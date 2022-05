Voorbeschouwing: Marcel Kint Classic 2022

De Exterioo Cycling Cup dendert door. Na Veenendaal-Veenendaal, Antwerp Port Epic en Circuit de Wallonie, is de Marcel Kint Classic de vierde wedstrijd in negen dagen van het regelmatigheidsklassement. Voordat er een korte tussenstop is van twee weken, kan er in Zwevegem nog gejaagd worden op wat punten. En op de zege natuurlijk, want de winnaar zet zich in een mooi rijtje namen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De wedstrijd die tegenwoordig ‘Marcel Kint Classic’ heet, begon ooit als ‘Grote Prijs van Zwevegem’. Dat was in 1930. Nadat Adolf Van Bruaene deze eerste editie won, duurde het tot 1935 voor er een tweede beurt kwam. Nu was Marcel Kint, geboren in Zwevegem, de beste. Die zege was overigens niet gelijk reden om de kermiskoers naar hem te vernoemen. Nee, zo gemakkelijk kreeg Kint het niet: hij moest nog het een en ander presteren.

En dat deed hij. Vooral 1938 was een topjaar met drie etappezeges in de Tour de France en, als klap op de vuurpijl, winst bij het wereldkampioenschap op de weg. Na 1939 stond Kint zelfs op een totaal van zes ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk en had hij ook de Belgische driekleur in de kast hangen. De vloek van de regenboogtrui ging voor hem niet op. Later voegde hij ook nog Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en drie keer de Waalse Pijl toen aan zijn palmares. Meer dan genoeg voor zijn bewonderaars om de ‘Grote Prijs van Zwevegem’ om te dopen tot ‘Grote Prijs Marcel Kint’.

In de jaren nadien schreven vooral Belgen hun naam bij op de erelijst. Pas in 1955 kwam de eerste niet-Belgische winnaar. Dat was geen Fransman, Italiaan of Nederlander – niemand uit een traditioneel wielerland, kortom – maar een Australiër: Russell Mockridge. Voor de jaren tachtig kwamen er slechts sporadisch Australische wielrenners naar Europa, maar Mockridge deed het verre van onaardig. Vooral op de baan maakte hij indruk: als amateur stak hij de grote profs geregeld de loef af.

Mockridge startte in 1955 – als tiende Australiër in meer dan vijftig jaar – ook in de Tour de France, en reed uit. Zijn beste prestatie was een zesde plaats, in de door Rik Van Steenbergen gewonnen zestiende rit. Niet onverdienstelijk. En toch zou het bij één Tour blijven. Mockridge keerde vanwege zijn huwelijk terug naar Australië, werd drie jaar achter elkaar kampioen van zijn land en werkte aan een boek over zijn carrière, maar voordat het werk af was, kwam hij op tragische wijze om het leven. Tijdens de openingsfase van Tour of Gippsland 1958, een kleine nationale koers, botste de op dat moment 30-jarige renner op een bus. De klap bleek fataal. Zijn boek – ‘My World on Wheels’ – werd postuum gepubliceerd en is online nog steeds verkrijgbaar.

Na 1955 wisten nog tal van grote namen de Grote Prijs Marcel Kint te winnen: Guido Reybrouck, Frans Verbeeck, Willy Planckaert, Willy Teirlinck, Adrie van der Poel, Eddy Planckaert, Peter Van Petegem en Frank Vandenbroucke zijn daar enkele van. Met Baptiste Planckaert zette naast Kint nog een rasechte Zwevegemnaar zijn naam twee keer op de erelijst.

Het eerbetoon aan Marcel Kint, die in 2002 het leven liet, bleef tot en met 2015 doorgaan in de vorm van een kermiskoers, traditioneel in de eerste helft van september. Vanaf 2016 ging deze traditiekoers door als 1.2-wedstrijd, om in 2018 de sprong richting 1.1-niveau te maken. In datzelfde jaar kreeg de wedstrijd zijn plekje in de Bingoal Cycling Cup, de voorganger van de Exterioo Cycling Cup.

Laatste tien winnaars Marcel Kint Classic

2021: Álvaro José Hodeg

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Bryan Coquard

2018: Nacer Bouhanni

2017: Jonas Rickaert

2016: Jan-Willem van Schip

2015: Baptiste Planckaert

2014: Brian van Goethem

2013: Iljo Keisse

2012: Ramūnas Navardauskas

Vorig jaar

De Grote Prijs Marcel Kint was vorig jaar de zesde manche in de Bingoal Cycling Cup. Van Zwevegem werd over 196,3 kilometer naar Kortrijk gereden, met een dubbele passage over de Kluisberg en de Tiegemberg en de kasseien van de Beerbosstraat en de Varent. De finish in de Doorniksestraat van Kortrijk lag op een plaatselijke lus van 23 kilometer, die twee keer werd afgelegd. Het peloton ging op zoek naar een opvolger voor Bryan Coquard die in 2019 de beste was. In 2020 ging de koers niet door.

Om tien voor half elf werd het peloton op gang gebracht en het duurde niet lang voordat de vlucht van de dag tot stand kwam. Anders Skaarseth (Uno-X), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Rick Ottema (Metec-Solarwatt), Max Walker (Trinity) en Nick van der Meer (VolkerWessels) sloegen de handen ineen en animeerden lange tijd de koers, maar bij het ingaan van de twee laatste lokale ronden was hun voorsprong nog maar veertig seconden. Het waren de ploegen van de sprinters Álvaro José Hodeg, Tim Merlier, Nacer Bouhanni en Niccolò Bonifazio die controleerden.

Nadat Van der Meer al eerder werd ingelopen, was met nog negen kilometer te koersen ook het avontuur van de andere vluchters voorbij. De aanloop naar een sprint werd ontsierd door enkele valpartijen in de laatste twee kilometer. Uiteindelijk denderde een kleine groep af op de finish in Kortrijk. Hodeg en Merlier deden weinig voor elkaar onder, waarna de finishfoto uitsluitsel moest geven. Daaruit bleek dat Hodeg zijn wiel net iets eerder over de streep had gedrukt. Danny van Poppel kwam nog sterk opzetten, maar moest met de derde plaats genoegen nemen.

Hodeg wist later in 2021 nog een rit in de Ronde van Slovenië te winnen, maar sindsdien staat de teller stil. Sterker nog, de Colombiaan, die deze winter is overstapte van Deceuninck-Quickstep naar UAE Emirates heeft nog geen koers gereden. Hij kampt met een hardnekkige pols- en enkelblessure. Het was de verwachting dat hij in mei zijn comeback zou kunnen maken, maar voorlopig is nog niet bekend wanneer Hodeg daadwerkelijk hervat.

Marcel Kint Konvert Classic 2021

1. Álvaro José Hodeg (Deceunick-Quickstep)

2. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

3. Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

4. Bram Welten (Arkéa-Samsic)

5. Jens Reynerds (Sport Vlaanderen-Baloise)

Parcours

Vorig jaar veranderde het parcours van de GP Marcel Kint aanzienlijk ten opzicht van voorgaande edities, die bijna biljartvlak waren. In de 2021-editie moesten eerst twee grote lussen verreden worden, waarin telkens de Tiegemberg, de Kluisberg en de kasseien van de Beerbosstraat (Bellegem) en de Varent (Anzegem) waren opgenomen. Dit jaar doet de organisatie er nog een schepje bovenop.

De start van de Marcel Kint Classic is opnieuw in Kortrijk, en opnieuw doen de renners eerst twee omvangrijke rondes (een van 84,8 kilometer en een van 93,9 kilometer). Deze rondes bevatten ditmaal echter niet alleen de Tiegemberg en de Kluisberg, maar ook nog eens de Nieuwe Kwaremont, Paterberg en Oude Kwaremont. Er moet dus aanzienlijk meer geklommen worden dan vorig jaar. Dubbele passages van zowel de Beerbosstraat als de Varent zijn bovendien ook weer van de partij.

Na de tweede keer de Kluisberg, de laatste helling van de dag, is er 159,1 kilometer verreden. De renners hebben dan dus nog een kleine veertig kilometer voor de boeg. Na een kleine twintig daarvan, passeert het peloton – of wat daar nog van over is – voor een tweede keer de finishlijn in Zwevegem. Er moet dan nog een lokale ronde verreden worden zonder noemenswaardige hindernissen.

Zondag 29 mei, Marcel Kint Classic (UCI 1.1): Kortrijk – Zwevegem (199 km)

Start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.46 en 17.25 uur

Favorieten

De afgelopen editie mondde de Grote Prijs Marcel Kint steevast uit in een massasprint. Ook vorig jaar, toen er enkele hellingen en kasseienstroken aan het parcours toegevoegd waren, ging het in Zwevegem tussen de snelle mannen. Nu krijgen de coureurs echter nóg meer beklimmingen voor de kiezen. Deze obstakels gaan ongetwijfeld voor extra schifting zorgen, maar in welke mate dat zal zijn, blijft de vraag. De kans blijft relatief groot dat een rappe renner met de zege gaat lopen.

Welke ploegen brengen een sprinter aan het vertrek? Quick-Step-Alpha Vinyl alvast niet, want de het team – vorig jaar nog winnaar met Álvaro José Hodeg – is er niet bij. Lotto Soudal is wel aanwezig en vaardigt Arnaud De Lie af. De 20-jarige Belg is bezig aan zijn eerste jaar als prof, maar doet het uitstekend. De afgelopen maanden reed hij twaalf keer top-10 en was hij drie keer de beste. In de Trofeo Playa de Palma-Palma, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en Volta Limburg Classic kwam hij als eerste over de streep.

Zijn overwinning in de laatste koers, laat bovendien zien dat De Lie geen schrik hoeft te hebben van de heuvels in de Marcel Kint Classic. In de Nederlandse wedstrijd moest hij er nog veel meer overleven. Daarnaast lijkt De Lie prima in vorm, ondanks een val in de Vierdaagse van Duinkerke. De afgelopen weken werd hij vierde in de Tro-Bro Léon, derde in Veenendaal-Veenendaal en achtste (tweede van het peloton) in Antwerp Port Epic.

Zowel in Veenendaal-Veenendal als Antwerp Port Epic eindigde De Lie één plekje achter Gerben Thijssen. Thijssen kwam begin april ongelukkig ten val in de Scheldeprijs en moest daarna opgeven in de Giro di Sicilia, maar is inmiddels weer helemaal terug. Afgelopen weekend werd hij eerst tweede in Veenendaal-Veenendaal en vervolgens zevende in Antwerp Port Epic. Bij zijn rentree in de Vierdaagse van Duinkerke toonde hij bovendien direct zijn goede vorm. Na een tweede en een derde plaats, boekte hij op de slotdag zijn eerste profzege. Hij verwees Hugo Hofstetter naar de tweede plaats.

Die Hofstetter is er niet bij deze zondag. Arkéa-Samsic stelt wel Daniel McLay op, maar de Brit kwam tijdens de massasprint in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke ten val, en niet zonder gevolgen. In de vijfde etappe van de Franse rittenkoers gaf hij er de brui aan en bij zijn terugkeer in het peloton, in Veenendaal-Veenendaal, wist hij de koers niet uit te rijden. Wat de Franse ploegen betreft, kan dan misschien ook beter gekeken worden naar bijvoorbeeld Luca Mozzato, van B&B Hotels-KTM.

Dat Mozzato snel is, wisten we al: vorig jaar eindigde hij als derde in Danilith Nokere Koerse (door de groepssprint te winnen) en zevende in de Scheldeprijs, dit jaar was hij achtste in de Bredene Koksijde Classic. Maar onlangs werd hij ook tweede in de Tro-Bro Léon, wat aantoont dat hij veel meer is dan een sprinter. Dat kan in de vernieuwde Marcel Kint Classic weleens van pas komen. Mocht Mozzato geen topdag hebben, dan kan B&B ook nog vol de kaart Pierre Barbier trekken. De Fransman liet dit seizoen al tal van ereplaatsen noteren.

Normaal gesproken zouden we ook Niccolò Bonifazio van TotalEnergies moeten noemen op dit punt, maar de Italiaan kent nog geen al te best seizoen. Nadat hij in de Saudi Tour nog naar enkele ereplaatsen sprintte, zijn de resultaten uitgebleven. Wie weet kan hij daar in Zwevegem verandering in brengen. Piet Allegaert reed in mei nog naar een negende plaats van Eschborn-Frankfurt, maar echt kort eindigde hij de afgelopen maanden ook niet meer. Zijn derde plaats in Cholet-Pays de la Loire dateer alweer van 20 maart.

Nog een Belg waar in dergelijke koersen altijd rekening gehouden mee moet worden gehouden, is Timothy Dupont. In zijn carrière won hij reeds 24 UCI-koersen, al is een groot deel daarvan behaald in zijn boerenjaar 2016. Nadien was de renner van Bingoal Pauwels Sauces WB vrijwel elk jaar – coronajaar 2020 uitgezonderd – goed voor één overwinning. Dit seizoen bleef het voorlopig bij een derde plaats in de Dorpenomloop Rucphen en een zesde stek in de Bredene Koksijde Classic. Komt daar in de Marcel Kint Classic verandering in?

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft ook nog Milan Menten, die eveneens zeer rap is. In de Antwerp Port Epic werd hij nog negende. Menten hoeft bovendien geen angst te hebben voor een ietwat zwaardere koers, want in de Cro Race snelde hij vorig jaar ook naar een etappezege, nadat hij in de finale een klim van eerste categorie had overleefd. Korter terug nog aan het feest, was Lionel Taminiaux. Hij won de vierde rit in de Vierdaagse van Duinkerke. Nadien werd hij ook nog achtste in Veenendaal-Veenendaal.

Sasha Weemaes eindigde twee plekjes voor Taminiaux in die laatste koers. Deze zesde plek volgde op een straf rijtje ereplaatsen in de Ronde van Hongarije: achtste, derde, derde, vierde. Eerder dit jaar liet hij ook al de nodige toptienplaatsen noteren. Wanneer het op een massasprint aankomt, doet Weemaes vaak van voren mee. Net als Coen Vermeltfoort. De 34-jarige Nederlander schonk zijn ploeg, het continentale VolkerWessels, dit seizoen al vier UCI-zeges. Dat was telkens op .2-niveau, maar wees niet verrast als Vermeltfoort ook in Zwevegem meedoet voor de zege.

Als het op een sprint aankomt, mogen ook de volgende renners nog in de gaten gehouden worden: Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB), Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast) en Alexis Reynard (Cofidis). Dat het een sprint wordt, is echter nog niet zeker. Door het vernieuwde parcours, zou er ook zomaar eens een klein groepje weg kunnen rijden, of wie weet zelfs een eenling. In dat laatste geval kunnen we bijvoorbeeld denken aan Victor Campenaerts. Campenaerts heeft de capaciteiten om een stukje alleen te rijden, als is het wel zijn eerste koers zijn Parijs-Roubaix.

Zijn ploeggenoot Florian Vermeersch heeft sindsdien alweer meer wedstrijden in de benen. Na een negende plek in de Grand Prix du Morhiban, een dertiende plaats in de Tro-Bro Léon en een wat verdere klassering in Veenendaal-Veenendaal, schoot de Belg in Antwerp Port Epic raak. Hij maakte een minder voorjaar goed met een straffe zege. Dries Van Gestel had dan weer een prima begin van het seizoen, dankzij vooral een derde plaats in Gent-Wevelgem. Ook zijn overwinning in de Albert Achterhes Profronde van Drenthe – onderdeel van de Exterioo Cycling Cup – mocht er echter wezen.

Bij TotalEnergies rijdt ook Niki Terpstra. Hoewel niet meer de renner van weleer, moet hij op dit niveau nog altijd een aardig eind kunnen komen. In Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix reed hij immers verdienstelijk in de rondte. Tot slot, verdienen ook Joren Bloem (A BLOC CT), Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert), Cedric Beullens (Lotto Soudal) en Terpstra’s ploeggenoot Sandy Dujardin nog een vermelding.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Gerben Thijssen, Sasha Weemaes

** Piet Allegaert, Timothy Dupont, Luca Mozzato

* Florian Vermeersch, Niki Terpstra, Dries Van Gestel, Victor Campenaerts

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondag prima koersweer in en rond Zwevegem, volgens Weeronline. Niet extreem warm, maar toch aangenaam. De temperatuur ligt ’s ochtends op ongeveer 9 graden en loopt ’s middags op tot maximaal 16 graden. Vanuit noorden richting waait een matige wind.

De GP Marcel Kint wordt live uitgezonden door Sporza en Eurosport. Vanaf 15.15 uur is de wedstrijd live te volgen op Eén of via de Eurosport Player.