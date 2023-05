Ronde van Overijssel toe aan 69ste editie: “We zijn een monumentje aan het worden”

De Ronde van Overijssel is zaterdag toe aan de 69ste editie. Volgens koersdirecteur Joost Posthuma begint Overijssels Mooiste langzaamaan een “monumentje” te worden in het Nederlandse continentale circuit.

Posthuma was tot 2012 zelf actief als profrenner bij onder meer Rabobank en RadioShack-Nissan, waarna hij in 2017 koersdirecteur werd van de Ronde van Overijssel.

Bij WielerFlits legt hij uit wat er zo bijzonder is aan deze koers: “We zijn een van de oudste eendaagse wedstrijden in Nederland en hebben voor het tweede jaar op rij dispensatie van de UCI gekregen om een koers langer dan 200 kilometer te organiseren. Officieel mogen 1.2-wedstrijden niet langer dan 200 kilometer zijn.”

“Dat maakt deze koers tot het topsegment voor amateurs. Met de afstand en de heuvels is het ook echt wel een redelijk selectieve wedstrijd”, gaat hij verder. “Dat is ook precies de reden waarom we op dit moment niet de ambitie hebben om een profkoers te worden: we moeten deze status koesteren, want als we een 1.1-wedstrijd worden dan wordt de Ronde van Overijssel voor negen van de tien renners een voorbereidingskoers op grotere doelen. Daarnaast zal de wedstrijd dan ook vaker in een massasprint eindigen omdat de grotere ploegen dan controleren.”

Verwachting

Vorig jaar schreef Coen Vermeltfoort de Ronde van Overijssel op zijn naam. Daarmee schonk hij zijn werkgever VolkerWessels, dat gevestigd is in start- en finishplaats Rijssen, een groot cadeau.

Posthuma denkt dat VolkerWessels dit jaar opnieuw de favoriet is: “Het team is echt enorm sterk als collectief, dus ik voorzie dat VolkerWessels opnieuw de te kloppen ploeg gaat zijn.”