Voorbeschouwing: Omloop van de Braakman 2023 – Kasseiklassieker in Topcompetitie

Dit weekend staat niet alleen de Hel van het Noorden op het programma, maar ook de Hel van het Zuiden. Zaterdag wordt in Zeeland – paradoxaal genoeg ruim honderd kilometer ten noorden van Roubaix – namelijk de Omloop de Braakman verreden. Deze kasseiklassieker opent de Schwalbe Topcompetitie, een wedstrijdreeks waarin Nederlands wielertalent de kans krijgt om zich te tonen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Wim Bravenboer werd in 1970 de eerste winnaar van de Omloop van de Braakman. De Hagenees won dat jaar vijf koersen, waaronder een rit in Olympia’s Tour, en werd vanaf 1 augustus prof bij Flandria-Mars. Bijna twee jaar later kwam hij echter zwaar ten val in de Zesdaagse van Groningen en als gevolg daarvan moest hij zijn fiets aan de haak hangen.

Op de erelijst zien we enkele renners die het tot prof hebben geschopt, zoals Gert Jakobs (1985), Dimitri Claeys (2012) en Frederik Frison (2014). In die jaren was de Omloop van de Braakman nog een losse klassieker, maar vanaf 2016 heeft de wedstrijd een plekje in de Topcompetitie. Sinds vorig jaar is de koers overigens ook onderdeel van de Clubcompetitie, wat betekent dat ze niet één, maar twee keer per jaar wordt verreden! Eén keer in het voorjaar (Topcompetitie) en één keer in de zomer (Clubcompetitie).

Robbert de Greef

Een dieptepunt in de geschiedenis van de Omloop van de Braakman was de editie van 2019. Robbert de Greef, die dat seizoen voor Alecto reed na een jaar bij Roompot-Nederlandse Loterij, kreeg op de fiets een hartaanval. Terwijl de koers werd afgelast, reanimeerden de aanwezige hulpdiensten de renner. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Maar nadat hij een maand in een kunstmatige coma was gehouden, overleed hij op 26 april – op 27-jarige leeftijd – aan een hersenbloeding.

Het jaar nadien ging de zege in de Omloop van de Braakman naar Coen Vermeltfoort, die de zege opdroeg aan De Greef en diens familie de overwinningsbloemen gaf. De twee waren zowel bij Roompot als Alecto ploeggenoten geweest. In 2020 reed Vermeltfoort voor VolkerWessels, dat ook in 2021 en 2022 met de zege aan de haal ging. Roel van Sintmaartensdijk, die inmiddels voor de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty rijdt, was tweemaal op rij aan het feest.

Laatste winnaars Omloop van de Braakman

2022: Roel van Sintmaartensdijk

2021: Roel van Sintmaartensdijk

2020: Coen Vermeltfoort

2019: Afgelast

2018: Rick van Breda

2017: Adriaan Janssen

2016: Coen Vermeltfoort

2015: Frederik Frison

2014: Jurrien Bosters

2013: Christophe Van Cauwenberghe

Laatste editie

De kasseien alsmede de wind zorgden in de Omloop van de Braakman 2022 al vroeg voor breuken in het peloton. Uiteindelijk kwam een eerste pelotonnetje tot stand met Stijn Appel, Meindert Weulink, Tomas Kopecky (ABLOC), Tim Bierkens, Marien Bogerd (Allinq), Victor Broex, Rick Ottema (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Timo de Jong, Max Kroonen, Bert-Jan Lindeman, de broers Daan en Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Tijs Dekker (West Frisia), Rico van Damme (Zuid-Nederland), Stijn Daemen en Jochem Kerckhaert (BEAT Cycling).

In de laatste zeventig kilometer ging het tempo in de koers omhoog, waardoor de kopgroep stevig uitdunde. Toen de laatste twee rondes van elk 9,9 kilometer werden aangesneden, bestond de kopgroep uit nog maar tien man. Op deze omlopen nam de nervositeit verder toe en probeerde Ottema samen met Roel van Sintmaartensdijk, titelverdediger in de Omloop van de Braakman en (zoals gezegd) tegenwoordig koersend voor de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, weg te komen.

Vlak voor de slotronde reed Van Sintmaartensdijk solo verder, terwijl Ottema werd ingelopen door de achtervolgers. De 20-jarige koploper bleef echter niet vooruit en werd op tien kilometer van de streep bijgehaald door Bogerd. Het kopduo had een kleine voorsprong op de achtervolgers, maar dat was voldoende om te gaan rijden voor de overwinning. Eenmaal terug in Philippine versloeg Van Sintmaartensdijk Bogerd in een sprint a deux. Daardoor was hij voor het tweede jaar op rij de beste in de kasseienkoers.

Uitslag Omloop van de Braakman 2022

1. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

2. Marien Bogard (Allinq)

3. Timo de Jong (VolkerWessels)

4. Stijn Daemen (BEAT Cycling)

5. Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Omloop van Braakman is dit jaar ruim 177 kilometer lang. De start en finish zijn wederom in wielerdorp Philippine en traditiegetrouw staan er weer de nodige kasseienstroken op het programma. In het routeboek vinden we opnieuw stroken als de Boekhouteweg, de Timmermansweg, de Smokkelweg en de Paviljoenweg terug. Ook zijn er enkele passages over gravel.

Vanuit het vertrek moeten er eerst twee rondes van zo’n 46 kilometer afgelegd worden, waarin een enkele keer de grens met België wordt gepasseerd en de renners zes kasseienstroken tegenkomen. Rond half koers hebben ze dus al twaalf sectoren achter de kiezen. In het tweede deel van de wedstrijd gaat het vrolijk op dezelfde manier verder. Nu volgt er tweemaal een lus van ruim dertig kilometer, met steeds vier kasseienstroken.

Als ook dit achter de rug is, dient de laatste omloop zich aan. Deze is ongeveer tien kilometer lang en moet twee keer afgelegd worden. Net zoals altijd is de Boekhouteweg de scherprechter in deze laatste omloop. Wie nog iets wil forceren, zal het daar moeten doen.

Zaterdag 8 april, Omloop van de Braakman: Philippine – Philippine (177,1 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.20 en 17.00 uur

Favorieten

De voorlopige startlijst van de Omloop van de Braakman is op 27 maart voor het laatst aangepast. Het kan dus zo zijn dat de ploegen nog wijzigingen door hebben gevoerd in hun selectie. Wij zullen het favorietendeel daarom op een later moment nog aanpassen.

Het deelnemersveld van de Omloop van de Braakman bestaat uit een mix van Nederlandse Continental-teams, Nederlandse clubploegen, enkele regioselecties en een paar buitenlandse clubploegen. De grote favorieten huizen allemaal bij die eerste groep, de Nederlandse Continental-teams. En binnen die categorie springt één formatie er weer uit: VolkerWessels.

Met Coen Vermeltfoort heeft het team dé topfavoriet in huis. De routinier won de Omloop van de Braakman al twee keer (in 2016 en 2020) en maakt ook nu weer een goede kans. Hij is namelijk nog verre van versleten, bleek in de Ster van Zwolle, de openingsklassieker van het seizoen. Vermeltfoort schreef die wedstrijd begin maart voor de derde keer in zijn carrière op zijn naam. Die zege dateert echter ‘alweer’ van een maand geleden, dus deze veelwinnaar zal opnieuw met honger aan de start staan in Philippine.

Maar VolkerWessels heeft meer ijzers in het vuur. Wat te denken van bijvoorbeeld thuisrijder Jarno Mobach, Tijmen Eising en Daan van Sintmaartensdijk, de nummer vijf van de Omloop van de Braakman 2022 én van de Dorpenomloop Rucphen 2023. Daarnaast beschikken ze bij VolkerWessels over Max Kroonen, die vorig jaar Nederlands kampioen bij de beloften werd en dit seizoen al een rit wist te winnen in Olympia’s Tour.

Timo de Jong, ook van VolkerWessels, is misschien nog wel een grotere kanshebber. De Zeeuw zal uiterst gemotiveerd zijn voor deze thuiswedstrijd, waar hij vorig jaar al op het podium stond. Hij werd toen derde. Dit jaar is De Jong weer uitstekend op dreef, met een achtste plaats in de loodzware Volta Limburg Classic (1.1) als uitschieter. “Ik ga mijn stinkende best doen om prof te worden”, zei hij nadien tegen WielerFlits. Een overwinning in de Hel van het Zuiden zal daar ongetwijfeld nog wat bij helpen.

Is het dan al VolkerWessels wat de klok slaat? Nee hoor, want er zijn meer sterke blokken. BEAT Cycling stelt bijvoorbeeld ook verschillende interessante namen op. Zo hebben zij met Stijn Daemen de nummer vier van vorig jaar in huis. De Nederlands beloftenkampioen van 2020 reed onlangs een verdienstelijke Olympia’s Tour, net als zijn ploeggenoot Bram Dissel. Laatstgenoemde werd twee keer vierde in de daguitslag en eindigde als elfde in het eindklassement. Vorig jaar was hij elfde in de Omloop van de Braakman.

In die editie had Allinq twee renners in de top-tien, Tim Bierkens (achtste) en Marien Bogard (tweede). Laatstgenoemde staat nog op de voorlopige startlijst, maar zal niet deelnemen. Bierkens is er wel weer bij, net als Rick Ottema (tiende), die afgelopen winter de overstap maakte van Metec-Solarwatt p/b Mantel. De in Leeuwarden woonachtige renner voelt zich thuis bij de ploeg van Marc Zonnebelt en de uitslagen laten dat ook zien. Hij stond tot de laatste dag in de top-drie van Olympia’s Tour en sloot die meerdaagse uiteindelijk af als negende.

De vorige ploeg van Ottema, Metec-Solarwatt p/b Mantel dus, kan in Zeeland ook meerdere kaarten spelen. Zo reden Roy Hoogendoorn, Lars Hohmann en Victor Broex alle drie goed in de Ster van Zwolle én Olympia’s Tour. Tim Marsman liet dan weer van zich spreken in de Volta Limburg Classic. Een echte uitschieter bleef voorlopig nog achterwege, maar in de Omloop van de Braakman zou daar zomaar eens verandering in kunnen komen.

Bij ABLOC CT zien we een vergelijkbare situatie. Goede uitslagen, maar nog geen overwinning (op UCI-niveau). Al waren ze er wel een paar keer ontzettend dichtbij. Mārtiņš Pluto won in de voorlaatste rit van Olympia’s bijvoorbeeld met overmacht de pelotonsprint, maar had de pech dat er nog twee renners vooruit waren. Eerder dit seizoen werd de rappe Let ook al vijfde in de Ster van Zwolle. Met Lars Loohuis (tweede op het NK gravel) en oud-mountainbiker Stijn Appel beschikt ploegmanager Paul Tabak over nog twee krachtpatsers die geen schrik hebben van wat kasseien en gravel.

Scorpions Racing Team, om het rijtje Contintental-teams af te sluiten, zal vooral rekenen op Wessel Mouris en Björn Bakker. Eerstgenoemde was onlangs zestiende in Olympia’s Tour, terwijl Bakker vorig jaar als tweede eindigde in de Clubcompetitie-editie van de Omloop van de Braakman.

Aanvankelijk zou ook Tour de Tietema-Unibet deelnemen aan de Omloop van de Braakman, maar de ploeg heeft zich teruggetrokken. “We hebben de renners even in bescherming genomen”, vertelt ploegleider Rob Harmeling aan WielerFlits. “Ze willen heel graag maar we hebben te maken met een griepgolf. We willen niet koersen om te koersen, maar koersen om echt vooruit te kunnen.”

Kijken we naar de clubteams, dan zien we verschillende goede renners, maar één naam valt ons in het bijzonder op: Ivar Slik. De Noord-Hollander, die nog twee seizoenen voor Roompot reed, koos vorig jaar voor een avontuur als gravelprof en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Hij won in mei 2022 Unbound Gravel, een van de belangrijkste gravelwedstrijden ter wereld. In de Omloop van de Braakman, een wedstrijd die hem goed moet liggen, zal hij uitkomen voor WPGA-Team Noord-Holland.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Timo de Jong, Ivar Slik

** Max Kroonen, Rick Ottema, Daan van Sintmaartensdijk

* Victor Broex, Bram Dissel, Mārtiņš Pluto, Lars Hohmann

Website organisatie

Weer en TV

Het wordt zaterdag aangenaam koersweer in Philippine en omstreken. Het blijf enigszins fris, de temperatuur loopt op tot maximaal zo’n dertien graden, maar het zonnetje schijnt wel en er zal geen neerslag vallen. De wind komt uit het noorden en valt mee qua kracht (3 Beaufort).

De Omloop van de Braakman is niet live te volgen op televisie. Wel zendt Eurosport 1 een samenvatting van de wedstrijd uit. Deze is tweemaal te zien: op dinsdag 11 april om 13.20 uur en op zaterdag 15 april om 15.00 uur.