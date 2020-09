Voorbeschouwing: Ronde van Luxemburg 2020

Dinsdag 15 september gaat de Ronde van Luxemburg van start. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan de .Pro-wedstrijd een sterk deelnemersveld aankondigen met liefst acht WorldTeams. WielerFlits blikt vooruit op deze lastige en heuvelachtige vijfdaagse!

Historie

De Ronde van Luxemburg had al een Rus, een Zweed en een Hongaar op erelijst, maar de eerste winnaar uit Spanje, niet het eerste het beste wielerland, liet lang op zich wachten. In de editie van 2019 was het eindelijk zover, toen Jesús Herrada de eindoverwinning opstreek. Maar het duurde überhaupt lang vooraleer de meerdaagse koers internationaal werd, sinds zij het levenslicht zag in 1935.

Aanvankelijk werd de ronde gedomineerd door Belgen, Fransen, Luxemburgers en Nederlanders als Louison Bobet, Charly Gaul, Arie den Hartog en Freddy Maertens. Pas in de jaren tachtig zag de koers ook Russische, Zwitserse en Deense eindzeges. Sindsdien wisten de grotere renners uit de wielerhistorie de Luxemburgse wegen te vinden, zoals Bernard Hinault, Frank Vandenbroucke, Thomas Voeckler, Jakob Fuglsang en Greg Van Avermaet.

Met 21 overwinningen zijn de Luxemburgers nog altijd het succesvolst in eigen land, waarbij met vijf eindzeges Mathias Clemens al een eeuwigheid recordhouder is. Met zeventien successen zijn de Belgen een goede tweede met Frans Verbeeck (1975 en 1976) als enige meervoudige winnaar. Nederland volgt op de derde plek met tien triomfen. Vier jaar geleden was Maurits Lammertink de laatste Nederlandse eindwinnaar.

Laatste tien winnaars Ronde van Luxemburg

2019: Jesús Herrada

2018: Andrea Pasqualon

2017: Greg Van Avermaet

2016: Maurits Lammertink

2015: Linus Gerdemann

2014: Matti Breschel

2013: Paul Martens

2012: Jakob Fuglsang

2011: Linus Gerdemann

2010: Matteo Carrara

Vorig jaar

Net als een jaar eerder stond in 2019 geen enkele WorldTour-ploeg aan de start van de Ronde van Luxemburg. Daarom was het vooral uitkijken naar de oud-winnaars Andrea Pasqualon en Maurits Lammertink, de ploeggenoten Niki Terpstra en Anthony Turgis, die een week eerder indruk hadden gemaakt in het Circuit de Wallonie, en de Spaanse puncher Jesús Herrada, die het jaar uitstekend was begonnen met winst op Mallorca.

De eerste tikken werden uitgedeeld door Christophe Laporte, die de lastige proloog en de eerste rit in lijn wist te winnen. In de tweede etappe bleef Pieter Weening het aanstormende peloton nipt voor na een aanval op de laatste klim. Jesús Herrada greep vervolgens in de derde rit de macht met de etappezege, terwijl leider Laporte ziek de ronde moest verlaten. Uiteindelijk zette Herrada op de slotdag de kroon op zijn eindzege.

Alles kwam neer op de slotfase. Daarin was de Pabeierbierg de scherprechter, die vier keer moest worden beklommen. Roompot-Charles deed verwoede pogingen om Maurits Lammertink aan het geel te helpen, maar Herrada bleek veel te sterk. De Spanjaard zette in de laatste meters van de ronde zijn concurrenten op hun plek. Hij won de slotetappe en pakte de eindoverwinning. In het klassement werd Lammertink tweede, voor Andrea Pasqualon.

Eindklassement Ronde van Luxemburg 2019

1. Jesús Herrada (Cofidis) in 17u41m49

2. Maurits Lammertink (Roompot-Charles) op 25s

3. Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert) op 36s

4. Anthony Turgis (Total Direct Energie) op 37s

5. Szymon Rekita (Leopard) op 44s

Parcours

Voor de 80e editie kreeg de Ronde van Luxemburg een nieuwe plaats op de kalender, wat al werd bepaald vóór de coronacrisis. De afgelopen jaren werd de koers steevast begin juni verreden. Met een verplaatsing naar september hoopt de organisatie dat de ronde een voorbereidingskoers voor het wereldkampioenschap wordt. Daarnaast wordt voor het eerst in jaren op de openingsdag een rit in lijn afgewerkt in plaats van een individuele tijdrit.

Dinsdag 15 september, etappe 1: Luxemburg – Luxemburg (133,5 km)

De vijfdaagse gaat van start in Luxemburg-stad, in het stadsdeel Kirchberg. Vandaar gaat de route in een 8-vorm door de kantons Grevenmacher en Echternach richting de Duitse grens en terug tot de aankomst in Kirchberg, waar de finish ligt op een heuvel (4,8%) met een uitschieter naar 10%. Op het golvende parcours, het kortste van de ronde, zijn nog twee andere bergjes opgenomen, bij Zittig (6%) na 44 kilometer en Beaufort (6,3%) na 86,7 kilometer.

Onderweg liggen drie tussensprints, waar steeds de eerste drie renners bonificaties krijgen (3, 2 en 1s). Aan de finish worden tien seconden uitgedeeld aan de winnaar, zes tellen aan de nummer twee en vier aan de nummer drie. Niet onbelangrijk in de strijd om het geel.

Start: 11.00 uur in Luxemburg

Finish: tussen 14.14 en 14.28 in Luxemburg

Woensdag 16 september, etappe 2: Remich – Hesperange (160,8 km)

De tweede etappe begint in Remich, zo’n 25 kilometer ten zuidoosten van Luxemburg-stad. In deze streek rond de Moezel vind je veel wijngaarden. Daarvandaan leidt het parcours naar het kanton Grevenmacher, waar de Kazebierg (3,4%) na 35,8 kilometer en de Würmer Mauer (7,6%) na 82,9 kilometer moeten worden beklommen. Dan doorkruist het peloton Remich om via de klim bij Remerschen (5,5%) na 103,5 kilometer naar aankomstplaats Hesperange te rijden.

Door en rond Hesperange zijn twee lokale ronden, van elk 18,2 kilometer, uitgerekend. Daarin is de ultrasteile klim van Syren (5,3%) met een maximale stijging van 18% de scherprechter. Na de laatste passage is het nog maar 4,3 kilometer tot de streep.

Start: 10.30 uur in Remich

Finish: tussen 14.12 en 14.34 uur in Hesperange

Donderdag 17 september, etappe 3: Rosport – Schifflange (164,3 km)

Op de derde dag wordt gestart in Rosport, in Echternach, waarna dwars door het zuidoosten van Luxemburg naar aankomstplaats Schifflange, in Esch-sur-Alzette, wordt gekoerst. In de route zijn meerdere kuitenbijters opgenomen, als de klim naar Girsterklaus (8%) met een maximale stijging tot 18% en de Keulebierg (8,1%), die maximaal 13% oploopt. De etappe wordt voltooid met twee lokale ronden van 10,2 kilometer.

De klim van Poteau de Kayl (3,6%) met een maximale stijging van 12% is de kwelgeest op deze slotomloop. Na de laatste beklimming is het nog 3,9 kilometer naar de finish. Bij elke passage van de streep zijn bonificaties te verdienen.

Start: 10.30 uur in Rosport

Finish: tussen 14.16 en 14.38 uur in Schifflange

Vrijdag 18 september, etappe 4: Rodange – Differdange (201 km)

Op de vierde dag moeten de renners de meeste kilometers van de ronde malen, namelijk net iets meer dan tweehonderd. Gestart wordt in Rodange, op het drielandenpunt met België en Frankrijk. Vandaar maakt het peloton een grote lus door het groothertogdom met achtereen beklimmingen van de Rolléngerbierg (7,7%), naar Putscheid (9,8%) en naar Tadler (5,3%). Vlak voor de slotronde rond Differdange moeten de renners bij Roudenhaff (5,4%) nog omhoog.

Na 182 kilometer passeren de renners voor de eerste keer de streep, waarna nog twee keer een omloop van 9,5 kilometer wordt afgewerkt met daarin de Col de l’Europe (8%) met een maximaal stijgingspercentage van 11%. Dan is het nog 6,8 kilometer tot de finish.

Start: 09.30 uur in Rodange

Finish: tussen 14.12 en 14.39 uur in Differdange

Zaterdag 19 september, etappe 5: Mersch – Luxemburg (177 km)

Nog 177 kilometer door de heuvels en rivierdalen en dan weten we wie de winnaar is van de 80e Ronde van Luxemburg. De slotetappe begint in Mersch, het middelpunt van het land, en gaat dan kloksgewijs door de kantons Redange, Wiltz, Clervaux en Diekirch terug naar Mersch en richting de streep in Luxemburg-stad. Het gaat de hele dag op-en-neer over de Côte de Doncols (5%), de klim van Bockholtz (3,9%) en de steile klim naar Bourscheid (7,3%).

De ronde valt in een definitieve plooi op de drie slotronden in Luxemburg-stad. Daar moet telkens de Pabeierbierg (9,4%) worden bedwongen met een maximale stijging van 11%. De streep ligt net na de top. Wie stelt hier de eindzege veilig?

Start: 10.00 uur in Mersch

Finish: tussen 14.03 en 14.27 uur in Luxemburg

Favorieten

De afgelopen twee jaar moest de Ronde van Luxemburg steeds stellen zonder de aanwezigheid van de WorldTour-ploegen, maar in de komende editie staan liefst acht ploegen van het hoogste niveau aan de start. Zowel UAE Emirates, Lotto Soudal, Groupama-FDJ, AG2R La Mondiale, Trek-Segafredo, Astana, Bahrain-McLaren als NTT Pro Cycling hebben hun deelname toegezegd. De rest van het deelnemersveld bestaat uit twaalf ProTeams en vier continentals.

Voor Diego Ulissi is de Ronde van Luxemburg de opmaat naar de Giro d’Italia, die veertien dagen later van start gaat. De Italiaan is al wekenlang in hoogvorm en reeg de ereplaatsen aaneen: vijfde in de Ronde van Polen, tweede in Gran Piemonte, achtste in Lombardije, derde in Emilia, vierde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Enkel een overwinning ontbreekt nog. De hellingen in Luxemburg moet hij normaal ook goed kunnen verteren.

Wie de uitslagen van Arnaud Démare erbij pakt, ziet sinds de coronabreak vooral 1’tjes achter zijn naam staan. In Milaan-Turijn versloeg hij Caleb Ewan en Wout van Aert, in de Ronde van Wallonië sleepte hij op knappe wijze, met twee zeges, de eindoverwinning binnen, vier dagen later werd hij voor de derde keer Frans kampioen en zopas schreef hij de Tour Poitou-Charentes op zijn naam. Met zo’n vorm is hij ook favoriet voor de Ronde van Luxemburg.

Na zijn tweede plaats in de slotetappe van de Ronde van Wallonië trok Philippe Gilbert met een goed gevoel naar de Tour de France. Zijn tiende deelname werd echter een kortstondig avontuur want al in de openingsetappe brak hij zijn knieschijf. Maar na een paar dagen kon hij zijn training al hervatten en met ambitie hervat hij in Luxemburg de competitie. In deze meerdaagse kwam hij in 2016 al eens negen tellen tekort om Maurits Lammertink van de winst te houden.

Naar het zich laat aanzien is Andrea Pasqualon de enige oud-winnaar aan de start van de Ronde van Luxemburg. De Italiaan van Circus-Wanty Gobert won twee jaar geleden twee etappes èn het eindklassement. Dat het geen toevalstreffer was, bewees hij vorig jaar door als derde te eindigen achter Jesús Herrada en Maurits Lammertink. De afgelopen weken etaleerde hij al een degelijke vorm in de Memorial Marco Pantani en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Bij UAE Emirates springt niet alleen de naam van Diego Ulissi in het oog, ook heeft de ploeg de jonge Jasper Philipsen achter de hand. De snelle Belg, die de komende twee jaar aan de zijde van Mathieu van der Poel strijdt bij Alpecin-Fenix, komt normaal gesproken goed de heuvels over en won in augustus nog een etappe in de Tour de Limousin. Vervolgens reed hij in de Druivenkoers-Overijse (negende) en de Brussels Cycling Classic (vijfde) naar de top tien.

Lotto Soudal ziet niet alleen Philippe Gilbert terugkeren in koers, datzelfde geldt voor Tim Wellens. Na een trainingsongeval aan hoge snelheid moest de klassiekerspecialist de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. Intussen is hij weer een volle week aan het trainen en voelt hij zich goed. Wellens was dit seizoen al vijfde in de Volta ao Algarve en twaalfde in de Ronde van Polen, maar het is nog even afwachten hoe het gevoel is bij zijn terugkeer na zijn val.

Circus-Wanty Gobert heeft behalve Pasqualon meer ijzers in het vuur. Aimé De Gendt was twee jaar geleden elfde in de Ronde van Luxemburg en toonde zich onlangs op WorldTour-niveau met een vierde plek in de Bretagne Classic. Xandro Meurisse liep bij een val tijdens het EK zwellingen en schaafwonden op, waarna hij een korte pauze inlaste. Nu hij terug in koers is mag hij zich laten zien in Luxemburg, waar hij drie jaar geleden tweede en beste jongere was.

Ook is het uitkijken naar enkele jongeren in de koers, zoals Biniam Ghirmay Hailu van Nippo Delko One Provence. De Eritreeër was vorige week, na tweehonderd heuvelachtige kilometers, knap tweede in de Tour du Doubs. En bij Trek-Segafredo klopt Quinn Simmons nadrukkelijk op de deur. De regerende juniorenwereldkampioen liet zich al opmerken in Dwars door het Hageland en de Bretagne Classic (zesde) en werd dan tweede in de Ronde van Hongarije.

Na hun top 10-klasseringen in 2019 mogen we ook wat verwachten van Leopard-renner Szymon Rekita en Baptiste Planckaert, vorige week nog negende in de Tour du Doubs. Naar Pit Leyder, in 2018 derde en vorig jaar twaalfde, hoeven we niet te zoeken op de startlijst; de Luxemburger zette inmiddels een punt achter zijn loopbaan. Vanuit Nederlands perspectief is het uitkijken naar Nick van der Lijke, Danny van Poppel en Jan Maas.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Diego Ulissi

*** Arnaud Démare, Philippe Gilbert

** Andrea Pasqualon, Jasper Philipsen, Tim Wellens

* Aimé De Gendt, Biniam Ghirmay, Xandro Meurisse, Quinn Simmons

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersverwachting voor de eerste dagen is zonnig en de temperatuur kan oplopen tot 31 ℃. In de tweede helft van de ronde wordt het koeler en neemt ook de kans op neerslag wat toe.

De Ronde van Luxemburg is dagelijks rechtstreeks te volgen via de Eurosport Player en GCN. De live-uitzendingen beginnen om 12.20 uur.