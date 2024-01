dinsdag 9 januari 2024 om 10:02

Lucinda Brand brak neus bij val in Zonhoven, maar start toch op het NK

Lucinda Brand kwam zondag hard ten val in de Wereldbeker Zonhoven. Ze brak daarbij haar neus, is inmiddels gebleken uit röntgenfoto’s. Toch zal ze zondag starten op het NK in Hoogeveen. Dat laat haar ploeg Baloise Trek Lions weten via sociale media.

“Röntgenonderzoek heeft laten zien dat de neus van Lucinda gebroken is”, begint het bericht van Baloise Trek Lions. “Maar ze kan vrij ademen en er zit geen medisch risico aan fietsen. Daarom is ze vastberaden om zondag mee te doen aan het Nederlands kampioenschap in Hoogeveen.”

Op het NK zal Brand geen masker dragen ter bescherming van haar neus, laat de ploeg weten aan WielerFlits. Ook rijdt ze niet met haar zonnebril, aangezien dit te veel pijn doet. Brand geldt als een van de favorieten voor het rood-wit-blauw in Hoogeveen. Ze moet het opnemen tegen onder meer Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, die in Zonhoven niet in actie kwam vanwege rugpijn. Fem van Empel slaat het NK over.

Valpartij in Zonhoven

Toen Brand zondag viel in de Wereldbeker Zonhoven, was meteen duidelijk dat het ernstig was. De renster van Baloise Trek Lions reed in leidende positie, maar gleed op een snel stuk hard onderuit. Daarbij viel ze met haar gezicht hard op de grond, waarbij vooral haar neus de klap opving. Ze wist gelijk dat het mis was en stapte uit de wedstrijd. Met een gebroken neus, zo blijkt nu.