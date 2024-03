maandag 11 maart 2024 om 09:00

Voorbeschouwing: Nokere Koerse 2024 – Pittig sprintduel tussen Philipsen en Merlier?

Na een geanimeerde Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico wordt er deze week ook weer op Belgische wegen gekoerst. Wie bij Danilith Nokere Koerse nog altijd aan een massasprint met 150 renners denkt, is eraan voor de moeite. De semiklassieker wil ‘de Parijs-Roubaix van Vlaanderen’ worden en heeft zo’n 25 kilometer kasseien in de omloop opgenomen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Nokere Koerse

2023: Tim Merlier

2022: Tim Merlier

2021: Ludovic Robeet

2020: Afgelast door coronavirus

2019: Cees Bol

2018: Fabio Jakobsen

2017: Nacer Bouhanni

2016: Timothy Dupont

2015: Kris Boeckmans

2014: Kenny Dehaes

Laatste editie

Uitslag Nokere Koerse 2023

1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

2. Edward Theuns (Trek-Segafredo) in z.t.

3. Milan Menten (Lotto Dstny)

4. Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck)

5. Lewis Askey (Groupama-FDJ)

Parcours

Nokere Koerse is dit jaar 188,1 kilometer lang, een kleine zes kilometer korter dan bij de voorgaande editie. Deinze blijft zijn rol van startplaats vervullen en de aankomst ligt uiteraard bovenop Nokereberg. We kennen Nokere Koerse voornamelijk als een sprinterswedstrijd, maar toch heeft de organisatie de laatste jaren inspanningen gedaan om de koers aantrekkelijker te maken.

Vooraleer de renners naar Nokere zelf afzakken, is er traditioneel de aanloopronde van 94,2 kilometer langs bekende wielerdorpen als Gavere, Zwalm, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Anzegem. Waar vorig jaar de Wolvenberg en de Tiegemberg nog op de route lagen, zijn er nu enkele andere obstakels in de grote lus.

Zo is er na 25 kilometer de Lange Munte, de eerste kasseienstrook van de dag. Vijftien kilometer later zijn de Kattenberg, Holleweg en Jagerij de volgende hindernissen. Ook de kasseien van de Varent en de korte hellingen Hellestraat, Holstraat en Petegemberg (500 meter aan 7,6%) zitten in het parcours. Daarna volgt een nieuwe beklimming: de Fabriekstraat (600 meter aan 5,4%).

Het echte werk begint pas vanaf kilometerpaal 81, wanneer de renners voor het eerst aankomsthelling Nokereberg (350 meter aan 5,7%, maximaal 7%) opvlammen. Aansluitend volgen namelijk de welbekende plaatselijke rondes. De lokale omloop is dit jaar 31,1 kilometer lang (drie kilometer extra ten opzichte van vorig jaar) en ligt viermaal op de renners te wachten.

De ronde is de laatste jaren steeds meer gekruid met – weliswaar korte – kasseistroken. Zo vinden we in het begin van het rondje, na vijf kilometer, de kasseien van de Herlegemstraat terug. Meteen daarna krijgen we een iets langer en vlakker stuk langs Kruishoutem, Lozer, Ouwegem en Huise. Vanaf Huise wordt het echt interessant.

Vanaf dan volgen de kasseistroken elkaar namelijk in snel tempo op. De Lange Ast (op 10 kilometer van de streep) loopt 400 meter naar boven aan 5,2%, kort gevolgd door de Kloosterstraat. Drie kilometer later zijn er de kasseien van de pas heraangelegde Doorn, Lededorp, de Huisepontweg, Wannegem-Dorp en de Hoevenstraat, die kort na elkaar komen.

Maar de daaropvolgende razendsnelle afzink richting Nokereberg bleek in het verleden soms gevaarlijke taferelen met zich mee te brengen. De organisatie opteert sinds vorig jaar voor een meer veilige aanloop. “We rijden verder door op de Anzegemsesteenweg en komen dan via een scherpe bocht de Nokeredorpstraat in. Daardoor wordt de trechter van de Tsjoenstraat vermeden en zal de snelheid waarmee de sprint wordt ingezet minder hoog zijn en dus veiliger”, aldus voorzitter Robrecht Bothuyne.

Woensdag 13 maart 2024: Deinze – Nokere (188,1 km)

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.45 uur

Favorieten

Nokere Koerse heeft zich de voorbije jaren geprofileerd met aantrekkelijke koersen, daar wordt het nu voor beloond met de deelname van liefst tien WorldTeams, het hoogste aantal in een zeer lange tijd. Die worden aangevuld met elf ProTeams en één continentaal team. Ondanks het zwaardere parcours, zagen we de afgelopen edities telkens een peloton van zo’n dertig renners sprinten voor de overwinning. Daarom focussen we in dit favorietendeel op sterke jongens met een sprint in de benen.

Het spreekt voor zich dat Jasper Philipsen hier de favorietenrol krijgt toebedeeld. De kopman van Alpecin-Deceuninck won dan wel nog maar één keer dit seizoen, maar de manier waarop, was wel indrukwekkend. Philipsen zag Tim Merlier wel heel vroeg aanzetten in Tirreno-Adriatico, en ging in de laatste honderden meters wel heel simpel over de sprinter van Soudal Quick-Step. Daarmee trekt de rappe Limburger de lijn door van zijn subliem 2023, waarin hij zich ontpopte tot (misschien wel) de beste sprinter ter wereld. Neem daar zijn voorliefde voor kasseien en tweede plaats in Parijs-Roubaix bij, en je begrijpt dat er in Nokere weinig aan hem te doen zal zijn.

Al zal ook Tim Merlier er dicht bij zijn. Niet alleen is de Soudal Quick-Step-sprinter de winnaar van de voorbije twee edities op Nokereberg, ook krijgt hij daar een sprint die hem als gegoten past. Eentje waarbij hij meteen na de laatste flauwe bocht kan aanzetten en vervolgens al zijn power perfect kwijt kan op de licht oplopende kasseien. Merlier heeft ook het voordeel dat hij de sprint intussen als de beste kent en dus prima weet hoe hij zijn inspanning moet indelen.

Kijk bij Soudal Quick-Step overigens ook naar Paul Magnier, het 19-jarige supertalent dat naam maakte in de Challenge Mallorca en de Tour of Oman. In de pikorde staat de Fransman nog steeds duidelijk onder de snellere Merlier, maar de omstandigheden kunnen in zo’n chaotische slotfase altijd kansen meebrengen. Wees maar zeker dat Magnier, een echt winnaarstype, dan klaar zal zijn om die te grijpen.

Liefst vier keer moest Arvid de Kleijn diezelfde Tim Merlier al voor zich dulden in de eerste sprints van het jaar in het Midden-Oosten, maar dat is allemaal vergeten, sinds De Kleijn afgelopen week in Parijs-Nice een prachtige zege boekte. Bij Tudor hebben ze een heel project rond de 30-jarige De Kleijn gebouwd, die door veel andere ploegen misschien al was afgeschreven. Mannen als Maikel Zijlaard en Matteo Trentin werken een groot deel van het programma met De Kleijn af en omringen hem met een mix van ervaring en vertrouwen. Levert hem dat nog meer grote vissen op?

Het is nog altijd wachten op het eerste serieuze wapenfeit van Fabio Jakobsen in dienst van dsm-firmenich PostNL. De Tour of Oman gold enkel als voorbereiding, maar Jakobsen had ongetwijfeld op meer gehoopt in de UAE Tour en Parijs-Nice. Tot overmaat van ramp moest Jakobsen die laatste rittenkoers ook nog met ziekte in zijn lichaam verlaten. Het leuke voor Jakobsen is wel dat hij in Nokere terugkeert naar de plaats waar het voor hem in 2018 allemaal is begonnen, daar boekte hij destijds immers zijn eerste profzege. Bij zijn nieuwe ploeg is het nog wat wennen aan de automatismen, maar gelukkig voor Jakobsen is een trein bovenop Nokereberg van minder groot belang.

Verder rijden er nog meer straffe sprinters van eigen bodem mee. We kijken daarbij in de eerste plaats naar Gerben Thijssen. De rappe man van Intermarché-Wanty rijdt dit seizoen enkele klassiekers, zoals Kuurne-Brussel-Kuurne, om ervaring op te doen. Maar hier mogen we toch verwachten dat hij meedoet om de prijzen. Thijssen komt op zijn 25e in de jaren dat hij wil oogsten. Dat lukte hem op Mallorca en in de Algarve al twee keer, maar een semiklassieker staat toch nog wat hoger op het palmares. Vorig jaar zette Thijssen al de Bredene Koksijde Classic naar zijn hand, komt daar nu nog een iets lastigere koers bij?

Voor mannen als Milan Menten, Jenthe Biermans en Edward Theuns moet het al gek lopen als ze al dat sterke sprintgeweld erop willen leggen. Maar de kopmannen van Lotto Dstny, Arkéa-B&B Hotels en Lidl-Trek mogen wel hoop koesteren. Vooral Menten en Biermans komen veel beter tot hun recht in een oplopende sprint dan in een chaotische massasprint op hoge snelheid. En Theuns was hier vorig jaar al de runner-up na Merlier, hij kan Nokereberg dus ook prima aan. Alleen ligt zijn basissnelheid misschien net niet hoog genoeg.

Pascal Ackermann is dan weer een man van momenten. De Duitser, die afgelopen winter de overstap maakte van UAE Emirates naar Israel-Premier Tech, heeft zo van die dagen dat hij tot de beste sprinters ter wereld behoort. Maar op andere momenten, zoals vorig jaar in de slotetappe van de Vuelta, mist hij zelfs de snelheid om zijn eigen lead-out voorbij te snellen. Het is afwachten welke Ackermann we in Nokere aan het werk zien.

Outsiders voor een mooie ereplaats? Dan kijken we in de richting van Elia Viviani, die bij INEOS Grenadiers nog altijd zijn sprintersbenen van weleer niet terug heeft gevonden. Of Milan Fretin, de renner die sinds zijn overstap naar Cofidis wel lijkt te vliegen. Ook Alvaro Hodeg (UAE Emirates), Jarne Van de Paar (Lotto Dstny), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech), Jens Reynders (Bingoal WB) en Lewis Askey (Groupama-FDJ) zijn niet kansloos.

Natuurlijk zal niet iedereen zich zomaar neerleggen bij een sprint. Stefan Küng (Groupama-FDJ) komt, nadat jammerlijke familiale omstandigheden zijn voorbereiding verstoorde, nog wat extra competitieritme opdoen in Nokere. Daarbij zal de ervaren Zwitser misschien ook een aanval wagen. Ook Alec Segaert (Lotto Dstny) heeft dat in zich, zo zagen we in de GP Criquielion, evenals Parijs-Tours-winnaar Riley Sheehan (Israel-Premier Tech), Hartthijs de Vries (Tour de Tietema-Unibet) en Sjoerd Bax (UAE Emirates).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Tim Merlier, Arvid de Kleijn

** Milan Menten, Gerben Thijssen, Fabio Jakobsen

* Jenthe Biermans, Pascal Ackermann, Edward Theuns, Paul Magnier

Weer en TV

In een nochtans zeer regenachtige week, heeft Nokere Koerse er toch een goede datum uitgekozen. Woensdag zou het volgens Meteovista namelijk grotendeels droog blijven en kunnen de renners koersen bij temperaturen tot 14 graden Celsius. Een heikel punt is de stevige wind, die blaast aan een kracht van 4 Beaufort, vanuit het zuidwesten.

Voor de tv-uitzending kan u al redelijk vroeg inschakelen. Sporza op VRT1 is immers al vanaf 14.30 uur van de partij, Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+ tonen pas livebeelden vanaf 16.00 uur.