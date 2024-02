woensdag 14 februari 2024 om 10:28

Openingsrit Ruta del Sol gaat niet door wegens boerenprotest

Een flinke tegenvaller voor de organisatie van de Ruta del Sol. De openingsrit van Almunécar naar Cadiar gaat namelijk niet door wegens protest van boze landbouwers. Over het verdere vervolg van de ronde is er nog geen uitsluitsel.

De organisatie van de Ruta del Sol kan niet instaan voor de veiligheid van de wedstrijd en zijn deelnemers, en daarom is besloten om de openingsetappe te annuleren. “We hebben dit net gehoord van de organisatie”, laat Gianni Vermeersch weten vanuit het zuiden van Spanje. “Over het verdere vervolg is er nog geen uitsluitsel. Daar wordt nog over vergaderd.”

“Er zou een blokkade zijn na veertig kilometer koers en bovendien is de politie opgevorderd om elders aan de slag te gaan”, vult Dirk Demol, die als ploegleider van Lotto Dstny aanwezig is, aan. “Er waren ook geen alternatieve wegen. Wij proberen nu een training in te lassen, maar ook wij weten niet waar we kunnen passeren.”

Op de eerste dag had de organisatie een rit uitgetekend van 162,3 kilometer tussen Almuñécar en Cádiar, met onderweg de Alto de Itrabo (3,7 km aan 9,2%), Alto de Lanjarón (14,9 km aan 3,4%), Puerto de Trevélez (32,9 km aan 3,2%) en een klim van 3,3 kilometer aan 7,6% in volle finale.

Niet alleen in Spanje

Dit gaat nu echter niet door vanwege boerenprotesten. Niet alleen in Spanje komen de boeren in actie vanwege de (toenemende) Europese regeldruk. De afgelopen maanden zagen we door heel Europa grootschalige stakingen en protesten, geïnitieerd door de agrarische sector. Dit heeft dus ook gevolgen voor de wielersport. Zo ging de openingsetappe van de Ster van Bességes ook al niet door vanwege boerenprotesten.