Tim Merlier wint Nokere Koerse voor de tweede keer op rij

Nokere Koerse 2023 is voor het tweede jaar op rij een prooi geworden voor Tim Merlier. Na bijna 195 kilometer koers was de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step de snelste sprinter na een door valpartijen ontsierde finale.

Nog voor de kopgroep van de dag ontstond was er slecht nieuws voor Alberto Dainese. De Italiaanse sprinter van Team DSM viel en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Kort daarop ontstond een vluchtgroep van zes, waar later nog een renner bij aansloot.

Het waren Etienne van Empel (Corratec), Alex Colman (Team Flanders-Baloise), oud-winnaar Ludovic Robeet (Bingoal WB), Jonas Geens (Tarteletto-Isorex), Adam de Vos (Human Powered Health) en Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) die bijval kreeg van Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskaltel).

Zij kregen ruim twee minuten voorsprong van het peloton, waar Team DSM en Soudal Quick-Step zich meldden in de achtervolging. In de finale stond voor de renners vier keer een lokaal parcours van 28,1 kilometer op het programma, met daarin onder meer de kasseien van de Lange Ast en de slotklim naar Nokereberg (350 meter aan 5,7%).

Finale breekt vroeg open

Alpecin-Deceuninck mengde zich vervolgens ook in de achtervolging op de kopgroep, waar Colman door materiaalpech uit wegviel en Van Empel leeg was op 45 kilometer van de finish. Het peloton zat de vroege vluchters toen al op de hielen. Tom De Vriendt en daarna Sep Vanmarcke plaatsten vervolgens een aanval.

Vanmarcke trok het peloton op een lint, maar geraakte niet weg. Arjen Livyns wel, maar het peloton pakte hem snel terug. Niet veel later volgde een algemene hergroepering, vlak voor het opdraaien van de laatste plaatselijke omloop. Victor Campenaerts liet zich vervolgens ook nog zien, maar niet veel later gleed hij onderuit.

Vermeersch en Vanmarkce tonen zich

De koers brak vervolgens open, weer door werk van Lotto Dstny. Dit keer was het Jasper De Buyst die 20 seconden voorsprong pakte. De sprintersploegen herpakten zich en grepen De Buyst op de Lange Ast. Kort na die kasseistrook was er even geen organisatie en daar profiteerde Sam Watson (Groupama-FDJ) van door weg te rijden.

De Brit reed bijna 20 seconden weg, maar werd door Florian Vermeersch ingerekend op vijf kilometer van de meet. De Belg kreeg Vanmarcke en Laurance Pithie met zich mee. Lindsay De Vylder was ook present, maar viel weg door een lekke band. De drie pakten een zevental seconden op een peloton dat flink uitdunde na een nieuwe valpartij van Campenaerts.

In dat peloton kwam de samenwerking moeilijk op gang, omdat er opnieuw gevallen werd. Met vijf seconden voorsprong doken Vermeersch, Vanmarcke en Pithie de laatste kilometer in, wat niet genoeg was om het uit te zingen tot de meet. De sprinters kwamen in volle vaart opzetten. Tim Merlier werd uitstekend afgezet door Bert Van Lerberghe en begon zo als eerste aan Nokereberg.

De Belgische kampioen hield zijn inspanning vol tot op de streep en bleef Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Milan Menten (Lotto Dstny) voor. Het complete podium kleurde zo Belgisch in Nokere.