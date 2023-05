Voorbeschouwing: Ronde van Overijssel 2023 – Twee op een rij voor Tour de Tietema?

De Ronde van Overijssel is een van de meest prestigieuze UCI 1.2-wedstrijden op de Nederlandse wielerkalender. Aankomend weekend vindt ‘Overijssels Mooiste’ weer plaats en we zijn op zoek naar een opvolger van Coen Vermeltfoort. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Overijssel is een van de oudste eendaagse wedstrijden in Nederland. Sinds 1952 wordt ‘Overijssels Mooiste’ jaarlijks georganiseerd en in 2023 is de koers alweer toe aan de 69ste editie.

Het idee voor de wedstrijd ontstond in de jaren ’40 van de vorige eeuw, toen enkele wielerliefhebbers uit de provincie Overijssel een eigen wielerronde wilden organiseren. Na een aantal vergaderingen en het vinden van sponsors, werd de eerste editie van de Ronde van Overijssel in 1952 verreden. De destijds 21-jarige Piet Smit ging met de zege aan de haal.

Een aantal van ’s Nederlands grootste wielrenners zette zich in de decennia daarna met de inmiddels overleden Smit op de erelijst. Jan Janssen won als 20-jarig broekie de Ronde van Overijssel in 1960, Gerben Karstens deed het Janssen vier jaar later na. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw zien we de namen van Tour de Tietema-Unibet-ploegleider Rob Harmeling en Jayco AlUla-ploegleider Tristan Hofmann.

De afgelopen jaren heeft de koers en wat internationaler karakter gekregen en zien we steeds vaker buitenlanders op de erelijst verschijnen. Zo won Brett Lancaster de Ronde van Overijssel in 2002, Reinardt Janse van Rensburg in 2012 en Nicolai Brøchner in 2017.

Coen Vermeltfoort (2022), Nils Eekhoff (2019) en Piotr Havik (2018) zijn de laatste drie winnaars Nederlands.

Laatste tien winnaars Ronde van Overijssel

2022: Coen Vermeltfoort

2021: Afgelast vanwege de coronacrisis

2020: Afgelast vanwege de coronacrisis

2019: Nils Eekhoff

2018: Piotr Havik

2017: Nicolai Brøchner

2016: Aidis Kruopis

2015: Jeff Vermeulen

2014: Dennis Coenen

2013: Tom Vermeer

Laatste editie

Coen Vermeltfoort vulde vorig jaar een hiaat op zijn palmares door de Ronde van Overijssel te winnen. De coureur van VolkerWessels bleef in Rijssen de Australiër Cameron Scott heel nipt voor. Joren Bloem eindigde als derde in de sprint.

In de openingsfase van ‘Overijssels Mooiste’ waren onder meer Richard Habermann (AC Sparta Praha), Benjamin Loos en Justin Wolf (Leopard) een tijdje alleen vooruit, maar tegen het einde van de wedstrijd werd duidelijk dat VolkerWessels aanstuurde op een massasprint.

Vermeltfoort maakte het vervolgens vakkundig af, zoals hij dat eerder in het seizoen ook al deed in de Tour de Normandie, Tour du Loir et Cher en de PWZ Zuidenveld Tour. Uitbundig juichen kon hij niet, aangezien Scott nog heel dichtbij kwam. Op de finishfoto was het verschil echter duidelijk te zien.

Uitslag Ronde van Overijssel 2022

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

2. Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast)

3. Joren Bloem (ABLOC CT)

4. Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt)

5. Pavel Bittner (Development Team DSM)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Ronde van Overijssel is dit jaar opnieuw meer dan 200 kilometer. In de provincie krijgen de coureurs in totaal 203 kilometer voor de kiezen, met een aantal bekende Overijsselse beklimmingen als de Holterberg, Lemelerberg en Tankenberg.

Gestart wordt er zaterdag in de gemeente Rijssen-Holten, waarna de renners een omloop van 181 kilometer door Overijssel krijgen voorgeschoteld. Volgens koersdirecteur Joost Posthuma is het “bijna een unicum” dat Nederlandse klassiekers tegenwoordig nog zo’n grote ronde kunnen uitstippelen. “Door het gebrek aan politiebegeleiding, moeten veel Nederlandse koersen noodgewongen op een kleinere omloop worden afgewerkt. Voorlopig hebben wij daar nog geen last van. De motorrijders willen elke keer graag bij ons terugkomen, zeggen ze.”

Na het startschot rijdt het peloton in oostelijke richting Twente in via gemeenten als Enter, Bornerbroek, Zenderen en Oldenzaal, waar na 40 kilometer dan de Tankenberg (800 meter aan 3,6%) ligt. Na de Tankenberg volgt dan al vrij snel de Kuiperberg (1,4 km aan 2,4%) in Ootmarsum.

Lees ook: Ronde van Overijssel toe aan 69ste editie: “We zijn een monumentje aan het worden”

Qua beklimmingen blijft het dan even rustig, als het peloton naar de Sallandse Heuvelrug rijdt. Wel zijn er een paar dijken op de route die nog het een en ander teweeg kunnen brengen. Na 120 kilometer staan dan nog de Lemelerberg (1 km aan 3,8%), Holterberg (1 km aan 4,3%) en Markeloseberg (400 meter aan 3,2%) op het menu. Geen bijzonder moeilijke beklimmingen, wel beklimmingen die zo tegen het einde van de wedstrijd mogelijkheden geven om de jongens van de mannen te onderscheiden.

Na 181 kilometer volgen er dan nog twee lokale omlopen rond Rijssen, waarna we iets voor 17.00 uur weten wie de Ronde van Overijssel 2023 op zijn naam zal schrijven.

Dinsdag 2 mei, Rijssen-Rijssen (203 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.35 en 16.55 uur

Favorieten

De Ronde van Overijssel kan rekenen op weer een sterk deelnemersveld. Alhoewel de opleidingsploegen van DSM en Jumbo-Visma niet aan de start staan, komt de aanwezigheid van de opleidingsploeg van EF Education-Easy Post, Elkov-Kasper en Leopard TOGT het deelnemersveld alleen maar ten goede.

Toch zullen de buitenlandse ploegen niet als topfavoriet aan het vertrek staan in Rijssen. Daarvoor lijken op dit moment een aantal renners van Nederlandse conti-teams in te goede vorm te verkeren. Koersdirecteur Joost Posthuma voorspelde al dat VolkerWessels de te kloppen ploeg zal zijn, en als we kijken naar de ploeg van VolkerWessels in Overijssels Mooiste moeten we het met Posthuma eens zijn.

Daan van Sintmaartensdijk, Tijmen Eising, Bert-Jan Lindeman en Nick van der Meer zijn allemaal ervaren conti-renners die er in de finale bij zullen zijn om de ploeg aan een zege te helpen. Maar wie gaat er dan winnen, is de vraag?

De kans dat VolkerWessels net als vorig jaar weer alle ballen op Coen Vermeltfoort gaat zetten is aanwezig, maar na een mindere prestatie in de Slag om Woensdrecht en recentelijk ook een derde plaats in de Omloop van de Houtse Linies is de vraag of het continentale wielerteam het risico durft te nemen om zo geklopt te worden, als het team ook nog andere troeven in handen heeft.

Ze kunnen er dan beter voor zorgen dat een andere renner vooruit komt te rijden in de finale, zoals bijvoorbeeld Max Kroonen. Kroonen won dit jaar al een rit in Olympia’s Tour en de Omloop van de Braakman, dus VolkerWessels zal Kroonen zeker de zegen van de ploeg durven te geven als hij met een iets kleiner groepje voorop komt te rijden. De leider in de Topcompetitie is dan ook meteen de topfavoriet voor deze Ronde van Overijssel.

Timo de Jong is een andere schaduwkopman binnen het team, die waarschijnlijk de ruimte zal krijgen om het van iets verder te proberen. De Jong zal hopen dat het een slijtageslag wordt, want dan komt hij het beste tot zijn recht. De heuvels en de lengte van de wedstrijd spreken in ieder geval in zijn voordeel.

De voornaamste concurrenten van VolkerWessels zijn een stel Nederlanders dat dit seizoen ook goed op dreef is, bijvoorbeeld Martijn Budding van Tour de Tietema-Unibet. Vorige week won hij de Slag om Woensdrecht na een ijzersterke finale, waarin hij eerst kreeg af te rekenen met kramp en daarna een van de sterkste sprints uit zijn carrière reed. Het belooft veel voor de rest van de seizoen.

De vraag is hoe Budding door andere ploegen overboord gegooid kan worden. Door in de finale een overtal te hebben, lijkt het antwoord te zijn. Gelukkig voor Budding heeft Tour de Tietema-Unibet dan ook nog onder meer Joren Bloem en Tomas Kopecky om op terug te vallen.

Tim Marsman en Rick Ottema mogen wat dat betreft ook niet worden vergeten als grote kanshebbers op de overwinning. Ottema boekte in de Omloop van de Houtse Linies recentelijk een indrukwekkende overwinning door Lars Oreel en Vermeltfoort er in een sprint op te leggen. Ottema tankte daarmee een sloot zelfvertrouwen en zal bij Allinq alle support krijgen om het in Rijssen af te maken.

Powerhouse Marsman zal zaterdag naarmate de wedstrijd zwaarder wordt vanzelf komen bovendrijven. Als er mannen in de finale dreigen weg te rijden, is de kans groot dat dat Marsman en Ottema zullen zijn.

Een Nederlander willen we aan bovenstaand rijtje nog toevoegen: Jelle Johannink. De coureur van ABLOC komt uit de buurt en zal erop gebrand zijn om deze wedstrijd te winnen. Alhoewel Johannink (nog wel) een net iets mindere staat van dienst heeft dan de andere favorieten in dit lijstje, is hij bezig aan een sterk seizoen waarin hij onder meer tiende werd in de Arno Wallaard Memorial en zesde in de Slag om Woensdrecht.

Tot slot de buitenlanders. Adam Toupalik van Elkov-Kasper is de voornaamste renner om op te letten. De 26-jarige Tsjech eindigde dit seizoen al als eerste en tweede in de prestigieuze Kroatische wedstrijden Trofej Umag en Trofeo Porec. Daarnaast werd hij ook tweede in de Istrian Spring Trophy, tussen Tijmen Graat en Darren van Bekkum in.

Toupalik heeft overigens twee profzeges achter zijn naam. In 2020 werd hij Tsjechisch kampioen op de weg en in 2018 won hij een rit in de Arctic Race of Norway voor… Mathieu van der Poel. Een grote kanshebber, dus. De huidige Tsjechisch kampioen, Matej Zahalka, en Michael Boros zijn ook gevaarlijke coureurs van Elkov-Kasper.

Liam Walsh (Team BridgeLane) en Brady Gilmore (ARA-Skip Capital) zijn de mannen uit Australië om op te letten. Walsh reed dit jaar al de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race en kroonde zich vorige maand tot Oceanisch kampioen op de weg voor Gilmore, die ook als tweede eindigde op het Australisch kampioen op de weg voor beloften. Wat hij wel won? Het Oceanisch kampioenschap tijdrijden. Veel meters kun je hem dus niet geven. We vergeten dan nog: Tim Torn Teutenberg (vorig jaar al top-10) en Gil d’Heygere (vorig week derde in Woensdrecht).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Max Kroonen

*** Martijn Budding, Coen Vermeltfoort

** Timo de Jong, Tim Marsman, Rick Ottema

* Adam Toupalik, Jelle Johannink, Liam Walsh, Brady Gilmore

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Zaterdag is de verwachting dat het ongeveer 20 graden Celcius wordt. Het blijft, op een heel kleine bui, droog en de wind komt met windkracht 2 uit het Zuidoosten, meent WeerOnline. Prima koersweer op komst, dus.

De Ronde van Overijssel wordt zaterdag live uitgezonden door RTV Oost. De regionale omroep is er vanaf 15.00 uur bij. De wedstrijd wordt ook online uitgezonden.