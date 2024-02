woensdag 28 februari 2024 om 06:00

Deelnemers Nokere Koerse 2024

Overzicht In een periode waar de ene grote koers de andere om de oren vliegt, krijgen opkomende talenten voor de kasseienkoersen ook hier een daar een kans. Een daarvan is Nokere Koerse, met de kenmerkende aankomst op Nokereberg. Vorig jaar volgde titelverdediger Tim Merlier zichzelf op. Is het woord nu weer aan een jonge, beloftevolle coureur? Dit zijn de deelnemers aan Nokere Koerse 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ALPECIN-DECEUNINCK

BAHRAIN VICTORIOUS

COFIDIS

INTERMARCHÉ-WANTY

LIDL-TREK

SOUDAL-QUICK-STEP

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

ISRAEL-PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

UNO-X MOBILITY

UAE TEAM EMIRATES

EUSKALTEL-EUSKADI

TEAM FLANDERS - BALOISE

