Roel van Sintmaartensdijk wint Omloop van de Braakman voor tweede jaar op rij

Roel van Sintmaartensdijk heeft de Omloop van de Braakman gewonnen. In Philippine klopte de 20-jarige renner van VolkerWessels Marien Bogerd in een sprint a deux. Afgelopen jaar was Van Sintmaartensdijk ook al de beste in de kasseienkoers.

In Zeeuws-Vlaanderen en gedeeltelijk in Vlaanderen werd vandaag de Omloop van de Braakman verreden, een nationale wedstrijd en de eerste manche van de Topcompetitie. De koers bestond uit twee langere rondes en een kortere ronde, die elk tweemaal moesten worden afgelegd. Als in Zeeuws-Vlaanderen wordt gekoerst, kunnen kasseistroken niet ontbreken. Onderweg kregen de renners de Paviljoenweg, de Bolderweg, de Timmermansweg, de Kasseiweg, de Smokkelweg en de Boekhouteweg meerdere keren voor de wielen geschoven.

Kasseien en wind zorgen voor breuken in het peloton

De kasseien en ook de wind speelden al vroeg in de koers een belangrijke rol en zorgden meteen voor breuken in het peloton. Uiteindelijk kwam een eerste pelotonnetje tot stand met Stijn Appel, Meindert Weulink, Tomas Kopecky (À BLOC), Tim Bierkens, Marien Bogerd (Allinq), Victor Broex, Rick Ottema (Metec-SOLARWATT), Timo de Jong, Max Kroonen, Bert-Jan Lindeman, de broers Daan en Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Tijs Dekker (West Frisia), Rico van Damme (Zuid-Nederland), Stijn Daemen en Jochem Kerckhaert (BEAT Cycling).

In de laatste zeventig kilometer ging het tempo in de koers omhoog, waardoor Lindeman, Dekker, Van Damme en Kerckhaert eraf moesten in de kopgroep. Ook Appel en Weulink moesten lossen, waardoor de kopgroep nog uit maar tien man bestond op het moment dat de laatste twee rondes van elk 9,9 kilometer werden aangesneden. Op deze omlopen nam de nervositeit toe en Ottema probeerde samen met Roel van Sintmaartensdijk, titelverdediger in de Omloop van de Braakman en beste jongere in de Olympia’s Tour, weg te komen.

Vlak voor de slotronde reed Van Sintmaartensdijk solo verder, terwijl Ottema werd ingelopen door de achtervolgers. De 20-jarige koploper bleef echter niet vooruit en werd op tien kilometer van de streep bijgehaald door Bogerd. Het kopduo had een kleine voorsprong op de achtervolgers, maar dat was voldoende om te gaan rijden voor de overwinning. Eenmaal terug in Philippine versloeg Van Sintmaartensdijk Bogerd in een sprint a deux. Daardoor was hij voor het tweede jaar op rij de beste in de kasseienkoers.

Omloop van de Braakman 2022

Uitslag

Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

Marien Bogerd (Allinq)

Timo de Jong (VolkerWessels)