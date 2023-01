Pieterse verslaat Alvarado en Van Empel in strijd om Nederlandse veldrittitel

Puck Pieterse is de nieuwe veldritkampioene van Nederland. Net na half cross reed ze weg bij Ceylin del Carmen Alvarado en Fem van Empel. Alvarado pakte zilver, het brons was voor Van Empel.

De beste start in Zaltbommel was voor Fem van Empel, een van de topfavorieten voor de overwinning. Zij gaf in de eerste ronde meteen gas op het blubberige parcours. Haar grote concurrente, Puck Pieterse, zat aanvankelijk in vierde positie en zag de Europees kampioene een gaatje slaan. De renster van Alpecin-Deceuninck moest Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand voorbij en ging zelf in de achtervolging.

Nog in de eerste ronde volgde de aansluiting. Ook Alvarado kon haar karretje aanhaken, waardoor we met drie rensters begonnen aan de tweede ronde. Daar deelde Pieterse een prikje uit, maar Van Empel en Alvarado wisten het gat nog voor de streep weer te dichten. Ondertussen reed regerend kampioene Marianne Vos al op grote achterstand. Ze leek er even de brui aan te willen geven, maar vervolgde uiteindelijk toch weer haar weg.

Tweede versnelling Pieterse

Vooraan bleven Alvarado, Pieterse en Van Empel bij elkaar tot halverwege de derde ronde. Op dat punt kwam er een nieuwe versnelling van Pieterse. Van Empel nam niet direct over van Alvarado, die opvallend genoeg met de renster van Jumbo-Visma samen bleef werken, ondanks dat haar ploeggenote op kop reed. Dat werk leek ze daarna bekopen, want ze moest Van Empel even laten gaan. Die wist evenwel niet echt dichterbij Pieterse te komen en zag Alvarado later ook weer terugkeren. Bij het ingaan van de slotronde was het verschil 28 seconden.

Dat bleek genoeg voor Pieterse. Ze hield stand tegenover Van Empel en Alvarado, die als tweede zou eindigden. Laatstgenoemde had Van Empel in de slotronde overboord gegooid. De Europees kampioene pakte wel het brons.

NK veldrijden in Zaltbommel

Uitslag elite-vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

2. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 26s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 39s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m16s

5. Annemarie Worst (777) op 2m54s