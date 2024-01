Nick Doup • vrijdag 12 januari 2024 om 08:00 vrijdag 12 januari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: NK veldrijden voor vrouwen 2024 – Hoeveel tegenstand krijgt Pieterse van Alvarado en Brand?

De maand januari is begonnen en dus gaat de blik van de veldrijders op de kampioenschappen. Voordat straks het WK veldrijden interessant wordt, wacht voor de Nederlandse crossers eerst het NK veldrijden. Het Drentse Hoogeveen is de place to be op zondag 14 januari voor crossminnend Nederland. Volgt Puck Pieterse zichzelf op? WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de vrouwen.

Historie

Laatste tien winnaars NK veldrijden voor vrouwen

2023: Puck Pieterse

2022: Marianne Vos

2021: Geen editie vanwege coronapandemie

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Lucinda Brand

2018: Lucinda Brand

2017: Marianne Vos

2016: Thalita de Jong

2015: Marianne Vos

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

Vorig jaar

NK veldrijden 2023 in Zaltbommel

Uitslag vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 26s

3. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 39s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m16s

5. Annemarie Worst (777) op 2m54s

Parcours

Op en rond het terrein van Paviljoen Nijstad ten zuidwesten van Hoogeveen is er een veelzijdig rondje uitgezet die deze winter dienst doet als decor van het NK veldrijden. De lokale – en ook landelijk bekende – wielervereniging De Peddelaars heeft het parcours uitgetekend, waarbij ook Jens Dekker nauw betrokken is. De voormalig wereldkampioen bij de junioren deed dat een jaar of drie geleden, toen er van zijn comeback nog geen sprake was. Zichzelf bevoordelen was er dus niet bij. “Wel wilde ik een parcours maken waarop het publiek mooie wedstrijden te zien krijgt.”

Dat zal moeten blijken, maar alle ingrediënten zijn er wel voor aanwezig. Het begin van de omloop is na de asfaltstrook bij start-finish op weidegrond. Drassig gaat het daar nooit zijn. Vlak na de eerste materiaalpost begint een wat langer klimmetje, waar crossers hun kracht goed op kwijt kunnen. Daarna volgt een korte, technische off camber-afdaling, tot ze opnieuw op asfalt terecht komen. In één lange streep rijden ze naar het noordelijke deel van het parcours, waar ze linksaf een recreatiegebied in rijden. Daar zijn beachvolleybalvelden omgetoverd tot een heuse zandbak.

Daar is een bocht ingelegd, die misschien net te rijden is. Een gegarandeerde loopstrook is dat echter niet, ondanks dat het zand los ligt. Na wat bochtjes over gras en een pad met tegels, draaien de crossers het strand op aan de Surfplas. Dat zand ligt hard en is goed berijdbaar. Vergelijk het een beetje met de zandpassage tijdens de Zilvermeercross in Mol.

Daarna volgt een enigszins makkelijker stuk aan de buitenkant van het parcours, waar je even op krachten kunt komen. Na de tweede keer materiaalpost volgen de moeilijkheden zich namelijk in rap tempo op.

Dat begint met een brug, kort daarop gevolgd door een steile klim (naar hetzelfde hoogtepunt als waar de lange klim eindigt) en een ook korte en technische afdaling. Daarna volgt weer een brug, maar daarna een lange noordelijk lus waar waarschijnlijk ook de balkjes komen te liggen. Na het draaipunt rijden ze richting het paviljoen, waar de crossers over het terras zullen rijden (op matten met vloerbedekking).

Daarna krijgen ze nog een korte strandpassage. Aan het einde daarvan ligt een geluidswal, die ze steil omhoog moeten beklimmen. Vervolgens rijden ze zo’n honderd meter door op die wal. Tot slot wacht er nog een korte, technische afdaling en twee cruciale bochtjes voordat de renners weer op het asfalt terecht komen richting de doorkomst en finishstraat.

Het parcours kent nog een paar kleine wijzigingen

Programma en info

Locatie

Paviljoen Nijstad, Hoogeveen

Publieksinformatie

Entree op de dag van het NK veldrijden is het hele weekend gratis.

Website organisatie

Deelnemerslijst elite vrouwen

Deelnemerslijst beloften vrouwen

Favorieten

Zoals op het NK veldrijden bij de mannen wereldkampioen Mathieu van der Poel ontbreekt, zo is wereldkampioene Fem van Empel de grote afwezige bij de titelstrijd voor vrouwen. De kopvrouw van Jumbo-Visma was de laatste weken wat op de sukkel en koos daarom voor een trainingskamp in Spanje om te herstellen en aan haar WK-vorm te werken. Daardoor blijft de Nederlandse titel een hiaat op de steeds groter wordende erelijst van Van Empel.

Wie wel meedoet, is titelverdediger Puck Pieterse. Zij was vorig jaar duidelijk de beste in Zaltbommel en mocht daardoor een jaar lang in het rood-wit-blauw rijden. Zondag in Hoogeveen is Pieterse de te kloppen vrouw, want de afgelopen weken kende ze een uitstekend vormpeil. De renster van Fenix-Deceuninck begon met louter tweede en derde plaatsen aan haar winter, maar sinds Pieterse in Gavere won, is ze los. Ook in Diegem, Hulst en Zonhoven won ze.

Daarnaast zag Pieterse hoe afgelopen week haar grootste tegenstanders in de problemen kwamen. Ceylin del Carmen Alvarado gaf op in Gullegem en meldde zich vervolgens met een rugblessure af voor Zonhoven. Zij heeft haar rust gepakt, maar de vraag is of haar rugpijn volledig weg is. De verwachting is wel dat Alvarado start, en dan maakt ze altijd kans. Maar is ze sterk genoeg om een 100% fitte Puck Pieterse te verslaan? Alvarado was in 2019 (beloften) en 2020 (elite) al eens Nederlands kampioene.

Lucinda Brand leek in Zonhoven op weg naar de overwinning toen ze hard onderuitging en op haar gezicht viel. Gevolg? Een week voor het NK moest de kopvrouw van Baloise Trek Lions opgeven en achteraf bleek ze haar neus gebroken te hebben. Tóch start Brand zondag in Hoogeveen. “Ze kan vrij ademen en er zit geen medisch risico aan fietsen”, stelt haar ploeg. Wel rijdt Brand zonder bril, maar ook zonder gezichtsmasker.

Kortom, de twee grootste concurrenten van Pieterse zaten afgelopen week in de lappenmand en waren meer bezig met herstellen dan rusten en toewerken naar het Nederlands kampioenschap. “Ik moet ook alles nog maar goed houden”, vertelde Pieterse tegen WielerFlits. “Want het seizoen is lang en de kampioenschappen komen er nu aan.”

Dan zitten nog meerdere rensters op het vinkentouw voor als Alvarado of Brand tóch niet fit genoeg blijken te zijn. Inge van der Heijden bijvoorbeeld, zij profiteerde van de afwezigheid van Alvarado en de opgave van Brand door tweede te worden in Zonhoven. Als ze die vorm kan doortrekken richting het NK, zit een eerste medaille bij de elites er misschien in. Van der Heijden was in 2018 en 2020 wel al winnares van het NK voor beloften.

Daarachter zal voor Annemarie Worst (tweede op het NK 2020) en Aniek van Alphen alles op zijn plek moeten vallen, willen zij meedoen voor de podiumplaatsen. Dan moeten zij boven zichzelf uitstijgen en hopen dat de eerder genoemde favorieten een mindere dag hebben. Denise Betsema noemen we ook, maar haar seizoen is erg teleurstellend tot nu toe. Een eerste NK-medaille voor haar zien we dan ook niet snel gebeuren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Inge van der Heijden, Annemarie Worst, Aniek van Alphen

In eerste instantie bestond het programma van het NK veldrijden uit vijf wedstrijden in plaats van vier, zoals nu het geval is. Oorspronkelijk stond het NK veldrijden voor beloften vrouwen namelijk gepland als losse wedstrijd. Daar is verandering in gekomen, want de rensters die uitkomen in de U23-categorie rijden hun wedstrijd mee met de elites. Eén wedstrijd, twee winnaars.

De grote favoriete bij de beloften vrouwen is Leonie Bentveld. De 19-jarige is tweedejaars belofte en crost voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Pas twee keer eindigde ze buiten de top-10 van een elite-wedstrijd dit seizoen. In de Wereldbeker Flamanville stond ze zelfs op het podium. Door haar sterke optredens in de Wereldbeker is ze zesde in de elite-stand en de beste U23-renster, al zit Zoe Bäckstedt haar op de hielen. Als er geen gekke dingen gebeuren, rijdt zij onbedreigd naar de NK-titel.

Lauren Molengraaf is een toptalent in de dop, maar nog maar eerstejaars belofte. Wel wist ze tussen de elites al ereplaatsen te behalen in de Exact Cross Loenhout (zesde) en de Superprestige Heusden-Zolder (negende). Ook stond ze op het podium in kleine Nederlandse wedstrijden in Heerde (tweede) en Rucphen (derde). Zij is op papier de grootste uitdager van Bentveld.

Daarachter ligt de strijd om de andere podiumplaats volledig open, met onder meer Femke Gort (achtste in Loenhout), Isa Nomden (negende in Loenhout, achtste in Essen), Iris Offerein (vijfde in Heerderstrand) en wegrensters Ilse Pluimers (Europees kampioene U23 op de weg) en Mirre Knaven.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Leonie Bentveld

** Lauren Molengraaf, Femke Gort

* Isa Nomden, Mirre Knaven, Ilse Pluimers

Weer en TV

Volgens Weeronline wordt het zondag druilerig winterweer in Hoogeveen. De temperatuur schommelt rond de 4 graden Celsius en door de stevige westenwind (windkracht 4) voelt het aan alsof het rond het vriespunt is. De neerslagkans ligt de hele dag boven de 80%, dus het zal een waterkoude bedoening worden in Drenthe.

Het NK veldrijden bij de vrouwen en de mannen kan op meerdere manieren live bekeken worden. Op de regionale tv-zender RTV Drenthe begint de live-uitzending om 13.30 uur. De NOS doet van beide wedstrijden verslag via een livestream in de app en online, terwijl ook Eurosport.nl en Discovery+ de cross uitzenden. Ook daar starten de uitzendingen rond 13.30 uur.