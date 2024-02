woensdag 14 februari 2024 om 19:59

Ruta del Sol moet ook tweede rit annuleren, komt met plan-B voor ingekorte driedaagse

De Ruta del Sol 2024 zal de geschiedenisboeken in gaan als een onthoofde editie. Boerenprotesten in de regio Andalusië zorgen ervoor dat, na de eerste etappe, ook de tweede etappe van de Spaanse rittenkoers niet kan doorgaan. Er is niet genoeg politie om de koers in goede banen te leiden. Voor vrijdag, zaterdag en zondag is wel een plan gepresenteerd om een ingekorte ronde te rijden.

De Guardia Civil en andere politiekorpsen waren woensdag al nodig bij de boerenprotesten, waardoor zij niet ingezet konden worden bij de Ruta del Sol. Na de annulering van de openingsrit was er ook nog geen duidelijkheid over het restant van de koersweek, en nu blijkt dat ook de tweede etappe van donderdag niet kan doorgaan.

Nadat eerst dus al een streep ging door de lastige openingsrit, met de klim naar Cádiar (3,3 km aan 7,6%) in de finale, gaat dus ook de tweede bergrit niet door. Donderdag stond een etappe met de Puerto del Sol (17,2 km aan 4,9%) en een finale over de Portillo de Martos (8 km aan 3,2%) op het programma, maar ook die rit gaat dus niet door.

Ingekorte driedaagse, van vrijdag tot en met zondag

De organisatie wil voorkomen dat het ook vrijdag, zaterdag en zondag moet afgelasten en is met een plan-B gekomen voor die dagen. Vrijdag staat een individuele tijdrit van 5 kilometer gepland in Alcaudete, gevolgd door een bergetappe van slechts 100 kilometer op zaterdag. De slotrit op zondag gaat (voorlopig) wel door zoals oorspronkelijk gepland was.

Hoe de drie etappes er precies uit komen te zien, wordt op een later moment bekendgemaakt.

De inkorting is een flinke tegenvaller voor de deelnemers van de Ruta del Sol. Onder meer Juan Ayuso, Tim Wellens, Marc Soler, Santiago Buitrago, Jack Haig, Axel Laurance, Gianni Vermeersch, Ruben Guerreiro, Maxim Van Gils en Felix Gall zouden er belangrijke kilometers opdoen richting hun hoofddoelen later dit voorjaar.