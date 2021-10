Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe 2021

Na een jaar afwezigheid keert de Ronde van Drenthe weer terug op de wielerkalender. Niet in maart, maar in oktober. Het betekent dat het seizoen er bijna op zit. Wie gaat er zondag met een heerlijk gevoel de winter in? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Drenthe is na de Amstel Gold Race de grootste profwedstrijd van Nederland, maar dat is niet altijd zo geweest. De wielerkoers was sinds zijn eerste editie in 1960 tot en met 2004 namelijk een amateurwedstrijd. Pas in 2005 trad de Ronde van Drenthe toe tot de Europe Tour en kreeg het een 1.1-status op de UCI-kalender. In 2018 kreeg de Drentse koers een opwaardering en werd het tijdelijk een 1.HC-wedstrijd, maar dit jaar is de race toch weer een niveautje lager.

Het karakter van de koers is wel altijd hetzelfde gebleven. Sinds jaar en dag zijn de keien in de Drentse bossen de scherprechter van de Ronde van Drenthe. En die willen er nog wel eens slecht bij liggen. Het is niet voor niets dat de Ronde van Drenthe ook wel eens de kleine Hel van het Noorden wordt genoemd. Dat komt overigens ook omdat Parijs-Roubaix en de Ronde van Drenthe vaak in hetzelfde weekend worden verreden. Een renner wist in zijn carrière zowel de Ronde van Drenthe als Parijs-Roubaix te winnen. Hennie Kuiper zette in 1972 op 23-jarige leeftijd de Ronde van Drenthe achter zijn naam, waarna hij in 1983 op het vélodrome in Roubaix zegevierde.

Kuiper is niet de enige grote naam op de erelijst van de Ronde van Drenthe. Ook Erik Dekker en Karsten Kroon gingen er ooit met de zege vandoor in Hoogeveen. In de afgelopen jaren wonnen renners als Pim Ligthart, Jan-Willem van Schip, Bert-Jan Lindeman, Edward Theuns en Kenny van Hummel hier.

Laatste tien winnaars Ronde van Drenthe

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pim Ligthart

2018: František Sisr

2017: Jan-Willem van Schip

2016: Jesper Asselman

2015: Edward Theuns

2014: Kenny Dehaes

2013: Alexander Wetterhall

2012: Bert-Jan Lindeman

2011: Kenny van Hummel

Vorig jaar

Door het coronavirus werd de Ronde van Drenthe vorig jaar afgelast en dit jaar uitgesteld. Dat betekent dat de laatste editie van de Drentse wedstrijd alweer van maart 2019 dateert. Toen Pim Ligthart nog wielrenner was en toen Robbert de Greef nog leefde. Zij waren de uitblinkers in dat jaar.

De wedstrijd werd gekleurd door een grote kopgroep, met daarin onder meer streekrenner Elmar Reinders, Edward Planckaert, Hugo Hofstetter, Ligthart en De Greef. Op de laatste keienstrook in de lokale ronde rond Echten ontsnapte Ligthart. Hij kreeg trainingsmaatje De Greef met zich mee. De twee reden een voorsprong van een halve minuut bij elkaar. De Est Aksel Nõmmela en de Let Emīls Liepiņš (beiden Wallonie Bruxelles) gingen in de achtervolging, maar kwamen niet tot bij de koplopers.

De twee Nederlanders zouden samen voor de overwinning gaan strijden. Aan de finish bleek Ligthart afgetekend de sterkste. De voormalig Nederlands kampioen klopte zijn vluchtmakker met enkele fietslengtes. Voor De Greef zou het de beste prestatie uit zijn carrière zijn.

Uitslag Ronde van Drenthe 2019

1. Pim Ligthart (Direct Energie)

2. Robbert de Greef (Alecto)

3. Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini)

4. Emils Liepins (Wallonie Bruxelles)

5. Hugo Hofstetter (Cofidis)

Parcours

De Ronde van Drenthe gaat tegenwoordig niet meer van start in Emmen, maar in Assen. Dat betekent dat de wielerkoers een kilometer of dertig korter is dan de afgelopen jaren. In oostelijke richting vertrekt de ronde na de start om 12.00 uur in de richting van Gieten, maar spannend is de wedstrijd dan nog niet echt. Voorbij Gieten staan de eerste twee koeienstroken van de dag op het menu: de Steenhopenweg (1,7 kilometer) en de Houtvesterweg (2 kilometer).

Daarna gaan renners in zuidelijke richting door naar Borger, bekend van de hunebedden, Exloo, Schoonoord, Wezup en Drijber. Honderd kilometer heeft het peloton er dan al op zitten, en ook al enkele zware keienstroken, zoals die van de Voorbosweg (3,6 kilometer), Bosrand (400 meter), de Valtherzandweg (3,8 kilometer), de Schaapstreek (3,3 kilometer) en de Boswachterij (1,1 kilometer). De finale gaat dan beginnen, want de aankomst in Drijber betekent dat de VAM-berg voor de eerste keer opdoemt. Met nog 89 kilometer te gaan rijden ze voor het eerst over de geasfalteerde vuilnishoop.

Krap 16 kilometer later bereikt het peloton voor het eerst de finish aan de Alteveerstraat in Hoogeveen. Een ronde van dertig kilometer met daarin nog een passage van de VAM-berg volgt dan nog, voordat het peloton weer in de Alteveerstraat aankomt voor de slotronde van 43 kilometer. En daarin komt de VAM-berg nog eens drie keer terug…

Op een van die drie passages moet de forcing gevoerd worden, want als het hier niet lukt, gaan we vermoedelijk sprinten in Hoogeveen iets voor half vijf.

Datum: Zondag 24 oktober

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.19 en 16.27 uur

Afstand: 188,5 kilometer

Favorieten

De Ronde van Drenthe verwelkomt dit jaar twee WorldTour-ploegen en twee ProTeams. Dat zijn misschien wat minder teams van de hoogste twee niveaus dan er afgelopen jaar, nog voor de afgelasting, aan de start zouden staan. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met veranderende omstandigheden. De Ronde van Drenthe is dit jaar namelijk voor het eerst weer een 1.1-wedstrijd en ook de plaats op de kalender is een stuk minder aantrekkelijk. Desalniettemin kan de organisatie blij zijn met het deelnemersveld; een aantal Nederlandse toppers staan aan het vertrek in Assen.

De topfavoriet is namelijk de beste Nederlandse sprinter van de afgelopen jaren. Met de opleidingsploeg van Jumbo-Visma staat hij aan het vertrek in Drenthe. Dylan Groenewegen hoopt in de Ronde van Drenthe zijn seizoen op een goede manier af te sluiten. Met drie zeges, waarvan geen een op WorldTour-niveau, zal de Amsterdammer niet geheel tevreden terugkijken op zijn jaar. En dus is een zege in Hoogeveen zeer welkom. Het parcours moet Groenewegen liggen, want zonder zware keienstroken in de laatste 90 kilometer en maar zes passages van de VAM-berg ligt een massasprint in de lijn der verwachting. Rick Pluimers en Lars Boven zullen zich ook ongetwijfeld laten zien in deze wedstrijd.

Op de startlijst vinden we nog een paar rappe mannen, die misschien niet even snel zijn als Groenewegen, maar wel met duidelijke winstambities starten in Drenthe. En geef ze eens ongelijk, want enkele coureurs rijden een prima seizoen. Nils Eekhoff, bijvoorbeeld. Na een sterke Parijs-Roubaix en Tour of Britain hoopt de renner van Team DSM dat het in de Ronde van Drenthe eens raak mag zijn. Een zege ontbreekt nog, maar hier moet het mogelijk zijn. De passages van de VAM-berg spelen in zijn voordeel. Mat hier Groenewegen af, en ga met overschot in de benen het duel aan in een sprint. Casper van Uden is de ijzersterke back-up bij de Duitse ploeg.

Dan door naar een Belgische sprinter van een Belgische ploeg. Zonder zege dit jaar hadden we hem waarschijnlijk niet zoveel sterren gegeven als nu het geval is, maar terugkijkend op het afgelopen seizoen komt de overwinning van Arne Marit in de Grand Prix du Morbihan ook niet uit de lucht vallen. De 22-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise werd zevende in Parijs-Tours, vierde in de Dorpenomloop Rucphen en vierde in de Gooikse Pijl, alleen al in de afgelopen anderhalve maand. Het is dus veilig om te zeggen dat Marit er ook in Drenthe bij gaat zitten. Maar of hij Groenewegen kan kloppen? In Morbihan vinkte hij Bryan Coquard en Elia Viviani van zijn lijstje af, maar die staan toch nog een rang onder Groenewegen. Timothy Dupont is een andere Belgische spurter die we hier kansen toedichten. De 33-jarige Dupont sloeg dit jaar toe in de Ster van Bessèges.

De Nederlandse continentalteams hopen in het geval van een sprint goed voor de dag te komen met een korte ereplaats of misschien nog wel meer. We denken dan meteen aan Coen Vermeltfoort, die deze wedstrijd al won in 2008 (!). Destijds kwam hij solo over de meet in Hoogeveen. Meer dan een minuut later werden Stefan van Dijk en Fulco van Gulik tweede en derde. Een vergelijkbaar scenario verwachten wij door het nieuwe parcours niet, maar in een sprint kan Vermeltfoort toch zeker weer ver komen. Stan Van Tricht is de snelle man bij SEG Racing Academy, Martijn Budding bij BEAT en Martins Pluto bij ABLOC.

We gaan verder met twee Nederlandse rasaanvallers die er alles aan zullen doen om een sprint te voorkomen in Hoogeveen en daar met hun kwaliteiten ook nog eens in kunnen slagen. Taco van der Hoorn bewees het al meerdere keren dit jaar. Zijn zege in de Giro d’Italia staat natuurlijk iedereen nog bij. In de rit naar Canale jaagde het peloton voluit op de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert, maar hield hij wonder boven wonder vier tellen over aan de meet om zo de grootste zege uit zijn loopbaan te boeken. In de Benelux Tour en de Omloop van het Houtland herhaalde hij dat kunststukje nog maar eens, telkens met vier tellen voorsprong op het peloton. De laatste passage van de VAM-berg op 14 kilometer van de streep zou een uitgelezen kans voor Van der Hoorn zijn om het hier nog eens te proberen.

In Elmar Reinders zou hij dan een goede compagnon kunnen vinden. De 29-jarige Nederlander doet het goed dit seizoen bij Riwal, waar hij onder meer zeges boekte in Denemarken en in de PWZ Zuidenveldtour. Afgelopen week werd hij nog derde in de Ster van Zwolle, dus met de vorm zit het wel goed. Kiest hij zondag voor de aanval? Reinders verlengde deze week nog zijn contract bij Riwal.

Tot slot rest ons niets anders dan het benoemen van een aantal outsiders. Kim Heiduk is van hen misschien wel de gevaarlijkste. De Duitse beloftenkampioen besloot de Ster van Zwolle vorige week als vierde, om maar een indicatie te geven van zijn kwaliteiten. Vermoedelijk zal hij in zijn laatste wedstrijd voor Team Lotto-Kernhaus zijn ploeg een afscheidscadeautje willen geven, want volgend jaar is hij prof. Andere kanshebbers: Timo de Jong (VolkerWessels), Roy Eefting en Axel van der Tuuk, (Nederlandse selectie) en Stanislaw Aniolkowski (Wallonie-Bruxelles).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Dylan Groenewegen

*** Arne Marit, Nils Eekhoff

** Taco van der Hoorn, Elmar Reinders, Coen Vermeltfoort

* Stan Van Tricht, Timothy Dupont, Kim Heiduk, Martijn Budding

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Aankomende zondag blijft het droog in Drenthe en wordt het ongeveer 10 graden Celsius. De wind kan met windkracht 3 uit het Zuiden nog wel eens een rol van betekenis gaan spelen. De Ronde van Drenthe wordt dit jaar niet live uitgezonden.