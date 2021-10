Elmar Reinders verlengt contract bij Riwal Cycling Team

Elmar Reinders heeft na een succesvol seizoen besloten om nog een jaar langer te blijven bij Riwal Cycling Team. De 29-jarige Nederlander boekte dit jaar drie overwinningen. “Ik heb een goed seizoen achter de rug, maar ik hoop het in 2022 nog beter te doen”, klinkt het ambitieus.

Reinders, die in het verleden uitkwam voor Metec, Cyclingteam Jo Piels en Roompot-Nederlandse Loterij, tekent dus voor één jaar bij. “Na twee seizoenen ken ik alle mensen binnen de ploeg en zij kennen mij. Ik voel me hier goed en ben dus blij dat ik nog langer deel mag uitmaken van dit team. In 2022 hoop ik dat alle voorjaarsklassiekers weer doorgaan. Ik kom in dat soort koersen het beste tot mijn recht.”

Reinders won dit seizoen de Deense eendagskoers Rent Liv Løbet Skive, de PWZ Zuidenveld Tour en een etappe in Le Tour de Bretagne. Ook werd hij derde in de Ster van Zwolle, vierde in La Route Adélie de Vitré, vijfde in de GP Himmerland Rund en de GP Herning en zesde op het Nederlands kampioenschap tijdrijden.

Belangrijke kracht

“Elmar is ontzettend belangrijk voor onze ploeg. Hij beschikt over erg veel ervaring en is in staat om een ploeg aan te sturen. Zo wist Lucas Eriksson (een ploegmaat van Reinders, red.) met dank aan Elmar het Circuit des Ardennes te winnen”, is ploegleider Sebastian Andersen lovend over de Nederlander. “Hij heeft dit jaar laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om zelf ook resultaten te boeken.”