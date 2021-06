Voorbeschouwing: NK Tijdrijden voor vrouwen 2021

Na een jaartje afwezigheid is het nationaal kampioenschap fietsen tegen de klok weer terug op de kalender. Woensdag 16 juni 2021 wordt er in de buurt van Emmen gestreden om de nationale truien. En bij de vrouwen staan er veel tijdritkanonnen aan het vertrek. De vraag is alleen: wie gaat er met de overwinning vandoor? WielerFlits kijkt vooruit!

Historie

Het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden staat sinds 1991 op de kalender. De eerste winnares is Ingrid Haringa, een behoorlijk grote naam in de Nederlandse wieler- en sportgeschiedenis. Voordat Haringa (11 juli 1964) op haar stalen ros de overwinningen aaneenreeg was ze actief op de schaats. En niet geheel onverdienstelijk, want in 1988 nam ze deel aan de 500 en 1000 meter op de Olympische Spelen van Calgary – in de schaduw van Yvonne van Gennip, die met drie gouden medailles alle aandacht opeiste, maar toch.

In Calgary kwam Haringa niet verder dan een vijftiende (500 meter) en een 21e plek (1000 meter). Maar goed, ze was er maar wel mooi bij. Haar hoogtepunt op het ijs was wellicht haar vierde plaats bij de wereldkampioenschappen sprint van 1989 in Heerenveen. Dat jaar ruilde ze haar noren definitief in voor de racefiets. Een prima keuze, zo zou blijken.

Zo pakte ze in 1991 bij haar debuut bij het WK baanwielrennen prompt de wereldtitel op de onderdelen sprint en puntenkoers. Dankzij deze prestaties werd ze dat jaar zelfs uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. De overwinning in het eerste Nederlands kampioenschap tegen de klok was een mooie bonus. Ze bleef met Astrid Schop (de eerste Nederlandse winnares van de Tour Feminin) en Monique Knol (Olympisch wegkampioen in Seoul) enkele aansprekende namen voor.

Het jaar daarop werd Haringa geselecteerd voor de Spelen van Barcelona, waarmee ze de eerste Nederlandse vrouw werd die zowel op Olympische Zomer- als Winterspelen is uitgekomen. En op het hardhout zaten er zelfs medailles voor haar in: in Barcelona won ze een bronzen plak op de sprint en vier jaar later herhaalde ze deze prestatie. In Atlanta kwam ze net tekort voor de titel op de puntenkoers: Nathalie Even-Lancien verzamelde onderweg net een puntje meer en voor Haringa bleef het bij zilver en een tweede uitverkiezing tot ‘sportvrouw van het jaar’.

Als we de erelijst van het nationaal tijdritkampioenschap voor vrouwen nader bestuderen kunnen we concluderen dat meer winnaressen de pootje-over techniek in de benen hebben. Lenie Dijkstra, de opvolgster van Haringa, won onder meer het Open NK op natuurijs. De winnares in 1993, Petra Grimbergen, kon ook een lekker potje schaatsen. Na haar fietscarrière pakte Grimbergen onder meer twee keer de Marathon Cup en liefst viermaal op rij de Alternatieve Elfstedentocht.

Ellen van Dijk, viervoudig winnares van het NK Tijdrijden, heeft ook een verleden op de schaats. De fiets werd aanvankelijk ingezet om de conditie te onderhouden, maar uiteindelijk werd Van Dijk goed besmet met het wielervirus. Uiteindelijk viel de keuze uit in het voordeel van de fiets. Gelukkig maar. Alleen voor het tijdritpalmares van de tempobeul uit Woerden zou menig mens een dubbele moord willen plegen.

In het lijstje met meeste overwinningen op het NK Tijdrijden staat Van Dijk op een gedeelde tweede plaats met Annemiek van Vleuten. Leontien Zijlaard-Van Moorsel – ongenaakbaar tussen 1997 en 2002 – is nog altijd de dame met de meeste Nederlandse tijdrittitels op zak. Zes, om precies te zijn. De laatste keer dat het NK Tijdrijden Emmen aandeed won een andere grootheid: Anna van der Breggen.

Laatste tien winnaressen NK Tijdrijden voor vrouwen

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Ellen van Dijk

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Annemiek van Vleuten

2015: Anna van der Breggen

2014: Annemiek van Vleuten

2013: Ellen van Dijk

2012: Ellen van Dijk

2011: Marianne Vos

2010: Marianne Vos

Vorige editie

Het parcours was twee jaar terug, bij de laatste uitgave van het NK Tijdrijden, vrij gemakkelijk te omschrijven. Vanaf de Arnhemseweg in Ede ging het over de grote weg richting Hoenderloo. Ter hoogte van het imposante jachthuis Sint Hubertus moest rechtsomkeert worden gemaakt, om uiteindelijk weer op de Arnhemseweg uit te komen. Een licht golvend parcours waar de remmen slechts een paar keer moesten worden aangeraakt.

Annemiek van Vleuten kwam, zag en overwon. Omdat ze gewoon thuis in het nabijgelegen Wageningen kon slapen kwam ze met de fiets naar het parcours. Daar zag ze onder meer een plukje vrienden haar aanmoedigen. De aanmoedigingen inspireerden haar tot een sensationele prestatie. Ze zou het 31,8 kilometer lange parcours afhaspelen in 39 minuten en 14 tellen, dik anderhalve minuut sneller dan Ellen van Dijk, de winnares van het zilver. Een gigantisch verschil.

“Deze tijdrit ging wel heel goed”, zou ze achteraf dan ook toegeven. “Ik had vooraf bij het inrijden gezien dat mijn wattages heel hoog waren. Dat gaf vertrouwen dat het goed zou gaan. Ik reed grote stukken boven de 50 kilometer per uur.”

Uitslag NK Tijdrijden 2019

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) in 39m14s

Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) op 1m35s

Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) op 1m49s

4. Lucinda Brand (Team Sunweb) 1m51s

5. Riejanne Markus (CCC-Liv) 2m38s

Parcours

Zowel in de tijdrit als de wegrit staan vuilnisbelten centraal. De Drentse NK-week wordt afgesloten met een loodzwaar weekend op en rond de VAM-Berg, maar ook in de tijdrit wordt al een afvalberg bedwongen. Het parcours bestaat uit twee lokale rondes van zestien kilometer, met als scherprechter de kersverse Muur van Emmen.

Saillant detail: de VAM-Berg pocht met een hoogte van ‘4800 centimeter boven NAP’, terwijl de Muur van Emmen ‘4805 cm boven NAP’ op het bordje op de top heeft staan. Een plaagstootje moet kunnen… We willen er nog wel aan toevoegen dat het in toekomst mogelijk zal zijn om op de VAM-Berg naar 6300 centimeter boven NAP te klimmen.

De tijdrit begint op de parkeerplaats van Sportpark Meerdijk. P5 om precies te zijn. Na de start zetten de rensters direct via de Rondweg koers richting de Muur van Emmen. Een goede vierhonderd meter klimmen is het volgens onze vrienden van myCols. Maximale stijgingspercentage? Zestien procent. En dus naar een hoogte van 48 meter en 5 centimeter boven NAP. Zuurstofmaskers mee!

Gekkigheid natuurlijk, maar de helling zorgt wel voor een onderbreking van het ritme. En mochten er rensters zijn die vlak voor de top pech krijgen, is het een dubbele tegenvaller. Auto’s volgen namelijk de afleiding en kunnen aan het einde van de afdaling pas weer ondersteuning bieden.

Na de Muur van Emmen begint het betere stoempwerk. Op de vlakke wegen in de driehoek Emmen – Klazienaveen – Emmer Compascuum kan de grote plaat er zonder twijfel op. Het is wel oppassen voor diverse typische bochten van negentig graden, maar iedereen die weleens door een polderlandschap heeft gevlamd weet dat-ie daar rekening mee moet houden.

Uiteindelijk komen de coureurs via de wijk Barger-Oosterveld op het parcours van de Wielersport Vereniging Emmen terecht. Deze omloop wordt bijna in z’n geheel gereden, waarna de renners bij de eindstreep uitkomen. De ronde van 14,8 kilometer wordt vervolgens nogmaals afgelegd, om het af te leren. Dit is ook de reden dat er in drie blokken van zestien rensters wordt gestart.

Woensdag 16 juni: Emmen – Emmen (29,6 km)

Start eerste renster: 13.15 uur

Finish laatste renster: rond 15.40 uur

Favorieten

De laatste keer dat het NK Tijdrijden Emmen aandeed won Anna van der Breggen. Het was haar eerste zege bij een kampioenschap voor elites. Na die zege in 2015 won ze (bijna) alle andere grote titels op de weg. Ga maar na: in 2016 won ze de olympische en de EK-wegwedstrijd. In 2018 was er de eerste wereldtitel op de weg, terwijl ze afgelopen jaar in Imola als eerste sinds Jeannie Longo in 1995 de WK-dubbel pakte. En dan was er ook nog de zege op het EK tegen de klok en het NK op de weg. Duizelingwekkend.

Eigenlijk ontbreekt de olympische tijdrittitel nog, maar dat kan komende zomer zomaar eens het geval zijn. Dat gezegd hebbende, voor de grootsheid van de carrière van AvdB maakt die titel meer of minder ook niet uit. Benieuwd wat haar niveau is in aanloop naar die chrono. Het NK zal een belangrijke tussenstop zijn op weg naar Tokio. Komt ze met haar tweede nationale tijdrittitel thuis?

Dit zal onder meer afhangen van de benen van Annemiek van Vleuten, die op zoek gaat naar haar vijfde rood-wit-blauwe tijdrittrui. De nationale kampioenschappen zijn ook voor haar belangrijk met het oog op Tokio. Ze slaat bewust de Giro d’Italia Donne over om zich op hoogte verder te kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. Het NK tegen de klok zal onder meer in het teken staan van het testen van materiaal. Weet ze op haar gloednieuwe tijdritfiets haar titel te verdedigen?

AvV en AvdB zijn absolute grootheden, maar laten we het Nederlandse superduo van Trek-Segafredo niet bij voorbaat uitsluiten. Het zou ons namelijk allerminst verbazen als Ellen van Dijk en Lucinda Brand hoge ogen gooien. Laatstgenoemde is, zoals ze met een intussen net iets te vaak gebezigde woordgrap omschrijven, on fire. De afgelopen weken reed ze zeer sterk in de rondte, met de eindzege en twee etappezeges in de prestigieuze Thüringen Rundfahrt als hoogtepunt. Gerede kans dat ze op dit NK Tijdrijden voor de twee keer in haar carrière het podium haalt.

Na succes in de individuele tijdrit (en het klassement) van de Healthy Ageing Tour volgde er voor Van Dijk een periode die je kunt omschrijven als ‘knap waardeloos’. Covid-19, niet-selectie voor Tokio… En dan overleed recent ook nog Barend Verhagen – ‘de man aan wie ik mijn carrière te danken heb’. Wat zou het prachtig zijn als Van Dijk, die zonder meer een parcours op haar maat vindt, het markante lid van de WTC Woerden kan eren met een knalprestatie op het NK Tijdrijden.

Hiermee zijn de allergrootste kanshebsters wel besproken. Normaliter zullen deze vier absolute wereldtoppers onder elkaar uitmaken wie er op het podium komen te staan. Maar dat wil niet zeggen dat we het hierbij laten. We willen zeker ook Floortje Mackaij noemen. De Team DSM-renster is de laatste jaren steevast goed voor een leuke top tien-klassering op het NK Tijdrijden en dat zal in Emmen vermoedelijk niet anders zijn. Riejanne Markus lijkt ons dan weer de voornaamste troef bij Jumbo-Visma. Voor haar zit een plaats bij de eerste vijf er ook zeker in.

Op de startlijst ontbreken nog wel een aantal namen die ook hoge ogen zouden kunnen gooien. Denk aan Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Maaike Boogaard, Aafke Soet. Gelukkig staan er nog een heel aantal prima namen wel aan de start. Zo werd de kwalificatietijdrit op de Houtribdijk bij Enkhuizen gewonnen door Natalie van Gogh. De ancienne van Bingoal Casino-Chevalmeire houdt ontzettend van het werk tegen de klok en we schrijven haar op voor de eerste tien.

Nog meer namen waar we op gaan letten: Karlijn Swinkels, Rozemarijn Ammerlaan, Esmée Peperkamp, Shirin van Anrooij, Demi Vollering, Leonie Bos, Manon de Boer (twee jaar geleden winnares van het NK bij de rensters zonder contract). Rekenwonders weten dat het te veel namen zijn om in een top tien te proppen. En zo zijn er nog wel wat rensters die er wellicht aanspraak op kunnen maken, maar dat is ook wel weer de charme van zo’n NK Tijdrijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Anna van der Breggen, Lucinda Brand

** Ellen van Dijk, Floortje Mackaij, Riejanne Markus

* Natalie van Gogh, Karlijn Swinkels, Shirin van Anrooij, Manon de Boer

Website organisatie

Deelnemerslijst + starttijden

Weer en TV

Een maximum van 28 graden wordt er door diverse meteorologen voorspeld. Dit wordt gecombineerd met een zeer lichte wind. Lekker weer om op het terras te gaan zitten. Voor een tijdrit misschien niet helemaal ideaal, maar onoverkomelijk zal de hitte toch niet zijn. Zeker niet als de slush puppies en koelvesten van stal worden gehaald.

De wedstrijd wordt live uitgezonden via Podium TV. De uitzending begint om 13.00 uur, ruim op tijd voor de start van de eerste renster. Daarnaast is er live timing voorzien. Het feest kan niet op!