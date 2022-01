Voorbeschouwing: NK veldrijden 2022 in Rucphen

Niet Zaltbommel, maar Rucphen is de locatie waar op zondag 9 januari het NK veldrijden 2022 wordt verreden. De coronamaatregelen maakten een kampioenschap in Zaltbommel onmogelijk, waarna de Wereldbeker-organisatie uit Noord-Brabant in het gat sprong. Er worden opvolgers gezocht voor Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado, die in 2020 de laatste titels wonnen in Rucphen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste officiële editie van het NK veldrijden werd gehouden in 1963. In het Limburgse Elsloo was het na een wedstrijd waarin profs en amateurs samen de strijd aangingen thuisrijder Huub Harings die de nationale titel veroverde. Het zou de eerste worden van vijf nationale titels voor Harings.

De afgelopen zes edities was de driekleur een prooi voor Mathieu van der Poel. Dat is buitengewoon knap, maar nog geen record. Hennie Stamsnijder veroverde tussen 1977 en 1988 maar liefst negen nationale titels. Richard Groenendaal volgt met acht titels op een verdienstelijke tweede plek. Lars Boom veroverde tussen 2007 en 2012 zes nationale titels op rij en dus staat Van der Poel sinds twee jaar gelijk met Boom. Tussendoor was Lars van der Haar twee keer de gelukkige.

Bij de vrouwen staat het NK sinds 1988 officieel op het programma. Anita Hakkert veroverde destijds in Hulsberg de nationale titel. Daphny van den Brand is met elf zeges recordhoudster. Marianne Vos won er zes, waarvan de laatste in 2017.

Lucinda Brand was daarna twee keer Neerlands beste, gevolgd door jonkie Ceylin del Carmen Alvarado. Zij was begin 2020 de laatste winnares van het NK veldrijden. Omdat in 2021 het evenement niet doorging vanwege de coronacrisis, is Alvarado nog altijd titelhouder.

Laatste tien winnaars

Mannen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

2013: Lars van der Haar

2012: Lars Boom

2011: Lars Boom

Vrouwen

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Lucinda Brand

2018: Lucinda Brand

2017: Marianne Vos

2016: Thalita de Jong

2015: Marianne Vos

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

2011: Marianne Vos

Laatste editie

Al bij de start nam Mathieu van der Poel met een kopstart het initiatief. Op een parcours met veel draaien en keren in Rucphen kon aanvankelijk enkel Lars van der Haar zijn tempo volgen. Gaandeweg nam Van der Poel steeds meer afstand van zijn belager, waardoor hij onbedreigd naar een nieuwe titel toe kon rijden. Zelfs een schuiver onderweg wist de spanning niet terug in de wedstrijd te brengen.

In de achtergrond nam Joris Nieuwenhuis in de strijd om brons afstand van Corné van Kessel. Van der Poel kwam met een straatlengte voorsprong als eerste over de finish, voor Van der Haar en Nieuwenhuis. Dankzij zijn zesde titel kwam hij weer een stukje dichter bij het record van Hennie Stamsnijder. Met zes titels heeft Mathieu er nu even veel als zijn vader Adrie.

Uitslag mannen:

Mathieu van der Poel in 1u1m25s

Lars van der Haar op 36s

Joris Nieuwenhuis op 1m04s

4. Corné van Kessel op 2m36s

5. Stan Godrie op 2m55s

Er ontstond bij de vrouwen al snel een kopgroep van drie, met naast Lucinda Brand ook Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. De ongelukkige Marianne Vos wist samen met Europees kampioene Yara Kastelijn tijdens de eerste passage door de carrousel aan te sluiten bij de drie vooraan. Op initiatief van Alvarado bleef het tempo hoog.

Alvarado wist zich in de derde ronde met een versnelling los te maken uit de kopgroep. Worst ging nog in de achtervolging, maar een sterke Alvarado slaagde erin om steeds verder weg te rijden. Met een grote voorsprong ging zij de slotronde in. Worst wist de ontketende koploopster niet meer bij te halen, waardoor Alvarado naar haar eerste titel bij de elite vrouwen toe kon rijden. Ze bleef Worst en Brand voor.

Uitslag vrouwen:

Ceylin del Carmen Alvarado in 42m27s

Annemarie Worst op 2s

Lucinda Brand op 13s

4. Yara Kastelijn op 14s

5. Marianne Vos op 33s

Parcours

Het parcours van het Nederlands kampioenschap is op zondag 9 januari identiek aan dat van de Wereldbeker in Rucphen, die op zaterdag 18 december verreden werd. De organisatie besloot het parcours te laten staan en dus vallen we in herhaling bij dit parcoursgedeelte, waarin Camiels Carrousel natuurlijk eruit springt.

Ex-renner Camiel van den Bergh, die momenteel ploegleider is van het vrouwenteam 777 van Annemarie Worst, is namelijk verantwoordelijk voor het parcours en introduceerde acht jaar geleden het rondjes draaien. Voor de tv-kijker, en vast ook voor de crossers, is dit een hele belevenis.

Net zoals in de Wereldbeker, blijft de carrousel in de NK-omloop opgenomen. Weliswaar in een iets kortere versie dan normaal. Het is maar één van de hindernissen op het drie kilometer lange parcours, hoofdzakelijk op een weide-ondergrond. Ook twee trappenpartijen, twee bruggen en een zandbak moeten zorgen voor wat extra selectiviteit.

Twan van Gendt verkende in aanloop naar de Wereldbeker al het parcours (zie video onder). Ideaal om een eerste indruk te krijgen. De omloop ligt er snel bij, maar dat kan veranderen bij veel regen. Camiel van den Bergh noemt het parcours in Noord-Brabant een “speeltuin waarin enkele snelle stukken worden afgewisseld met een aantal bochten-combinaties. Op maat van jongens als Lars van der Haar.”

Programma & info

Programma zondag 9 januari 2022

13u15: Elite en beloften vrouwen

15u00: Elite en beloften mannen

Locatie en inkom

Binnentuin, Rucphen, Nederland

In Nederland is momenteel geen publiek toegelaten bij sportevenementen.

Favorieten

Mannen



Geen Mathieu van der Poel erbij dit weekend in Rucphen. De wereldkampioen en uittredend Nederlands kampioen worstelt nog altijd met zijn rugblessure en dat weerhoudt hem ervan te starten op dit NK, dat nochtans wel op zijn lijst stond van crossen om aan deel te nemen. Sterker nog, voor Van der Poel zit zijn hele veldritseizoen erop. Bij afwezigheid van MVDP is het omkijken naar de concurrentie.

Lars van der Haar was dit seizoen al vaker best of the rest en zijn hoogdag kende hij tijdens het meest recente kampioenschap, namelijk tijdens het EK op de VAM-berg. Het leverde de crosser van Baloise Trek Lions de Europese trui op.

Van der Haar is, nadat hij afgelopen week nog derde werd in de Wereldbeker van Hulst en eerder als vijfde eindigde op deze omloop tijdens de Wereldbeker, de topfavoriet voor het NK. In Herentals kon hij zich sparen met oog op het kampioenschap, en toch werd hij vijfde. Mocht hij winnen, dan zien we het rood-wit-blauw voorlopig niet in de cross. De wit-blauwe sterrentrui krijgt namelijk voorrang.

De grootste concurrentie zou moeten komen van Corné van Kessel, die in de X2O Trofee van Loenhout nog knap vierde werd. In de Nieuwjaarscross van Baal kwam de man van Tormans-Circus echter lelijk ten val en daardoor moest hij opgeven. Ook in Hulst finishte Van Kessel daarna niet. De vraag is in hoeverre hij de afgelopen week hersteld is van die crash. In Herentals toonde hij al verbetering. “Maar ik kon niet volle bak koersen. Het is ook niet gek dat het tijd kost om te herstellen van zo’n val”, zei hij.

Als nummer drie van de elites zouden we David van der Poel willen aanwijzen, maar hij kampt net als zijn broer met rugklachten en kan geen potten breken dit seizoen. In dit deelnemersveld mag toch wel wat van hem verwacht worden. Een medaille zit er mogelijk in, maar dan moet hij wel de aanstormende talenten van zich af weten te houden.

De elites rijden het NK samen met de beloften. Een fenomeen dat de afgelopen winters niet heel gek is. Bij de beloften is het uitkijken naar de strijd tussen Pim Ronhaar, de regerend wereldkampioen in die categorie, en Ryan Kamp, de regerende Europese kampioen. Ook Mees Hendrikx (derde in Namen, derde in Dendermonde en tweede in Loenhout) moet niet onderschat worden.

Ronhaar zit in de stal van Sven Nys en won dit jaar al drie U23-crossen (op de Koppenberg, in Kortrijk en in Namen) en eindigde meermaals in de top-10 tussen de grote mannen. In Besançon werd hij knap derde bijvoorbeeld. Zijn laatste race voor het NK was de X2O Trofee in Herentals, waar hij in de beloftencategorie tweede werd achter Thibau Nys.

Kamps enige overwinning dit seizoen was het EK. In Tábor eindigde de jongeling van Pauwels Sauzen-Bingoal ook nog op het podium en in Loenhout eindigde hij er in de beloftencross net naast. Luke Verburg is een andere U23-kandidaat die mag dromen van een podium.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Corné van Kessel, Pim Ronhaar

* Ryan Kamp, Mees Hendrikx, David van der Poel

Vrouwen



Waar het bij de mannen zoeken is naar favorieten, zijn er bij de vrouwen kandidates in overvloed voor dit Nederlands kampioenschap. De titelverdedigster is Ceylin del Carmen Alvarado. Zij behoort tot het trosje met favorieten, maar krijgt niet de meeste sterren. Hoewel haar tweede plek in de GP Sven Nys van 1 januari goede hoop biedt, is Alvarado op de weg terug van een blessure en besloot ze daardoor om Hulst te skippen. In Herentals kende ze veel pech in de openingsfase, maar revancheerde ze zich door alsnog knap zevende te worden. Een mentaal zetje in de goede richting?

Topfavoriete Lucinda Brand heeft die rust niet gehad. Zij stond de afgelopen weken bijna overal aan de start… en won ook bijna overal. Er staat voorlopig geen maat op de wereldkampioene. Haar laatste nederlaag? Tijdens de Wereldbeker in Rucphen, toen ze als tweede eindigde. De winnares van toen, Marianne Vos, is er nu ook weer bij in ‘haar’ Brabant. Het snelle traject ligt haar als gegoten, maar door de regen kan het wel wat zwaarder liggen en dat is dan weer in het voordeel van Brand. Vos heeft wel het voordeel van een sterke sprint, zoals ze dat bewees tijdens de Wereldbeker afgelopen maand.

Denise Betsema is de nummer drie van die World Cup. Ook zij rijgt de podiumplaatsen aaneen. Vorige week liep ze door pech een podiumplaats mis in Hulst, maar ze zal gebrand zijn op de Nederlandse titel. Tijdens haar laatste optreden in Herentals, afgelopen woensdag, moest ze zich ook gewonnen geven aan Brand. Op het NK-podium stond de Texelse nog nooit; in 2019 eindigde ze als vierde. Vlak haar op een snel parcours zeker niet uit.

Daarachter is de strijd om de andere podiumplaatsen groot. Alhoewel, podium? Op een topdag kunnen Annemarie Worst, Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij allemaal meedoen om de overwinning. Die laatste drie zijn nog maar beloftes en strijden dit keer om de elite-titel (en een speciale U23-huldiging van de KNWU) maar maken dit seizoen meer dan regelmatig de dienst uit in de vrouwentop.

Het was een lastige afweging, maar we verkiezen Van Empel boven Pieterse voor de laatste ster. Beiden lieten afgelopen woensdag Herentals schieten met oog op het kampioenschap. Moeten we ook nog noemen: Yara Kastelijn – die ook paste voor Herentals met het NK in gedachten -, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Manon Bakker en Maud Kaptheijns.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Marianne Vos, Denise Betsema

* Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Fem van Empel

Weer en TV

Het NK veldrijden bij de vrouwen en bij de mannen wordt live in beeld gebracht door de regionale zender Omroep Brabant. Vanaf 13.10 uur is op tv, online en op Facebook de vrouwencross te zien en vanaf 14.50 uur zijn de mannen aan de beurt. De NOS komt met een livestream op de website en app. En door een wijziging in de planning van het schaatsen wordt het NK bij de vrouwen vanaf 13.15 uur ook uitgezonden op NPO1.

Volgens Weeronline wordt het zondag een natte dag in Rucphen en omstreken, vooral ’s ochtends en ’s middags zal het regenen. De temperatuur schommelt rond de 5 graden, maar door de wind (aan windkracht 3 à 4) zal het kouder aanvoelen.