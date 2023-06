Voorbeschouwing: NK tijdrijden voor mannen 2023 – Wie volgt Mollema op?

De periode van het jaar is weer aangebroken: de nationale kampioenschappen! In Nederland trappen we traditioneel af met het NK tijdrijden, dat dit jaar wordt afgewerkt in de Gelderse gemeente Nunspeet. Er wordt op woensdag 21 juni gezocht naar een opvolger van Bauke Mollema, die zijn titel ook komt verdedigen. WielerFlits blikt vooruit op de kandidaten voor goud, zilver en brons!

Historie

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden staat nog maar sinds 1991 op de wielerkalender. In de eerste jaren was het een wedstrijd tussen de amateurs. Bart Voskamp (die in 1993 prof werd) won destijds het goud, voor Léon van Bon en Servais Knaven. In 1995 deden er voor het eerst beroepsrenners mee. Erik Breukink greep toen de overwinning en zijn eerste rood-wit-blauwe trui.

De Breuk zou in totaal twee keer het tijdritkampioenschap winnen. In de jaren na hem wisten meer renners zich meer dan één keer tot Nederlands kampioen te kronen, namelijk Voskamp (1991, 1999 en 2001), Erik Dekker (1996, 2000 en 2002), Thomas Dekker (2004 en 2005), Stef Clement (2006, 2007, 2009 en 2011) en wijlen Lieuwe Westra (2012 en 2013). Clement, inmiddels analist en commentator bij de NOS, is met zijn vier titels nog altijd recordhouder.

In 2013 stak een toen 22-jarig tijdrittalent zijn neus aan het venster. Ene Tom Dumoulin pakte het brons achter Westra en Niki Terpstra. Het jaar erop pakte Dumoulin de tijdrittitel, een prestatie die hij in 2016 en 2017 herhaalde. Twee jaar geleden wist hij zich in een rijtje te scharen met Bart Voskamp en Erik Dekker door zijn derde NK-titel te pakken in het tijdrijden.

Het zou de laatste nationale titel worden van Tom Dumoulin, want tijdens het seizoen 2022 stopte de Limburger met wielrennen. Het NK in Emmen ging daarmee de boeken in als zijn laatste overwinning als profwielrenner, op een verder goedgevuld palmares met ook een eindzege in de Giro d’Italia, een tweede plaats in de Tour de France en twee olympische zilveren medailles.

Laatste tien winnaars NK tijdrijden

2022: Bauke Mollema

2021: Tom Dumoulin

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Jos van Emden

2018: Dylan van Baarle

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Wilco Kelderman

2014: Tom Dumoulin

2013: Lieuwe Westra

Laatste editie

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” Het kan een uitspraak zijn van Pippi Langkous, maar ook van Bauke Mollema. Vorig jaar maakte hij op 35-jarige leeftijd zijn debuut op het NK tijdrijden. “Zo af en toe rijd ik inderdaad wel goede tijdritten in etappekoersen. Ik heb alleen nog nooit een losse tijdrit of tijdritkampioenschap gereden. Ik ben wel benieuwd hoe het niveau is en ook wat voor vermogen je nodig hebt in verhouding tot een tijdrit in een etappekoers.”

“Tegen specialisten als Tom Dumoulin en Jos van Emden maak ik me geen illusies, maar het lijkt me wel leuk om er eens voor te gaan”, aldus Mollema. Maar niets bleek minder waar, want op een parcours van bijna 30 kilometer rond Emmen was hij overduidelijk de snelste. Hij zette uittredend kampioen Tom Dumoulin op meer dan een halve minuut en zijn ploegmaat Daan Hoole verraste met plek drie, voor Jos van Emden.

Zijn reactie na afloop? “Alles liep perfect. Ik kon bijvoorbeeld heel goed aero blijven. Het was een mooi parcours, waar ik mijn krachten kwijt kon. Ik verras mezelf ook, want ik had niet verwacht dat dit mogelijk was. Op een medaille had ik stiekem gehoopt. Maar echt winnen en met halve minuut voorsprong, daar had ik nooit rekening mee gehouden.”

Uitslag NK tijdrijden 2022

1. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) in 33m03s

2. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 31s

3. Daan Hoole (Trek-Segafredo) op 33s

4. Jos van Emden (Jumbo-Visma) op 45s

5. Elmar Reinders (Riwal) op 51s

Parcours

De elite-categorieën en de beloften mannen rijden op dit NK tijdrijden twee rondjes over een geheel vlak parcours van 21 kilometer, met start en finish in Elspeet. Dat zorgt voor het langste NK-parcours sinds 2018. De elite mannen, de elite vrouwen en de beloften zullen dus een parcours van 42 kilometer afleggen op het NK. Hoogtemeters? Laten we het daar niet over hebben!

De start van het NK tijdrijden is naast restaurant Op de Brink in Elspeet. Goed om te weten is dat de renners de ronde tegen de klok in rijden. Dat betekent dat ze vanuit Elspeet eerst in noordelijke richting naar Vierhouten rijden, om daar linksaf te slaan. Na een nieuwe bocht naar links gaan de renners in zuidelijke richting af op Stakenberg, op de heide tussen Nunspeet en Elspeet.

Daar volgt een bochtige fase met enkele links-rechts-combinaties, waarna vaart gemaakt wordt richting Elspeet. Dat gebeurt met een lus even ten zuiden van het dorp, om vervolgens vanaf de zuidkant binnen te rijden richting de finish, ter hoogte van restaurant De Blokhut aan de Apeldoornseweg, niet ver van de startlocatie.

Voor wie de exacte route wil volgen door middel van de straatnamen: Vierhouterweg, Elspeterbosweg, Nunspeterweg, Stakenbergweg, Hooiweg, Middenweg, Oude Garderenseweg, Molenbergweg, Kleine Kolonieweg, Heetkamp en Apeldoornseweg.

Woensdag 21 juni, NK tijdrijden: Elspeet – Elspeet (42 km)

Start: 17.00 uur

Finish: tussen 19.20 en 19.30 uur

Favorieten

Nederland is altijd wel een land van hardrijders en tijdrijders geweest bij de mannen. Tom Dumoulin schreef in Noorwegen historie door ook de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden op deze discipline en drie was hij de beste tijdens het NK. Dit wordt het eerste tijdritkampioenschap met een ‘gepensioneerde’ Dumoulin. Wie pakt de handschoen op?

Thymen Arensman is een van de meest interessante namen aan de start van dit NK tijdrijden. De klassementsrenner is bezig aan zijn eerste maanden bij INEOS Grenadiers en werd vorige maand knap zesde in de Giro d’Italia. In de vlakke tijdrit van 35 kilometer naar Cesena werd Arensman knap zevende op 24 seconden van de winnaar. Niet slecht… Na de Giro nam Arensman even rust, om daarna de training alweer op te pakken. Hij heeft dus niet stilgezeten. De vraag is of zijn vorm goed genoeg is om goud te pakken in Nunspeet.

De titelverdediger mogen we nooit uitvlakken, zeker niet als die Bauke Mollema heet. 36 jaar en nog altijd op het hoogste niveau actief. Na zijn drukke voorjaar, die afgesloten werd met de Giro, is Mollema niet meer in actie gekomen. In de Ronde van Italië werd hij in de tijdrit naar Cesena, die toch wel het best te vergelijken is met dit NK-parcours, vijftiende. Dat was op een kleine minuut van winnaar Remco Evenepoel. Met de Tour de France in aantocht zal Mollema zoekende zijn naar zijn topvorm, die hij in de Giro alvast niet vond. Is hij op de goede weg? Dit NK zal hem (en ons) een indicatie geven.

Binnen Trek-Segafredo is er nog een kanshebber op eremetaal. Daan Hoole is van alle kanshebbers misschien wel de meest pure tijdrijder. De anderen zijn vooral klassementsrenners met een heel goede tijdrit. Vorig jaar verraste toenmalig WorldTour-debutant Hoole met een bronzen medaille op het NK tijdrijden, achter Mollema en Dumoulin. Met zijn 24 jaar mag de bijna twee meter lange coureur dan ook gerekend worden tot de tijdrittalenten van de toekomst. Zijn beste tijdrit dit jaar was de openingstijdrit van de Giro, toen hij achttiende werd op een lastig parcours in Ortona.

En Jumbo-Visma dan? Met Wilco Kelderman op de (voorlopige) startlijst heeft het een serieuze kanshebber op het goud. Hij was trouwens al eens Nederlands tijdritkampioen, in 2015 alweer, toen nog namens LottoNL-Jumbo. De vorm van Kelderman zal in orde zijn. Hij reed afgelopen week de Ronde van Zwitserland en maakte een groot deel van de Tour de France-voorbereiding mee op hoogte. Na het wegvallen van Steven Kruijswijk is Kelderman zeker van zijn plekje, dus zal hij er in het openingsweekend meteen moeten staan. Anderhalve week voor de Tourstart is het NK dus een belangrijk meetpunt.

Dan twee renners van Jumbo-Visma die op een goede dag zeker kansmaken op een podiumplaats: Jos van Emden en Tim van Dijke. Van Emden is de oude rot van 38 die al twee keer nationaal kampioen werd, in 2010 en 2019 om precies te zijn. In zijn meest recente rittenkoersen reed hij prima tijdritten: achtste in de ZLM Tour-proloog en dertiende in de tijdrit in Duinkerke. De 23-jarige Van Dijke reed zich in de vaste voorjaarsploeg van Jumbo-Visma en is in vorm; in de ZLM Tour werd hij zesde in het klassement en was hij goud waard voor Olav Kooij, en daarvoor was hij elfde in de Heistse Pijl.

Er is nog een categorie outsiders, die bij een uitschieter zeker mogen dromen van een plek in de top-3, dan wel in de top-5. Wat te denken van Maikel Zijlaard van Tudor. Naast dat hij steeds beter tot zijn recht komt in lastige sprints, is hij ook nog steeds een erkend hardrijder. Prologen liggen hem ook, in Boucles de la Mayenne was hij vijfde en in de ZLM Tour vierde. Die laatste ronde reed hij vanwege maagklachten echter niet uit.

Dan een grote dark horse: Bart Lemmen. De Nederlander die twee jaar geleden nog bij West Frisia reed en fulltime bij de Luchtmacht werkte, maakt dit jaar zijn debuut als profwielrenner bij Human Powered Health. Lemmen is op ontdekkingstocht en verraste vriend en vijand dit voorjaar met een vierde plaats in de lastige tijdrit van O Gran Camiño, achter specialisten Jonas Vingegaard, Rohan Dennis en Will Barta. Dat was wel een heuvelachtig parcours, wat de explosieve Lemmen beter ligt. Hoe doet hij het op een vlak parcours rondom Nunspeet?

Tot een groep outsiders die we inschalen voor een plek in de top-10 behoort onder meer Tadej Pogačar-ploeggenoot Sjoerd Bax (UAE Emirates) en man-in-vorm Frank van den Broek (ABLOC CT). Die laatste won onlangs nog op indrukwekkende wijze de Ronde de l’Oise in Frankrijk en reed lang in de aanval in de Elfstedenronde Brugge. Alleen rijden, dat kan hij ook wel.

Verder willen we graag de namen van Sam Oomen (Jumbo-Visma), Marien Bogerd, Mike Vliek (beiden Allinq), Hartthijs de Vries, Joren Bloem (beiden Tour de Tietema-Unibet) en Brian Megens (elite-zonder-contract).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Thymen Arensman

*** Bauke Mollema, Wilco Kelderman

** Daan Hoole, Tim van Dijke, Jos van Emden

* Maikel Zijlaard, Bart Lemmen, Sjoerd Bax, Frank van den Broek

Weer en TV

Het belooft mooi zomers weer te worden in Nunspeet op woensdag 21 juni, maar er is wel wat meer bewolking dan de afgelopen weken in Nederland. De temperatuur is overdag maximaal 27 graden Celsius, maar het zal ’s avonds geheid iets koeler zijn. Er is een kans op een neerslag en de wind komt met windkracht 2 uit het westen, meldt Weeronline.

Er zal geen live-uitzending zijn van het NK tijdrijden voor elite-vrouwen en -mannen. Wel heeft WielerFlits de hele dag een liveblog, waarbij de focus zal liggen op de titelstrijd bij de mannen en de vrouwen.