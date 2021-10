Ronde van Drenthe verwelkomt twee WorldTour-teams, Groenewegen op voorlopige startlijst

De Ronde van Drenthe verwelkomt twee WorldTour-teams volgende week zondag. Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hebben zich ingeschreven voor de eendaagse over de Drentse flinten.

Taco van der Hoorn en Nils Eekhoff zijn op het eerste gezicht de afmakers bij de twee WorldTour-ploegen. Beide renners hebben een uitstekend seizoen achter de rug, waarin ze zich lieten gelden in de zwaardere wedstrijden.

Opvallend is ook de aanwezigheid van Dylan Groenewegen op de voorlopige startlijst. Hij doet met de opleidingsploeg van Jumbo-Visma mee en krijgt gezelschap van onder meer Rick Pluimers, Lars Boven en Loe van Belle.

Naast de twee WorldTour-teams staan er nog twee ProTeams (Wallonie-Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise), dertien Continental-teams en de Nederlandse selectie aan het vertrek in Hoogeveen. Lars van den Berg is de grootste naam in de nationale selectie.