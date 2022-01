Beloften doen op NK veldrijden ook mee voor titel bij de elites

De Nederlandse beloften strijden op het NK veldrijden 2022 in één wedstrijd voor twee titels. Ze doen bij de mannen en de vrouwen mee om de titel bij de elites én bij de beloften. Dat bevestigt Camiel van den Bergh, nauw betrokken bij de organisatie in Rucphen, aan WielerFlits.

De coronamaatregelen in Nederland maakten het onmogelijk voor Zaltbommel om het NK veldrijden te organiseren. Er mag geen publiek aanwezig zijn en ook niet alle categorieën kunnen in actie komen. De KNWU vond in Rucphen de oplossing voor zondag 9 januari, maar wel alleen voor de elitecategorieën. De beloften starten ook, maar krijgen geen aparte wedstrijd (wat wel het plan was in Zaltbommel). Zij rijden dit weekend mee in de wedstrijd bij de elites.

Navraag leert ons dat de beloften niet alleen hun eigen koers rijden, maar ook worden opgenomen in de algemene uitslag van het NK. “Bij de UCI staan de wedstrijden ingeschreven als elite-wedstrijd, dus daar doet iedereen aan mee. Alleen reikt de KNWU ook zelfstandig de U23-titels uit na afloop”, aldus Van den Bergh, die het parcours heeft ontworpen in Rucphen.

De kans bestaat dus zomaar dat Puck Pieterse, Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Pim Ronhaar of Ryan Kamp twee keer op het podium mogen verschijnen in Rucphen. En mocht een van de talenten de race winnen, dan mogen zij zich Nederlands kampioen bij de elites én de beloften noemen.