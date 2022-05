Coen Vermeltfoort is met nipt verschil de beste in Ronde van Overijssel

De 68ste editie van de Ronde van Overijssel is op naam gekomen van Coen Vermeltfoort. De Nederlander was de snelste in de sprint van een relatief grote groep. Na sterk ploegenspel van VolkerWessels, klopte Vermeltfoort Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast) met klein verschil.

In de Ronde van Overijssel deden de renners, verdeeld over de dag, de nodige beklimmingen aan. Onder andere de Tankenberg (800 meter aan 3,6%) en de Kuiperberg (1,4 kilometer aan 2,4%) lagen al vroeg in de koers, de Lemelerberg (1,5 kilometer aan 2,1%) volgde in het middenstuk en de Holterberg (800 meter aan 5,5%) en de Markeloseberg (400 meter aan 3,3%) luidden de finale in. Hierna werd via Markelo naar Rijssen gereden, waar nog drie lokale lussen van 7,1 kilometer moesten worden afgelegd.

Na een snel openingsuur, waarin niemand wist weg te rijden, was het uiteindelijk Richard Habermann (AC Sparta Praha) die in zijn eentje voorop kwam te liggen. De Tsjech reed even solo, maar werd al gauw afgelost door Benjamin Boos (Leopard). Ondertussen was het peloton in meerdere stukken gebroken. Dat kwam mede door valpartijen, die dan weer deels het gevolg waren van de veranderde weersomstandigheden: het was gaan regenen in Overijssel.

Verschillende aanvalspogingen

Terwijl het weer wat opknapte en Boos werd ingelopen, kwamen ook de eerste twee groepen weer bij elkaar. Met een compleet pak kwamen we dus over de Lemelerberg. Pas na de Holterberg kwamen er weer koplopers. In eerste instantie was dat een duo: Justin Wolf (Leopard) en Gilles Borra (Minerva). Later sloot ook Rick Ottema (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) aan. Het avontuur van het trio was echter van korte duur, want in het peloton werd opnieuw gasgegeven. Terwijl Ottema en Borra de strijdbijl begroeven, zette Wolf in zijn eentje door.

Nadat ook Wolf ook gegrepen werd, waren er nog diverse demarrages, maar niemand kwam meer definitief weg. Dat had er ook mee te maken dat VolkerWessels op een gegeven moment het initiatief nam en de wedstrijd begon te controleren voor hun sprinter Coen Vermeltfoort. Aldus eindigde de wedstrijd in een sprint van een groep van een uitgedund peloton.

Vermeltfoort de snelste

Vermeltfoort maakte het werk van zijn ploeg daarin vakkundig af. Juichen deed de Nederlander niet direct na de streep, omdat Cameron Scott nog in de buurt kwam, maar uiteindelijk was het verschil duidelijk te zien.