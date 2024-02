woensdag 7 februari 2024 om 20:00

In de Ruta del Sol winnen de laatste jaren alleen maar kampioenen

In het voorjaar staan er traditiegetrouw heel wat Spaanse wielerwedstrijden op het programma. In het zuiden van Spanje wordt al bijna een eeuw de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol – kortweg Ruta del Sol – verreden. Een koers door een fraai landschap, met een dito fraaie erelijst. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

De eerste Ruta del Sol (gewonnen door Ricardo Montero) vond plaats in 1925, maar dat betekent niet dat we al bijna toe zijn aan de honderdste editie. Het duurde namelijk tot 1955 voordat er een tweede uitgave kwam. Omdat de wedstrijd in 1978 ook nog een keer niet doorging, moeten we nog wel even wachten op de jubileumeditie.

Kijken we naar de erelijst, dan zien we vooral veel Spaanse vlaggetjes. Kijken we naar de namen achter die Spaanse vlaggetjes, dan zien we behoorlijk vaak ‘Alejandro Valverde’. El Imbatido won de wedstrijd tussen 2012 en 2017 vijf keer. Hij is daarmee – met afstand – recordhouder. Achter hem op de erelijst staan zeven mannen met elk twee zeges. De meeste recente tweevoudige winnaar, en de enige nog actieve van de zeven, is Jakob Fuglsang. De Deen was in 2019 en 2020 de beste in de Koers van de Zon.





In totaal wisten zeven Nederlanders de Ruta del Sol te winnen. Jan Krekels, die een jaar eerder een rit in de Ronde van Zwitserland én de Tour de France op zijn naam had geschreven, was in 1972 de eerste. De Limburger won die editie twee etappes en ging zo zijn Goudsmit-Hoff-ploeggenoot Gerard Vianen voor in het eindklassement. Gerrie Knetemann (1976), Jos Schipper (1981), Steven Rooks (1986), Erik Dekker (2001), Joost Posthuma (2009) en Wout Poels, die in 2022 triomfeerde, zijn de andere Nederlanders met de Ruta del Sol op hun palmares.

België kan nog betere papieren voorleggen met negen eindzeges. Antoon Houbrechts (1968), Jean-Pierre Monseré (1971), Georges Pintens (1973), Freddy Maertens (1974 en 1975), Daniel Willems (1980), Marc Sergeant (1982), Edwig Van Hooydonck (1988) en Tim Wellens (2018) waren ieder één keer de beste in Andalucia. Voor Monseré was de Ruta del Sol overigens de laatste overwinning uit zijn carrière. Hij stond op 19 februari 1971 op het eindpodium in Malaga. Minder dan een maand later, op 15 maart 1971, klapte de 22-jarige wereldkampioen tijdens de Grote Jaarmarktprijs in Retie op een stilstaande auto. Hij overleed ter plekke.

Als we kijken naar de laatste pakweg tien jaar, dan valt onze mond net niet open van verbazing. De eerder genoemde Valverde, Chris Froome, Wellens, Fuglsang, Miguel Ángel López, Wout Poels… Wie de Ruta del Sol wil winnen, moet van zeer goede huize komen. In 2023 wist een volgende wereldtopper zijn naam op de erelijst te plaatsen: niemand minder dan Tadej Pogacar. De Sloveen bleek veel te sterk voor de concurrentie en reed al Merckxiaans naar drie etappezeges. Zijn voorsprong in het algemeen klassement op de nummers twee en drie bedroeg meer dan een minuut.

Laatste tien winnaars Ruta del Sol

2023: Tadej Pogacar

2022: Wout Poels

2021: Miguel Ángel López

2020: Jakob Fuglsang

2019: Jakob Fuglsang

2018: Tim Wellens

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Chris Froome

2014: Alejandro Valverde

De Ruta del Sol zal in het seizoen 2024 plaatsvinden van 14 tot en met 18 februari.