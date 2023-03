Rick Ottema op zijn plek bij Allinq: “Ben hier iets meer de kopman”

Rick Ottema laat zich in de eerste maanden bij zijn nieuwe ploeg Allinq meteen van zijn beste kant zien. Na een zevende plaats in de Salverda Ster van Zwolle eindigde de Nederlander afgelopen zondag als negende in Olympia’s Tour. “Ik ben heel tevreden met hoe het gaat.”

Ottema moest Metec-Solarwatt afgelopen winter na vier jaar verlaten. Bij Metec kende de 30-jarige Groninger niet de beste jaren uit zijn carrière, onder meer door een slijmbeursontsteking in zijn linkerknie.

Pas in zijn laatste jaar bij de ploeg van Michel Megens kwam Ottema helemaal uit de verf. Zo eindigde hij in 2022 als negende in de Profronde van Drenthe, vijfde in Olympia’s Tour en won hij een rit in de sterk bezette Tour du Loir et Cher in Frankrijk.

Toch moest de coureur deze winter op zoek naar een nieuwe ploeg, vertelt hij aan WielerFlits tijdens Olympia’s Tour. “Ik had een lijstje gemaakt met teams waar ik wel voor wilde rijden. Allinq stond daar vrijwel bovenaan. De filosofie van het team, waarin we als vrienden voor elkaar rijden, stond me wel aan. Binnen een week was het rond.”

En dus zien we Ottema dit jaar in het wit van Allinq in plaats van het blauw van Metec. Ook voor Ottema zelf was dat even wennen. “Natuurlijk is het even inkomen. Je komt in een nieuwe omgeving bij een nieuwe ploeg, maar het gaat goed. Mijn winter is net als alle andere winters geweest en met mijn eerste uitslagen ben ik dik tevreden. Het gaat steeds om de kleine details.”

Kopman

Bij Allinq heeft de renner een iets vrijere rol dan hij bij mij Metec had. “Hier ben ik iets meer de kopman. Metec is echt een opleidingsploeg waar je niet automatisch renners opoffert, hier accepteren de renners iets meer hun rol. Wat overigens niet betekent dat ik dit jaar niet ook een keer zal knechten.”

“Ik wil ook gewoon graag nog de finalekracht van de ploeg zijn en finales rijden”, eindigt Ottema, die dit jaar aan zijn twaalfde seizoen als continental-renner is begonnen. “Elk jaar stel ik mezelf de vraag weer opnieuw: wil ik nog door? Maar voorlopig kost het me nog steeds weinig moeite om dezelfde opofferingen te blijven te doen. Zolang het goed blijft gaan, ga ik door. Met Allinq bekijk ik het jaar voor jaar.”

Focus op de Volta Limburg Classic en NK

De komende maanden wil Ottema goed presteren in de Volta Limburg Classic, de Omloop van de Braakman, de Omloop van de Houtse Linies en in juni het NK op de weg. Vorig jaar was Ottema met een twaalfde plaats op het NK de op een na beste continentalrenner op de VAM-berg.