Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix voor vrouwen 2021

De lokroep voor de hel is er al jaren. Wat zou het toch mooi zijn, als… Het heeft even geduurd, maar het moment is eindelijk daar: het vrouwenpeloton rijdt zaterdag 2 oktober 2021 de allereerste Parijs-Roubaix voor dames elite ooit. Geen Bos van Wallers, maar wel iconische stroken als Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre. Dat belooft. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Omdat het de allereerste keer is dat Parijs-Roubaix voor vrouwen op de kalender staat, kunnen we niet terugblikken op eerdere edities. Maar de aanloop naar de vrouwenkoers van de Hel van het Noorden, die is er uiteraard wel. In 2017 riepen een groot aantal Nederlandse toprensters bij WielerFlits de ASO op om Parijs-Roubaix ook voor vrouwen mogelijk te maken. “Ik zou het geweldig vinden als er een vrouweneditie van Roubaix zou komen. En uit reacties vanuit het peloton weet ik dat ik niet de enige ben”, zei Marianne Vos destijds.

Ze kreeg bijval van Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. “Een Parijs-Roubaix voor vrouwen lijkt me prachtig”, vertelde de eerste vier jaar geleden. “Ik ben een groot fan van deze koers, met z’n grote historie. Naast de Ronde van Vlaanderen is het in mijn ogen dé voorjaarsklassieker. Het zou dus fantastisch zijn wanneer de vrouwen ook over de kasseien mogen koersen. Dit soort wedstrijden heeft het vrouwenwielrennen nodig om verder te groeien.” In 2017 werd er voor het eerst een vrouwenkoers van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik georganiseerd. De Ronde van Vlaanderen deed dat al langer.

“Er is al een super goede ontwikkeling gaande met de ASO en Flanders Classics. Van elke mannenkoers uit de WorldTour ook een damesversie organiseren is dé manier om het vrouwenwielrennen verder te professionaliseren”, was de mening van Van Vleuten in 2017. “Parijs-Roubaix staat daarbij wel het hoogst op mijn wensenlijst, omdat het een monument is en wij als vrouwenpeloton ook willen laten zien dat we dat soort wedstrijden aankunnen. Ik maakte al eens de grap dat als Parijs-Roubaix voor vrouwen er over drie jaar komt, dat ik dan nog wel eventjes doorga met wielrennen.” Het duurde een jaar langer, maar ze is erbij.

Op dinsdag 5 mei 2020 kwam dan het bevrijdende bericht. De ASO zou eind 2020 – op 25 oktober, tezamen met de wedstrijd voor de mannen – Parijs-Roubaix voor vrouwen organiseren. De reacties waren lovend, eens te meer omdat de aankondiging als een grote verrassing kwam. Op dat moment stond de wielerwereld immers stil vanwege corona. Uiteindelijk ging het kasseienfeest niet door, omdat de wedstrijd na oprukkende coronacijfers in oktober voor de tweede keer dat jaar werd geannuleerd. De vrouwen gaan nu dus op voor een derde poging en dat lijkt wel goed te komen. Driemaal scheepsrecht.

Parcours

Uit dezelfde rondgang van WielerFlits bleek dat de huidige Nederlands kampioene Amy Pieters al een idee had over het mogelijke parcours. “Ik denk dat als wij een stuk van het laatste deel van de mannenkoers kunnen rijden, dat het erg mooi zou zijn. Mét een finish op het Vélodrome natuurlijk! Als het dan ook nog zou lukken om er op tv-beelden iets van te laten zien, zou het helemaal perfect zijn.” We complimenteren de renster van SD Worx met haar gave als waarzegster, want vier jaar later is dat precies hoe Parijs-Roubaix eruitziet.

De start is zaterdag in Denain, vlakbij de grens met België. Daar rijden de dames drie openingsrondes in en door Denain van 8,3 kilometer. Daarin zit ook een neutralisatie. Uiteindelijk rijden ze na een kleine twintig kilometer aan de westkant uit Denain. Daarmee laten de vrouwen het Bos van Wallers rechts liggen. De befaamde strook die vaak de finale bij de mannen opent, ligt ten noordoosten van Denain. Het had de eerste strook kunnen zijn. Nu is dat Hornaing à Wandignies (3700 meter lang), meteen een slechte van vier sterren.

Vanaf dat moment is het nog 82,5 kilometer naar de finish en volgen de dames exact dezelfde route als de mannen een dag later doen. Dat betekent dat er na Hornaing à Wandignies liefst nog zestien gevreesde kasseistroken volgen. Daarbij klopt het dat Templeuve (strook acht) in tweeën gesplitst is. In totaal wachten de vrouwen zes secteurs met vier of het maximumaantal van vijf sterren. Verreweg de bekendste twee zijn Mons-en-Pévèle (op 48,6 kilometer voor het eind) en Carrefour de l’Arbre (op 17,2 kilometer).

In totaal moeten de vrouwen 29,2 kilometer afleggen op kasseien. In een koers van 116,5 kilometer is dat een percentage van 25,1%. Een kwart van de tijd stuiteren de vrouwen dus op de vele kasseistroken die Noord-Frankrijk rijk is. Het mag duidelijk zijn dat alleen de sterkste vrouwen zullen overleven, om daarna voor eeuwige roem te sprinten op de Vélodrome Roubaix. Als dat al nodig is, want de uitputtingsslag zal enorm zijn. Er bestaat ook een grote kans dat de sterkste vrouw in koers solo aankomt op de stenen wielerbaan.

Datum: zaterdag 2 oktober

Afstand: 116,5 kilometer

Aantal kasseistroken: 17

Totale lengte kasseistroken: 29,2 kilometer

Start: 13.35 uur

Finish: tussen 16.44 uur en 17.04 uur

Alle kasseistroken van Parijs-Roubaix Femmes 2021 17. Hornaing à Wandignies (nog 82,5 km) 3.700m – ****

16. Warlaing à Brillon (nog 75 km) 2.400m – ***

15. Tilloy à Sars-et-Rosières (nog 71,5 km) 2.400m – ****

14. Beuvry à Orchies (nog 65,2 km) 1.400m – ***

13. Orchies (nog 60,2 km) 1.700m – ***

12. Auchy à Bersée (nog 54,1 km) 2.700m – ****

11. Mons-en-Pévèle (nog 48,6 km) 3.000m – *****

10. Mérignies à Avelin (nog 42,6 km) 700m – **

9. Pont-Thibault à Ennevelin (nog 39,2 km) 1.400m – *** 8. Templeuve (L’Épinette) (nog 33,8 km) 200m – *

8. Templeuve (Moulin-de-Vertain) (nog 33,3 km) 500m – **

7. Cysoing à Bourghelles (nog 26,9 km) 1.300m – ***

6. Bourghelles à Wannehain (nog 24,4 km) 1.100m – ***

5. Camphin-en-Pévèle (nog 19,9 km) 1.800m – ****

4. Carrefour de l’Arbre (nog 17,2 km) 2.100m – *****

3. Gruson (nog 14,9 km) 1.100m – **

2. Willems à Hem (nog 8,2 km) 1.400m – ***

1. Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (nog 1,4 km) 300m – *

Favorieten

Favorieten voor een klassieker aanwijzen die nog nooit heeft plaatsgevonden, is een lastig verhaal. Vooral ook omdat Parijs-Roubaix in niets lijkt op welke andere wedstrijd dan ook. Neem nu bij de mannen alleen al vier winnaars uit de laatste twintig jaar: Mathew Hayman, Johan Vansummeren, Magnus Bäckstedt en Servais Knaven. Stuk voor stuk goede coureurs, maar geen veelwinnaars. Voor een geboren topper is het niet vanzelfsprekend om de Hel van het Noorden op het palmares bij te schrijven. Dat geldt uiteraard ook voor de vrouwen.

Toch kunnen we er niet omheen om de misschien wel allergrootste renster aller tijden aan te wijzen als topfavoriete. Marianne Vos is namelijk in topvorm. De 34-jarige kopvrouw van Jumbo-Visma is bezig aan een heel sterk seizoen en ze bekroonde dat afgelopen weekend bijna met de wereldtitel in Leuven. Ze moest voor de zesde keer (!) genoegen nemen met zilver en zag een vierde wereldtitel net aan haar neus voorbijgaan. Naast Luik-Bastenaken-Luik won Vos alle grote vrouwenklassiekers minstens één keer. Dit jaar deed ze dat voor het eerst in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Voegt ze daar nu Parijs-Roubaix aan toe?

Een andere vrouw die in een uitstekende conditie steekt en deze wedstrijd als geen ander moet aankunnen, is Ellen van Dijk. De 34-jarige kersvers wereldkampioene tijdrijden is al vanaf de eerste geruchten dat de Helleklassieker een vrouwenvariant kreeg, zeer enthousiast. De renster van Trek-Segafredo kan als geen ander een ongekende solo uit haar benen toveren. Dat liet ze nog zien tijdens de wegwedstrijd op het EK wielrennen in Trento. Hoewel die koers qua profiel niet in de buurt komt van Parijs-Roubaix, toonde het wel aan dat Van Dijk een niet te onderschatten klant is voor de eerste winnaar op het palmares.

Van Dijk lijkt bij Trek-Segafredo de aangewezen vrouw om hier uit te pakken, maar de Amerikaanse formatie heeft meerdere sterkhouders die hier hun slag kunnen slaan. Denk bijvoorbeeld aan Lizzie Deignan, de voormalig Britse wereldkampioene. Ze maakt echter niet het beste seizoen door. Maar de ploeg beschikt ook nog over Elisa Longo Borghini. De 29-jarige Italiaans kampioenen was zondag nog de lead out voor Balsamo en won zelf in het verleden wedstrijden als Strade Bianche (2017) en de Ronde van Vlaanderen (2015). Longo-Borghini kan in een tactisch spel van haar team profiteren van de aanwezigheid van Van Dijk.

Nederlanders zijn doorgaans goed in het rijden over kasseien. Maar de grootmeesters daarin zijn toch altijd de Belgen geweest. Bij de vrouwen geldt dat iets minder vanwege de Nederlandse dominantie van de laatste vijftien jaar, maar Lotte Kopecky zal daar absoluut verandering in willen aanbrengen. De 25-jarige Belgisch kampioene van Liv werd afgelopen voorjaar derde in de Ronde van Vlaanderen en tweede in Gent-Wevelgem, waarin ze ook vorig jaar op plek twee eindigde. Kopecky is sterk en kan als tijdrijdster ook een solo afwerken, maar ze beschikt ook over een goede sprint. Ze kan dus meerdere kanten op.

Afgelopen weekend was Elisa Balsamo een van de outsiders voor de wereldtitel. De 23-jarige Italiaanse van het bescheiden Team Valcar-Travel & Service verraste in de eindsprint echter Vos en greep zo de regenboogtrui. En die zal de kleine sprintster ongetwijfeld willen laten zien. Als ze niet te veel gefuifd heeft de afgelopen week, zou een zege van haar in de Helleklassieker ook niet meteen een verrassing zijn. Dit voorjaar verzamelde Balsamo namelijk een karrevracht ereplaatsen in Brugge-De Panne (vijfde), Gent-Wevelgem (vierde), de Ronde van Vlaanderen (vijftiende), Scheldeprijs (derde) en de Brabantse Pijl (derde).

Ceratizit-WNT brengt hier ook een ancien van het vrouwenpeloton aan het vertrek in Denain: Lisa Brennauer. De meervoudig en huidig Duits kampioene op de weg is al jaar en dag een van de hoofdrolspelers in de grootste wedstrijden op aarde. Dit voorjaar werd ze nog zevende in Omloop Het Nieuwsblad, derde in Gent-Wevelgem en tweede in de Ronde van Vlaanderen. De 33-jarige Duitse werd onlangs wereldkampioene op de Mixed Relay, waar zij een van de motoren was en Duitsland zodoende aan de titel hielp. Brennauer is het type dat je op de stenen van Roubaix geen tien meter moet geven, want dan is ze weg.

Inmiddels hebben we zes favorieten gehad en is de naam van SD Worx nog niet een keer gevallen. In de eerste wedstrijd in het tijdperk post-Anna van der Breggen starten ze in de eerste Parijs-Roubaix eigenlijk louter met grote namen, maar het ontbreekt bij hen allen aan echte duidelijke topvorm. Toch zal Jolien D’hoore gemotiveerder dan ooit zijn, want de Hel van het Noorden is de laatste wedstrijd uit haar lange carrière. De 31-jarige Belgische heeft met haar sprint en piste-ervaring een voordeel als ze in de eerste groep het Vélodrome opdraait. Ze is sterk genoeg om de schifting te overleven en moet hopen dat niemand wegrijdt.

Bij de Nederlandse sterrenformatie rijden verder nog Christine Majerus, Elena Checcini, toptalente Lonneke Uneken, Nederlandse kampioene Amy Pieters en oud-wereldkampioene Chantal van den Broek-Blaak. Zij is bezig aan haar voorlaatste seizoen; na het jaar 2022 zwaait ze af. Dit seizoen is ze wat grillig in haar prestaties. Ze won dit voorjaar nog op knappe wijze Strade Bianche, in juni de onverharde Dwars door het Hageland en vorige maand nog de Simac Ladies Tour. Daar tussenin was het niet altijd heel veel soeps, ook op het WK afgelopen weekend niet. Maar als er iemand is die dan plots kan winnen, is zij het.

Je hebt bepaalde renners die gebouwd zijn voor Parijs-Roubaix. Denk maar eens aan Hayman en Bäckstedt. Puur op basis van fysiek is er één vrouw die in deze koers zou kunnen uitblinken. Krachtpatser klinkt nogal vrouwonvriendelijk, maar dat is wel de vlieger die op gaat voor Marlen Reusser. De 30-jarige Zwitserse is wereldtop in het tijdrijden. Op het WK hoefde ze alleen Van Dijk voor te laten gaan, maar het EK won ze met verve. De renster van Alé-BTC Ljubljana zou in theorie haar kracht ook uitstekend kwijt moeten kunnen op de kasseien. Dit jaar brak ze definitief door, maar de grote klapper ontbreekt nog voor Reusser.

Een van de revelaties van dit voorjaar is Deens kampioene Emma Norsgaard, het jongere zusje van haar Movistar-collega Mathias. We kennen het 22-jarige talent vooral als sprintster, maar in Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, Brugge-De Panne en de Scheldeprijs werd ze overal tweede. Dat dankte ze vooral door haar sterke eindschot, maar daarvoor moest ze de Belgische klassiekers wel zien te overleven. Met een achtste plek in Nokere Koerse en een negende plek in Gent-Wevelgem slaagde ze dit voorjaar wonderwel in dat examen. De concurrentie moet er dus voor zorgen dat ze Norsgaard kwijtspelen onderweg.

De Deense hoeft onderweg weinig zelf te ondernemen. Een van haar ploeggenotes is Annemiek van Vleuten en zij zal hier vooral moeten aanvallen om de koers naar zich toe te trekken. De 38-jarige ervaren Nederlandse is al jaren een van de beste rensters ter wereld. Ook dit jaar mocht ze alweer een flink aantal keer juichen, waaronder in Clásica San Sebastián, Dwars Door Vlaanderen én de Ronde van Vlaanderen. De laatste maanden is ze in uitstekende doen en ook op het WK liet Van Vleuten haar aanvalslust zien. Bij Parijs-Roubaix plaatst ze wel een vraagteken: “Ik ben een klimmer, zie het alsof Egan Bernal die meedoet.”

FDJ Nouvelle Aquitain Futuroscope heeft met de enthousiaste spraakwaterval Cecilie Uttrup Ludwig en toptalent Marta Cavalli twee outsiders in dienst, maar zij zijn net als Van Vleuten meer gebaat bij een koers met wat meer klimwerk. Van hetzelfde laken een pak bij Katarzyna Niewiadoma van Canyon SRAM, dat hier wel met een sterk team (o.a. de zusjes Banres en Elise Chabbey) aan het vertrek staat. De 27-jarige Poolse verzamelt al jarenlang korte ereplaatsen en geldt als een van de sterkste vrouwen uit het peloton. Ze was zaterdag nog goed voor brons op het WK, maar haar laatste zege dateert alweer van het jaar 2019.

Tot slot willen we nog een aantal sterke sprintsters behandelen. Vos, Kopecky, Belsamo, D’hoore, Norsgaard en Pieters passeerden al de revue, maar daar zetten we ook graag Lorena Wiebes bij. De 22-jarige Utrechtse is nog altijd een toptalent en hoeft in een spurt weinig rensters te vrezen. Ze kan bij Team DSM bovendien haar benen stilhouden, want Floortje Mackaij zal ongetwijfeld het offensief kiezen. Zij geldt als aanvaller als gevaarlijke outsider.

Daarnaast is het oppassen voor de rappe Canadese Alison Jackson (Liv Racing), oude vos Marta Bastianelli (Alé-BTC Ljubljana) en Jumbo-Visma-talent Anna Henderson. Bij NXTG Racing staat een opvallende renster aan de start: Britt Knaven doet twintig jaar na de winst van vader Servais Knaven mee aan Parijs-Roubaix. Zij vormen daarmee de eerste vader-dochter-combinatie die deelneemt aan de Helleklassieker.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marianne Vos

*** Ellen van Dijk, Lotte Kopecky

** Elisa Balsamo, Lisa Brennauer, Chantal van den Broek-Blaak

* Jolien D’hoore, Emma Norsgaard, Marlen Reusser, Annemiek van Vleuten

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en tv

Voor de mannenkoers komende zondag zijn apocalyptische weersomstandigheden voorspeld. Bij de vrouwen zijn die berichten iets gematigder, maar ook daar blijft het niet droog. Volgens Weeronline gaat het ’s middags regenen en staat er windkracht vier vanuit het zuiden. Dat betekent dat de wind schuin van achteren blaast. Het kwik komt niet boven de zestien graden Celsius uit en dus krijgen ook de vrouwen meteen een natte editie toegeschoven.

Parijs-Roubaix voor vrouwen is vanaf 15.15 uur live te zien op tv bij NPO1, Eurosport 1 en Sporza. Bespreek het verloop van de koers in WielerFlits’ Volg Hier.