hebben omcirkeld in het routeboek. De renners krijgen naar goede Spaanse gewoonte weer de nodige hoogtemeters voor hun kiezen. Maar het valt dit keer al bij al nog mee, met slechts één beklimming die meetelt voor het bergklassement: de Puerto del Cardo (12,9 km aan 2,2%).

Deze lange en zeer onregelmatige beklimming ligt echter behoorlijk ver van de finish. Eenmaal boven, is er nog goed 45 kilometer te fietsen richting eindbestemming Pozoblanco. De finale is zeker niet biljartvlak, maar veel stelt het voor Spaanse begrippen ook weer niet voor. De sprinters zullen het graag horen, al lopen de laatste kilometers wel weer zoetjesaan omhoog. Een gewaarschuwd sprinter, telt echter voor twee.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 14.55 en 15.20 uur

Zaterdag 17 februari, Etappe 4: Córdoba – Lucena (166,7 km)

Renners met ambitie voor het algemeen klassement, opgelet! In de voorlaatste etappe krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid een laatste kans om de boel nog overhoop te gooien en toe te slaan. De vierde rit vertrekt vanuit de gezellige en historische studentstad Córdoba naar Lucena. In en rond deze stad, waar de laatste veldslag heeft plaatsgevonden tussen Julius Caesar en opstandelingen onder leiding van Pompeus, is een lokale omloop uitgetekend.

Het peloton koerst vier keer over deze lokale ronde en krijgt met de Alto de la Primera Cruz (2,2 km aan 6,8%, met uitschieters boven de 10%) telkens een interessante helling voor de wielen geschoven. Ook niet onbelangrijk: op de top liggen – tot drie keer toe – 3, 2 en 1 bonificatieseconden voor het oprapen. Dit is belangrijk voor de mannen, die strijden om de eindoverwinning. De renners zien de finishstreep telkens na een korte afdaling.

Start: 11.05 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.25 uur

Zondag 18 februari, Etappe 5: Benahavís – La Línea de la Concepción (168 km)

De slotrit van de Ruta del Sol is er een met twee gezichten. Renners die met zware benen uit bed zijn gestapt, kunnen zich opmaken voor een helse openingsfase. Het gaat van bij de start namelijk bergop, richting de top van de Puerto del Madroño (20 km aan 4,8%). Vervolgens dalen de renners af naar Ronda, om niet veel later te beginnen aan twee hindernissen die niet eens meetellen voor het bergklassement.

De daaropvolgende Puerto del Espino (7,6 km aan 5,9%) heeft wel een predicaat gekregen van de organisatie en is ook de laatste beklimming in deze Ruta del Sol. In de tachtig resterende kilometers naar de finish trekt het peloton over voornamelijk vlakke wegen, al doemt er hier en daar nog wel een klimmetje op. In finishplaats La Línea de la Concepción, met de Rots van Gibraltar op de achtergrond, zal er waarschijnlijk worden gesprint.

Start: 10.55 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.25 uur

Favorieten

Het is als organisator van een wielerwedstrijd niet evident om in deze tijd van het jaar een volwaardig deelnemersveld samen te stellen, gezien de overvolle wielerkalender. Zo moet de Spaanse ronde concurreren met de Volta ao Algarve, Tour du Var en de UAE Tour, om maar eens drie koersen te noemen, maar reden tot klagen heeft de Ruta del Sol zeker niet. Heel wat grote namen zakken namelijk af naar Zuid-Spanje.

Zo komt UAE Emirates met een klein sterrenensemble aan de start. De formatie uit het Midden-Oosten kan voor qua elke wedstrijd een topploeg afleveren en dat is niet anders voor de Ruta del Sol. De ploeg heeft met Juan Ayuso misschien wel de topfavoriet in de gelederen. De nog altijd maar 21-jarige coureur is de nieuwe Spaanse rondehoop en heeft zich al ruimschoots bewezen op het hoogste niveau. Zo stond hij reeds op het podium van de Vuelta a España.

Wie in de Vuelta in staat is om het podium te halen, draait zijn hand niet om voor de Ruta del Sol. Het is nog even afwachten hoe goed Ayuso momenteel al is, zo vroeg op het seizoen, maar hij moet met zijn kwaliteiten ver kunnen komen. Dat kunnen we ook zeggen over zijn Belgische ploeggenoot Tim Wellens. De ervaren Wellens – al derde in de Ronde van Murcia – presteert vaak goed op Andalusische bodem en was in 2018 zelfs de beste in het eindklassement. Twee andere lieden van UAE Emirates, Marc Soler en Rafal Maja, zijn ook gevaarlijk.

UAE Emirates heeft dus meerdere ijzers in het vuur, maar is zeker niet de enige formatie die op (bijna) volle oorlogssterkte zal aantreden. In de breedte lijkt die andere ploeg uit het Midden-Oosten, Bahrain Victorious, zelfs nog een tikkeltje sterker. Want welke andere formatie heeft nu vijf potentiële eindwinnaars in de gelederen? Santiago Buitrago lijkt ons toch de man met de beste adelbrieven. De Colombiaanse klimgeit liet in de voorbije Ronde van Valencia (tweede in de eindstand) namelijk al zien in zeer goede vorm te verkeren.

Mocht Buitrago er niet in slagen om zijn favorietenstatus waar te maken, dan is er nog geen man overboord bij Bahrain Victorious. Jack Haig en Damiano Caruso zijn twee zeer capabele vervangers. De 36-jarige Caruso maakt zich deze week op voor zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024, de zes jaar jongere Haig was vorige maand al tiende in de Tour Down Under. En dan hebben we nog niet eens gehad over Wout Poels, twee jaar terug nog eindwinnaar, en Antonio Tiberi. We verwachten stiekem veel van Tiberi. Staat hij dit jaar voor zijn absolute doorbraak?

Over het jaar van de doorbraak gesproken: het zou zomaar eens kunnen dat Axel Laurance dit jaar zijn voet naast die van de toppers zet. De regerende wereldkampioen bij de beloften beschikt over veel klasse, wat hij eerder deze maand al demonstreerde in de Ster van Bessèges. De 22-jarige Fransman won er namelijk een etappe, door in een sprint bergop af te rekenen met niemand minder dan Mads Pedersen. We zijn benieuwd of Laurance ook al in staat is om een goed klassement te rijden in een koers als de Ruta del Sol. Het parcours lijkt wel op zijn lijf geschreven.

Laurance kan als puncheur de komende dagen zijn hart ophalen. Nu we het toch over springveren hebben: Movistar brengt met Gonzalo Serrano en Ruben Guerreiro twee interessante renners aan het vertrek. Serrano koestert goede herinneringen aan de Ruta del Sol. In de edities van 2020 en 2021 was hij met ritwinst al succesvol. Zijn Portugese strijdmakker Guerreiro kan nog niet pronken met dergelijke resultaten, maar wat niet is, kan nog komen. Gregor Mühlberger kan wellicht verrassen ook verrassen namens de Spaanse telecombrigade.

En wat met de Belgen in het zuiden van Spanje? Bij het afstruinen van de deelnemerslijst zien we niet veel Belgische kanshebbers op de eindoverwinning, al is Maxim Van Gils wel altijd een renner om rekening te houden. De 24-jarige coureur van Lotto Dstny kickt op explosieve finales en die zijn er in de Ruta del Sol bij de vleet. Van Gils zal dan ook met meer dan een schuin oog kijken naar een mooie eindklassering. Hij kan met Sylvain Moniquet – die hier tevens een fraai parcours krijgt voorgeschoteld – wellicht een mooie tanden vormen.

Voor de laatste ster komen meerdere renners in aanmerking, maar we zijn toch geneigd om Victor Lafay nét iets meer naar voren te schuiven. De Fransman – een van de nieuwkomers bij Decathlon AG2R La Mondiale – is bijzonder wisselvallig, maar op goede dagen komt hij in de buurt van de wereldtop. Denk maar terug aan de Tour de France van 2023, toen hij een van de revelaties was in het Baskische openingsweekend. Een goede Lafay is een van de meest explosieve renners, zeker in dit peloton, en dat maakt van hem een kandidaat-winnaar.

Er zijn ook de nodige renners, die vanuit de schaduw kunnen verrassen. Dan denken we allereerst aan Lorenzo Fortunato en WorldTour-nieuwkomer Santiago Umba (Astana Qazaqstan), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), Welay Hagos Berhe en Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Matteo Fabbro (Polti Kometa), Mark Donovan, Carl Frederik Hagen (Q36.5) en Sebastian Berwick, Joel Nicolau en Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA).

Sprinters

Ruta del Sol en sprinten: het is niet de eerste associatie die we maken. En toch krijgen de rappe mannen wellicht meerdere kansen op dagsucces. En dus doen we er goed aan om de sprinters die wél de moeite zullen nemen om af te zakken, op een rijtje te zetten. Op basis van pure snelheid kijken we vooral naar Milan Menten en Max Kanter. De 27-jarige Belg was dit seizoen al tweede in een rit in de Tour de La Provence, waarin hij werd geklopt door Mads Pedersen.

Twee andere Belgen, Robbe Ghys en Timo Kielich, zullen zich ook graag willen mengen in het sprintgeweld. De twee renners van Alpecin-Deceuninck hoeven in deze ronde eens niet te knechten voor een Jasper Philipsen of Mathieu van der Poel. We noteren verder nog de namen van Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Jesús Antonio Soto (Equipo Kern Pharma) en Jannik Steimle (Q36.5).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Juan Ayuso

*** Santiago Buitrago, Axel Laurance

** Tim Wellens, Ruben Guerreiro, Marc Soler

* Victor Lafay, Maxim Van Gils, Antonio Tiberi, Gonzalo Serrano

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners zullen zeker niet klagen als ze de laatste weersvoorspellingen erbij pakken. Het lijkt de komende dagen droog te blijven, terwijl de temperatuur zal schommelen rond de 16 graden Celsius. De zon krijgt af en toe de kans om door te breken, al is er ook vrij veel bewolking.

De Ruta del Sol is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl en Discovery+. De uitzendingen beginnen meestal om 14.00 uur. Bekijk alle tv-zenders en uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.