Voorbeschouwing: Kattekoers | Gent-Wevelgem U23 – Welke belofte wint eerste klassieker?

Voor het eerst sinds 2016 maakt de Kattekoers geen deel uit van de UCI Nation’s Cup U23, maar is het een losse wedstrijd voor beloften. Organisator Flanders Classics ontfermt zich nu over de wedstrijd, die ook bekend staat als Gent-Wevelgem U23. Geen landenteams meer in De Moeren en op de Kemmelberg, maar merkenteams. Doet dat inbreuk op het deelnemersveld? Allerminst. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Kattekoers gaat sinds 2016 door het leven als een wedstrijd voor beloften. Dat terwijl de eerste editie al in 1934 plaatsvond. Behoudens de oorlogsjaren (1940-1945) en 1958, vond het evenement jaarlijks plaats. Enkele klinkende namen als Marcel Kint, André Noyelle, Fons De Wolf, Eddy Planckaert (twee keer), Nico Eeckhout, Kevin Hulsmans, Greg Van Avermaet, Sander Armée, Jonas Van Genechten, Jérôme Baugnies, Łukasz Wiśniowski en Baptiste Planckaert sieren de erelijst. Met Piet de Jongh (1956), Coen Boerman (1998) en Piet van Kuik (2005) staan er drie Nederlanders op het voornamelijk Belgisch gekleurde palmares.

De recordhouder wat zeges betreft is Stefaan Vermeersch. De vader van Alpecin-Deceuninck-renner Gianni Vermeersch wist deze wedstrijd tussen 1993 en 2004 drie keer op zijn naam te schrijven. Vermeersch senior zal voorlopig ook de grootste slokop blijven, omdat Gent-Wevelgem/Kattekoers U23 – zoals de koers in zijn volledigheid heet – sinds 2016 dus een beloftenkoers. Dat betekent dus dat renners in die leeftijdscategorie maximaal vier keer de kans krijgen om te winnen. Omdat door COVID-19 nu twee jaar ontbreken, zal Vermeersch’ opvolger dit jaar voor het eerst moeten winnen.

De Kattekoers is overigens een van de zeven (!) koersen die zondag plaatsvindt in West-Vlaanderen. Een jaarlijks terugkerende fenomeen, al kwam het er dus de laatste twee seizoenen niet van. Naast de wedstrijd voor beloften mannen, werken ook de nieuwelingen (jongens en meisjes), junioren (jongens en meisjes), de elite vrouwen en de elite mannen een wedstrijd af onder de noemer van Gent-Wevelgem.

Niet allemaal zullen ze overigens over dezelfde route rijden. Zo start én eindigt de beloftenwedstrijd in Ieper, waar de profs er alleen vertrekken en de finish traditiegetrouw ‘gewoon’ in Wevelgem ligt.

Laatste tien winnaars Kattekoers

2022: Sam Watson

2021: geen editie wegens coronapandemie

2020: geen editie wegens coronapandemie

2019: Jonas Rutsch

2018: Žiga Jerman

2017: Jacob Hennessy

2016: Mads Pedersen

2015: Baptiste Planckaert

2014: Łukasz Wiśniowski

2013: Jérôme Baugnies

2012: Roy Jans

2011: Jonas Van Genechten

Laatste editie

Net als in de ‘grote’ Gent-Wevelgem, probeerden de Nederlanders, Noren en de Belgen een waaier op te trekken in De Moeren. Die poging strandde, omdat er net te weinig wind stond. Kort daarna reed een drietal – met daarbij prof Jokin Murguialday uit Spanje – weg en haalde het peloton de voet van het gaspedaal af. Op de plugstreets volgde er vervolgens een tegenaanval, met daarbij Bodi Del Grosso namens Nederland, de Brit Sam Watson en supertalent Romain Grégoire. De verschillen bleven echter klein en vlak voor de laatste keer Kemmelberg kwam alles terug samen.

Topfavoriet Søren Wærenskjold besloot toen aan de boom te schudden, waarna de sterke Noor solo wegreed. Achter hem probeerde een viertal met onder meer Rick Pluimers en opnieuw Grégoire de sprong naar voren te maken. Zij werden echter gegrepen, waarna nog drie renners alleen probeerden over te steken. Onder andere Alec Segaert toonde zich daar bedrijvig. De Britten hadden echter vertrouwen in het eindschot van Watson en zorgden ervoor dat Wærenskjold ook gegrepen werd. Watson beloonde dat vertrouwen vervolgens in de sprint.

Kattekoers/Gent-Wevelgem U23 2022

1. Sam Watson in 4u09m32s

2. Sebastian Kolze Changizi z.t.

3. Valentin Retailleau z.t.

4. Adam Holm Jørgensen z.t.

5. Anže Skok z.t.

9. Davide Bomboi z.t.

13. Rick Pluimers z.t.

Volledige uitslag + verslag

Parcours

Aan het parcours van Gent-Wevelgem U23 is opnieuw het nodige geknutseld. De neutralisatie is in vergelijking met vorig jaar wel een stuk korter, die na de start bij de Menenport in Ieper eindigt nabij Zonnebeke. Daar volgt de officiële start. Vervolgens rijden de renners over een lange, rechte weg naar Veurne. Daar buigt het peloton na ruim zestig kilometer linksaf naar Adinkerke. Tien kilometer later draaien de coureurs opnieuw linksaf en dan is het opletten geblazen.

Daar wachten namelijk De Moeren. Daar heeft de wind altijd vrij spel. Kort na De Moeren meandert de route door de gemeente Alveringem, waar op een gegeven moment het grensdorpje Leiseile opdoemt. Daar ligt de Veurnestraat, een eerste kasseistrook van 1.300 meter die in 2022 voor het eerst opgenomen werd in het parcours. Deze begint in het dorpje zelf en loopt door tot een behoorlijk stuk daarbuiten. Vervolgens trekken de renners parallel langs de Franse grens in de richting van Poperinge.

In het Heuvelland begint dan na ruim 130 kilometer de finale met de beklimming van de Scherpenberg (2 km aan 2,3%). Vijf kilometer verderop volgt dan de bekendere Baneberg (1,2 km aan 6,3%). Daarna volgt een relatief lange en snelle afdaling naar de voet van de Monteberg (1,3km aan 4,7%). Dat is de aanloop naar dé scherprechter in Gent-Wevelgem: de Kemmelberg van de Belvedère-kant (500 meter aan 7%).

Waar de beloften vorig jaar – net als de profs – nog een uitstapje maakten naar de inmiddels befaamde plugstreets, heeft de organisatie die nu weer geschrapt uit het parcours. Ze keren terug naar de finale van voor het corona-tijdperk en dat betekent dat de renners nog eens de drietrapsraket Scherpenberg-Baneberg–Kemmelberg krijgen. Die laatste rijden ze nu op van de Ossuaire-kant (700 meter aan 11%). Vanaf de top van die laatste helling is het nog 23 kilometer naar de finish op de Rijselstraat in Ieper. De laatste bocht is op 900 meter voor het einde.

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 14.30 en 15.00 uur

Favorieten

Ondanks dat deze koers geen Nation’s Cup meer is en dus niet ’s lands beste renners meer in nationale selecties zijn verenigd, mag de organisatie van de Kattekoers absoluut niet klagen over het deelnemersveld. Hoewel er overlap is met Olympia’s Tour, is de Tour de Normandie in deze periode weggevallen. Die Franse rittenkoers kon altijd rekenen op een ijzersterk startveld en die ploegen smeren zich nu uit over de Nederlandse etappekoers en deze klassieker. Voor sommige teams is dat echter niet te combineren: de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Team DSM ontbreken, bijvoorbeeld.

Omdat de opeenvolging van de venijnige hellingen zich nu weer laten voelen, kunnen we weer een klein groepje verwachten die strijd om de zege. Dat was voor 2022 ook steeds het geval. De topfavoriet is een prof: Alec Segaert. Hij maakte dit voorseizoen per direct de overstap van de opleidingsploeg van Lotto Dstny naar het ProTeam, maar mag dankzij de mixregel van de UCI starten in deze beloftenwedstrijd. Vorige week werd hij nog tweede in de Youngster Coast Challenge, zeg maar de Bredene Koksijde Classic voor beloften. Vorig jaar was het Belgische toptalent wel de beste in de Ronde van Lombardije U23 en veroverde hij zilver op het WK tijdrijden U23.

De sterke Belg zal een plannetje willen smeden met Hagens Berman Axeon, dat ook zonder snelle man in Ieper arriveert. Zij hebben echter wel een groot talent voor dit soort wedstrijden. Dat is de 19-jarige Ier Darren Rafferty, die al verschillende trainingskampen van meerdere WorldTeams heeft bezocht. Rafferty won vorig jaar Strade Bianche voor beloften en kwam ook bijzonder sterk voor de dag in de GP de Wallonie, waar Mathieu van der Poel won voor Biniam Girmay. De sterke jongeling eindigde toen als dertiende tussen de profs. Hij is veelbelovend richting de toekomst.

Waar er geen enkele Nederlandse ploeg aanwezig is, tellen we liefst drie Italiaanse teams. Een daarvan is Friuli CT, de opleidingsploeg van Bahrain Victorious. Zij hebben een renner aan boord die al verzekerd is van een profcontract bij het WorldTeam vanaf 2024. We hebben het dan over Nicolò Buratti, een groot klassiekertalent met een sterk eindschot. De 21-jarige Italiaan stapelde in 2022 het ene topresultaat na het andere opeen. Zo won hij de GP Poggiana en GP Capodarco op indrukwekkende wijze en werd hij ook zeer verrassend tweede in de Giro Della Regione Friuli Venezia Giulia. Geef hem op de Kemmelberg geen vijf meter.

Het Italiaanse circuit staat binnen de U23-wereld bekend als het hoogste niveau. Daar weet Anders Foldager alles van. Hij rijdt hier namens de nationale selectie van Denemarken, maar normaliter komt hij uit voor de Italiaanse Continental-formatie Biesse-Carrera. In Italië rijgt hij al twee jaar de wedstrijden aaneen dankzij zijn sterke eindschot na een lastige koers. Hij werd daar in het najaar van 2022 al voor beloond met een stagecontract bij BikeExchange-Jayco. Vorige week stond Foldager nog op het podium tussen de profs, toen hij derde werd in Per Sempre Alfredo.

Nog een klepper uit hetzelfde circuit is Davide Persico. Net als zijn oudere zus Silvia beschikt Davide over een krachtige sprint, maar overleeft hij ook vrij gemakkelijk hellingen zoals we die terugvinden in Gent-Wevelgem U23. De 21-jarige Italiaan rijdt voor Colpack-Ballan, dat al jaren een van de beste Italiaanse opleidingsploegen blijkt. De laatste weken is Persico in ieder geval bezig met het tonen van zijn vorm. Vorige week was de Italiaan nog de beste in Popolarissima, een bekende UCI 1.2-koers voor sprinters. Ook won Persico de Coppa San Geo in het Italiaanse nationale circuit, was hij vierde in de Trofej Umag en tweede in de slotrit van de Istrian Spring Trophy.

Geen Nederlandse ploegen aan de start, maar toch doet er een Kaaskop mee die meedingt naar de overwinning. De boomlange en ijzersterke Roel van Sintmaartensdijk is laatstejaars belofte en moet daarvan gebruikmaken in dit soort koersen, die hem passen als een jas. De 22-jarige Zuid-Hollander rijdt sinds deze winter bij Circus-Renz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. Vorig jaar verdiende hij deze transfer met zeges in de Omloop van de Braakman (over Zeeuwse kasseien), de Omloop der Kempen en de Omloop van Valkenswaard over gravelstroken. Eind februari was Van Sintmaartensdijk bovendien de snelste in Brussel-Opwijk.

Ook de Fransen dingen mee in deze wedstrijd. Groupama-FDJ U23 leverde vorig jaar liefst acht profs af. Een zeer straffe prestatie, al betekent het ook dat ze nu met vrijwel een compleet nieuw team aan het nieuwe seizoen zijn begonnen. Houd in deze Gent-Wevelgem U23 vooral Thibau Gruel in de gaten. De pas 18-jarige allrounder heeft een ferme sprint in zijn benen die hij ook bij de beloften al toonde. In de Kroatische wedstrijden begin maart werd Gruel tiende, derde en vijftiende in respectievelijk de Trofej Umag, de Trofej Poreč en de Istarsko Proljecé, oftewel de Istrian Spring Trophy.

Naast Segaert heeft de opleidingsploeg van Lotto Dstny nog een troefkaart in handen in de persoon van Ramses Debruyne. De 20-jarige Belg is een specialist als het om klassiekers gaat. Vorig jaar eindigde hij nog als vijfde in Parijs-Tours U23 (met gravelstroken), als vierde in de Hel van Voerendaal (Topcompetitie Nederland), als achtste in de kasseienkoers GP de la ville de Pérenchies (UCI 1.2) en als zesde in Strade Bianche voor beloften. Debruyne kan zonder twijfel met de fiets rijden.

Voor het eerst in het beloftencircuit dit jaar is er Soudal Quick-Step Devo, de gloednieuwe opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. Een van de renners die zich al nadrukkelijk in de kijkers heeft gereden, is Warre Vangheluwe. De 21-jarige Belg wist vorige week de Youngster Coast Challenge te winnen, door in een sprintje met twee af te rekenen met toptalent Segaert. Vorig jaar was Vangheluwe ook al de beste in Kemmel Koerse, een kermiskoers met daarin de Kemmelberg genomen. Neem daarbij zijn derde plek in Omloop Het Nieuwsblad U23 en je hebt het hier over een favoriet voor de dagzege.

Naast Rafferty hebben teammanager en ploegleider Axel Merckx en Aart Vierhouten meer kaarten om mee te spelen. Hagens Berman Axeon brengt namelijk de wereldkampioen bij de junioren mee naar Nederland. Emil Herzog was dit jaar nog zeker niet overtuigend, maar de 18-jarige Duitser heeft alles in zich om ook bij de beloften te gaan domineren in dit soort klassiekers. Vorig jaar was Herzog als junior nog de beste in Milaan-San Remo voor junioren en vijfde in Parijs-Roubaix U23. Met twee traingingskoersen op Rhodos in de benen, kan Herzog in Ieper zo maar uitpakken.

Outsiders

Het lijstje met outsiders voor deze koers is lang. Dat komt simpelweg omdat er steeds meer kasseienkoersen voor beloften wegvallen én het nog zo vroeg in het seizoen is. Toch zijn er een aantal renners die wel de aandacht verdienen. De aanvalslustige Jonathan Vervenne en Gil Gelders scheppen mogelijkheden voor Soudal Quick-Step Devo dat Jelle Harteel ook voor topfavoriet Segaeert kan doen. Jelle Vermoote wil die rol ook graag smoel geven in dienst van Roel van Sintmaartensdijk.

Hagens Berman Axeon vormt in ieder geval een sterk blok. Zijn brengen ook nog Jan Christen en man in vorm Artem Shmidt aan het vertrek. Zij krijgen waarschijnlijk partij van Groupama-FDJ, dat hier met Noah Hobbs en Jens Verbrugghe nog een aantal sterke pionnen heeft. Pierre-Pascal Keup is dan weer het hete ijzer in het vuur voor Lotto Kernaus, Milan Feys voor Bingoal-WB Development, Tom Paquet namens de nationale selectie van Luxemburg en Floris Van Tricht (het jongere broertje van Stan). Maar poets vooral CIC U Nantes Atlantique niet uit. Zij starten met een aantal sterke coureurs, waaronder Noa Isidore, Rasmus Søjberg en Hubert Grygowski.

Mocht de koers om wat voor reden dan ook toch uitmonden in een (veredelde) massasprint, dan doen we er goed aan ook de snelle mannen nog even te benadrukken. Dan moet je vooral denken aan Tijl De Decker (Lotto Dstny DEVO), Henri Uhlig (Duitse selectie), Alberto Bruttomesso (CT Friuli-ASD), Simon Dehairs (regieselectie Vlaanderen), Alessio Delle Vedove (Circus-Renz-Technord), Zeno Moonen (Mini Discar Cycling), Francesco Della Lunga (Colback-Ballan) en vooral Axel Huens (Circus-Renz-Technord). De Fransman is de laatste weken zeer sterk op dreef én kan misschien wel Van Sintmaartensdijk overvleugelen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alec Segaert

*** Darren Rafferty, Nicolò Buratti

** Anders Foldager, Davide Persico, Roel van Sintmaartensdijk

* Thibaud Gruel, Ramses Debruyne, Warre Vangheluwe, Emil Herzog

Weer en tv

Er wacht de renners zondag een koude editie van de Kattekoers. Het kwik stijgt ’s middags nooit boven de zeven graden Celcius, maar de voorspelling luidt wel dat het weer met bakken tegelijk uit de hemel komt. De wind is overigens vrij matig, al draait-ie wel in de loop van de middag en komt het met windkracht vier uit het noorden. De koers is helaas niet live op tv te zien. Toch niets missen van het slagveld onderweg? In het liveblog van WielerFlits kan je met andere liefhebbers het wedstrijdverloop bespreken.