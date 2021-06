Voorbeschouwing: NK op de weg voor beloften 2021

Vaak is het de leukste wedstrijd tijdens het NK: de wegwedstrijd voor beloften. Onstuimig koersverloop en daardoor nooit saai. En bijna altijd wint de sterkste renner in koers ook het rood-wit-blauw. Zaterdagmiddag werken de beloften rondom de VAM-berg hun NK af. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het Nederlands kampioenschap voor beloften kende haar eerste editie in 1995, een jaar voordat de UCI voor deze categorie ook een wereldkampioenschap organiseerde. Steven de Jongh kroonde zich uiteindelijk tot de eerste Nederlands kampioen bij de beloften ooit. Na het oprichten van de Rabobank Wielerploegen in 1996 werd deze titelstrijd een groot feestje voor de boerenleenbank. De opleidingsformatie zou vanaf 1997 negentien jaar lang de dienst uitmaken en wist slechts vijf keer de rood-wit-blauwe trui niet mee naar huis te nemen.

Van 1997 tot en met 2016 verstierden alleen Bram Tankink (2000), Sebastian Langeveld (2005), Ronan van Zandbeek (2008), Tim Kerkhof (2014) en Fabio Jakobsen (2016) de jaarlijkse festiviteiten. Bekende renners die wél namens Rabobank wisten te winnen, waren Addy Engels (1998), Pieter Weening (2002), Thomas Dekker (2003), Kai Reus (2006), Tom Leezer (2007), Steven Kruijswijk (2009), Tom-Jelte Slagter (2010) en daarna de mannen in het rijtje hieronder. Een speciaal geval was er in 1999. Toen won Australiër Mathew Hayman omdat hij op een Nederlandse licentie reed.

Op dat moment kon dat nog, later is de KNWU van die regel afgestapt en doen er alleen nog maar Nederlanders mee. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat Rabobank haar stempel stevig op deze wedstrijd heeft gedrukt. De laatste jaren lijkt SEG Racing Academy dat stokje over te nemen. Tijdens SEG’s eerste jaar in 2015 pakten Fabio Jakobsen en Davy Gunst respectievelijk zilver en brons. Daarna was er goud voor Jakobsen en zilver voor Tim Ariesen, gevolgd door opnieuw goud voor Jakobsen en brons voor Hartthijs de Vries. In 2018 volgde SEG-renner Julius van den Berg zijn ex-ploegmaat op en pakte Marten Kooistra zilver.

De laatste twee jaar stond er echter geen renner van SEG Racing Academy meer op het podium. Jakobsen is met zijn twee zeges van 2016 en 2017 overigens wel de recordhouder. Hij is de enige renner die het NK voor beloften twee keer wist te winnen. Aankomend weekend kan Stijn Daemen zich in datzelfde rijtje fietsen.

Laatste tien winnaars NK U23

2020: Stijn Daemen

2019: David Dekker

2018: Julius van den Berg

2017: Fabio Jakobsen

2016: Fabio Jakobsen

2015: Stan Godrie

2014: Tim Kerkhof

2013: Dylan van Baarle

2012: Moreno Hofland

2011: Ramon Sinkeldam

Vorig jaar

Man van de wedstrijd vorig jaar was zonder twijfel Jens van den Dool. Namens Metec-TKH koos hij al na 25 kilometer de aanval. Hij zou de kop van de koers nimmer meer verlaten. In eerste instantie ging hij op pad met Niels van Ekeren en Jardi van der Lee. In het laatste uur loste de laatstgenoemde de rol. Vanuit het peloton staken toen een sterke Bodi del Grosso en Mick van Dijke over. Slimme zet van beide renners, want nu hadden alle overtallige ploegen een mannetje vooraan. Toen Nils Sinschek vervolgens ook de sprong waagde en Stijn Daemen meenam, moest SEG Racing Academy zelf al het werk opknappen.

Zij hadden David Dekker in de ploeg, maar ze waren niet groter dan vijf renners. Dekker en Daan Hoole kwamen bovendien ten val in het eerste deel van de wedstrijd, waardoor de paars-roze hemden tegen de bierkaai vochten. Op een gegeven moment stopten ze met de achtervolging en werd het duidelijk dat de vijf vooraan mochten strijden om goud, zilver en brons. Daemen probeerde in de voorlaatste ronde al eens weg te glippen, maar Van den Dool schoof met hem mee. Van Dijke, Del Grosso en even later ook Sinschek konden terugkeren; Van Ekeren moest eraf. Uiteindelijk bleek Daemen op de kasseien over de vinnigste sprint te beschikken.

NK voor beloften 2020

Stijn Daemen (À Bloc) in 3u06m51s

Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development) +2s

Bodi del Grosso (À Bloc) +3s

4. Jens van den Dool (Metec-TKH) +11s

5. Nils Sinschek (Sunweb Development) +18s

Volledige uitslag

Parcours

Nabij Wijster en Drijber is de oude VAM-vuilnisbelt gevestigd. Deze stortbult is afgedekt met schone aarde en begroeid met gras, waardoor het tegenwoordig geen functie meer heeft. De kunstmatige heuvel ging lange tijd maar een paar keer per jaar open, niet toevallig tijdens wielerwedstrijden. Sinds jaar en dag is de helling een scherprechter in bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe. In oktober 2018 werden er een aantal wegen, Drentse keien en mountainbike-routes opgeleverd. Sindsdien gaat het hele gebied door het leven als Col du VAM (48 meter boven NAP) en zijn de wegen ook toegankelijk voor wielerrecreanten.

De komende jaren zal het hoogste punt van Drenthe dienen als locatie voor het NK Wielrennen. Deze editie is opnieuw de omloop van 7,3 kilometer uitgestippeld op en rond de VAM-berg, dezelfde ronde als vorig jaar. Waar de helling in bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe of Olympia’s Tour misschien niet altijd een beslissende rol speelt, zal dat op dit NK wel het geval zijn. In het rondje van ruim zeven kilometer zitten namelijk twee hellinkjes die het ritme van de coureurs kunnen breken. Het is er bovendien erg smal. Na de start op de VAM-berg, krijgen de renners na een afdaling van 500 meter meteen het eerste loeisteile klimmetje van ruim 200 meter voor de wielen.

De gemiddelde stijging op die twee voetbalvelden lang is 12%. In de uiterste beginfase zal dat waarschijnlijk nog niet meteen tot aanvallen leiden. Na dat eerste klimmetje en dito korte afdaling volgt namelijk een fase waarin de renners over doorgaans rechte wegen om de geasfalteerde vuilnisbelt heen rijden. Het eerste stuk – zo’n twee kilometer lang ná de afdaling – is overigens verbreed (zes meter breed) en de wildroosters zijn er verwijderd. Via de buitenkant van het dorpje Drijber beginnen de coureurs dan aan de finaleklim naar de top van Col de VAM. Het tweede klimmetje van dit rondje is 500 meter lang met een gemiddelde stijging van 7%. De laatste 160 meter gaan over Drentse keien en hebben een steiltegraad van gemiddeld 15%. Een ferme kuitenbijter.

De hellingen zullen aspirant-profs normaal geen angst inboezemen, maar de opeenvolging van de twee klimmetjes rondom start-finish zal naarmate de wedstrijd duurt toch voor gesloopte benen zorgen. Renners die in die kilometer het verschillen kunnen maken, zullen die bonus ook in de relatief makkelijke fase daarna kunnen vasthouden. Ondanks dat de hellingen op de VAM-berg niet al te lang zijn, zullen de steile wegen omhoog toch zwaar genoeg zijn om het verschil te maken. Zeker ook door de smalle wegen, vanwege lintvorming na de klimmetjes. Een (verkapte) massasprint zoals in Olympia’s Tour 2019, zullen we hier niet zien.

Datum: zaterdag 19 juni

Afstand: 124,1 kilometer (17 rondes)

Start: 15.00 uur

Finish: rond 18.15 uur

Favorieten

Het NK voor beloften is altijd een spektakelstuk en blijft moeilijk te voorspellen. Maar ook in dit door corona getekende seizoen hebben ’s lands beste U23-renners zich laten opmerken in binnen-, maar vooral in het buitenland. Wat dat waard is tijdens de nationale titelstrijd op en rondom de VAM-berg, gaan we komende zaterdag meemaken. Er zijn een aantal teams die hun kracht kunnen uitbuiten door het nummerieke overtal. Anderzijds laat de geschiedenis zien dat eigenlijk op ieder NK U23 de sterkste renner in koers de titel pakt.

Wat dat betreft kunnen we niet anders dan Marijn van den Berg de vier sterren toebedelen. De 21-jarige renner van Groupama-FDJ U23 laat dit seizoen zien dat-ie klaar is voor de profs. Hoewel hij niet per se te typeren valt als een échte sprinter, wist de snelle Utrechter dit jaar toch al vier keer een massasprint te winnen. Hij was de rapste in de GP Adria Mobil (UCI 1.2), de openingsrit van de Alpes Isère Tour (UCI 2.2) en hij won twee etappes en het klassement van de Orlen GP. Vorige week was hij nog actief in de Giro d’Italia U23, waar hij naar een vijfde plek sprintte in de slotrit. Zijn bronzen plak op het NK tijdrijden toont aan dat zijn vorm uitstekend is. Tijdens de voorbije twee NK’s U23 op de weg werd hij negende en derde.

Waar Van den Berg de klus in zijn eentje moet klaren, kan Jumbo-Visma Development het numerieke overtal van de ploeg uitbuiten. Bovendien lijken ze allemaal in enorm goede doen te steken. Mick van Dijke reed woensdag een erg sterk NK tijdrijden, met de nationale titel als gevolg. Op 1 mei won hij in een mooi deelnemersveld de Oostenrijkse nationale wedstrijd GP Vorarlberg door een late uitval op een klimmetje 2,5 kilometer voor het einde. Vorig jaar eindigde de 21-jarige ex-mountainbiker uit het Zeeuwse Colijnsplaat al als tweede, na een knappe wedstrijd. Dit jaar zal hij opnieuw de aanval zoeken en gezien zijn huidige vorm zullen er dan maar weinig volgen.

Na het verdwijnen van Rabobank zwaaide SEG Racing Academy vaak de scepter tijdens dit kampioenschap. De paars-roze opleidingsformatie heeft echter nog maar drie Nederlandse beloften in het team. Zij moeten proberen om de overmacht van Jumbo-Visma Development te bestrijden. Daan Hoole zal daar alles aan gelegen zijn. De 22-jarige Zuid-Hollander begon het seizoen voortvarend met een achttiende plek in Le Samyn en een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour of Rhodes. Op 1 mei won hij daarnaast solo de sterk bezette Italiaanse eendagskoers Coppa della Pace (UCI 1.2U). De tijdritspecialist stelde in die discipline echter teleur in de Giro d’Italia U23 en het NK tijdrijden. Hoole is er dus alles aan gelegen om zijn blazoen weer op te poetsen.

In de editie van vorig jaar was Stijn Daemen toch verrassend de sterkste van het U23-veld. De 21-jarige Limburger is laatstejaars belofte en zal dit seizoen proberen een profcontract af te dwingen. De renner van À Bloc hikt tegen een goed resultaat aan, hij haalde in de Vredeskoers en de Oberösterreich Rundfahrt namelijk een behoorlijk niveau. Vorig jaar bewees hij op deze omloop dat je vanuit een vroege aanval kan winnen. Voor Daemen is het zaak dat de koers hard is, zodat hij de snellere mannen kan lozen. Wat dat betreft zou hij de handen ineen kunnen slaan met de mannen van SEG Racing Academy. Zijn ploegmaat Meindert Weulink is eveneens goed in vorm, maar hij moet het vooral hebben van klimkoersen. Al liet Gijs Leemreize vorig jaar zien dat je op de laatste keer VAM-berg dat verschil nog wel kunt maken.

Jumbo-Visma Development kan dus het overtal uitspelen, zoals Rabobank dat in het verleden ook altijd kon. Bovendien liet het NK tijdrijden afgelopen woensdag niets aan het toeval over: alle jonge mannen van de ploeg van teammanager Robbert de Groot steken in heel goede vorm. Voornaamste troef voor het opleidingsteam als het uitmondt in een sprint met een vrij omvangrijke groep, is Rick Pluimers. De 20-jarige Twent is een echt talent voor de eendagsklassiekers en hij heeft een sterk eindschot. Vorig jaar werd hij bijvoorbeeld nog tweede in de Omloop van de Braakman. Onlangs mocht hij een aantal keer proeven van het grote werk met de WorldTour-ploeg en werd hij zevende in de Orlen GP.

Pluimers werd eerder dit jaar al zesde in Parijs-Troyes (UCI 1.2) en derde in de GP Vorarlberg. Vorig jaar werd hij op het NK tiende. In de sprint van het peloton moest hij toen enkel de intrinsiek snellere Olav Kooij, Maikel Zijlaard en Marijn van den Berg voor laten gaan. Afgelopen woensdag moest hij wel forfait geven voor het NK tijdrijden. Maandag en dinsdag kampte hij met buikgriep. Jumbo-Visma Development zal hem dus achter de hand houden, wat kansen biedt aan de overige mannen in het geel-zwart. Lars Boven, Tim van Dijke, Loe van Belle, Darren van Bekkum, Owen Geleijn en local favourite Axel van der Tuuk zullen ook loeren op mogelijkheden.

Niet alleen Jumbo-Visma Development heeft meerdere paarden om op te wedden. Dat geldt ook voor Wielerploeg Groot-Amsterdam, of zo u wilt Amsterdam Racing Academy. Zijn staan met tien renners aan de start en zijn daarmee het grootste collectief. Hun grootste troefkaart heet Daan Hoeks. De 21-jarige Noord-Hollander reed de voorbije twee maanden op ‘huurbasis’ voor de Britse ploeg Zappi Racing. Voor die formatie sprintte hij een behoorlijk aantal ereplaatsen bijeen in het zware Italiaanse beloftencircuit. Vorige week reed hij ook de Giro d’Italia voor beloften uit. Met Jelte Krijnsen (die hetzelfde traject volgde als Hoeks) en Jordan Habets heeft de ploeg van teammanager Arthur van Dam nog twee outsiders in de ploeg.

De mogelijkheden voor de Nederlandse beloften om koersen in eigen land te rijden, waren er de afgelopen maanden niet of nauwelijks. Hoeks en Krijnsen zochten dus het buitenland al op en dat deed ook Timo de Jong. De 22-jarige Zeeuw tooide zich in april en mei in het tenue van de Spaanse wielerclub Telcom-On Clima-Osés Const. Hij deed in totaal aan vijf nationale koersen mee en eindigde al deze wedstrijden bij de eerste zeventien, waarbij hij ook een overwinning mocht noteren. Hij soleerde in de Clásica de Torredonjimeno naar de overwinning. Gezien zijn prestaties in de Vredeskoers, moet de vorm van de VolkerWessels-renner in orde zijn. Ook De Jong zal graag een bondje sluiten met Hoole en Daemen.

Dat geldt ook voor Wessel Krul, ploegmaat van Hoole bij SEG Racing Academy. De 21-jarige coureur uit Enkhuizen sprintte in de Vredeskoers nog naar twee tweede plaatsen en won daardoor ook het puntenklassement. Hoewel Krul niet per se traag is, ligt zijn kwaliteit vooral bij hard op kop boren. Dat dankt hij aan zijn tijdritachtergrond, maar net als Hoole stelde hij woensdag op die discipline zwaar teleur. Zeker gezien het feit dat hij als eerstejaarsbelofte in 2019 nog zilver veroverde; woensdag werd hij slechts veertiende. Krul zal dus ook op revanche uit zijn. Of hij de krachten bundelt met Hoole of dat ze beurtelings aanvallen, gaan we zien. Maikel Zijlaard zal met zijn snelle benen waarschijnlijk wachten op een sprint.

À Bloc kan naast Daemen ook Bodi del Grosso uitspelen. De 20-jarige Drent rijdt andermaal een thuiswedstrijd. Vorig jaar bleek de tactiek van de Noord-Hollandse Continental-formatie goud én brons waard. De concurrentie zal dat nu te allen tijde willen voorkomen, maar ook vorig jaar maakte Del Grosso een ijzersterke indruk. Toen had hij amper wedstrijden in zijn benen, nu zijn dat er een aantal meer. De jongeling – die ’s winters graag crost – kan niet heel korte resultaten weerleggen, maar tussen de regels door deed hij het allerminst onaardig in de GP Herning en de Fyen Rundt in Denemarken, vorige maand. De Assenaar rijdt dus een halve thuiswedstrijd; Wijster is nog geen 25 kilometer bij Assen verwijderd. Het geeft Del Grosso ongetwijfeld vleugels.

Waar Jumbo-Visma Development uitpuilt van de Nederlandse talenten, rijden er ook bij DSM Development nog een heel aantal. De renners van de Duitse opleidingsploeg zullen de strijdbijl ongetwijfeld oppakken, maar over een absolute topfavoriet beschikken ze niet. Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen winnen, maar de troepen van Roy Curvers zullen wellicht vooral een sprint met een mannetje of 25 toejuichen. In dat geval is het zeker opletten voor Casper van Uden. De 19-jarige Schiedammer weet hoe hij koersen moet afmaken. Hij reed de laatste weken behoorlijk wat Belgische wedstrijden met de hoofdtak van Team DSM. In de Ronde van Limburg spurtte hij zodoende nog naar een elfde plek tussen de profs.

Een van de teams die vrijuit kunnen koersen, is Metec-Solarwatt. Zij hebben niet meteen een renner in de gelederen die we hier tot de absolute kanshebbers kunnen rekenen. Victor Broex zal ook gokken op een sprint; hij werd twee jaar geleden in Ede nog vijfde. Lars Hohmann, Adne Koster en Huub Deelstra zullen zich ongetwijfeld ook in de debatten mengen. Bij VolkersWessels geldt dit ook voor Robin Blummel en Max Kroonen, maar ook zij hebben iets meer geluk nodig om te winnen. Grootste dark horse is Alexander Konijn. De 21-jarige renner werd vorig jaar dertiende en rijdt sinds dit jaar bij de gerenommeerde Franse wielerclub A.V.C. Aix-en-Provence. In dat shirt reed hij dit jaar al een aantal mooie resultaten bijeen. Hoe dan ook: de renners maken nog altijd de koers. Op naar een mooi kampioenschap!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marijn van den Berg

*** Mick van Dijke, Daan Hoole

** Stijn Daemen, Rick Pluimers, Daan Hoeks

* Timo de Jong, Wessel Krul, Bodi del Grosso, Casper van Uden

Weer & TV

Het belooft zaterdagmiddag een mooie koersdag te zijn. De weerstations voorspellen zo’n 23 graden Celsius. Het is bij tijd en wijlen grauw, maar er valt geen regen. Er staat windkracht drie uit het westen. Al bij al dus prima omstandigheden om het NK in af te werken. De koers voor de beloften is nergens te zien, maar je kunt het wedstrijdverloop wel volgen via de Volg Hier op WielerFlits!