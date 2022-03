Sam Watson de beste in Gent-Wevelgem Kattekoers voor beloften

Sam Watson heeft zich zondag gekroond tot winnaar van de beloftenversie van Gent-Wevelgem, de Kattekoers. De Britse sprinter, normaliter koersend voor de U23-ploeg van Groupama-FDJ, was na 177 kilometer de beste sprinter van een uitgedund peloton. Sebastian Kolze Changizi uit Denemarken werd tweede, de Fransman Valentin Retailleau derde.

De beloften kregen in hun Kattekoers de Scherpenberg, de Baneberg en twee keer de combinatie Monteberg-Kemmelberg voor de wielen. Vanaf de laatste keer Kemmel was het nog een kleine 25 kilometer tot de finish op de Grote Markt in Ieper.

Op de top van de eerste keer Kemmelberg, ruim vijftig kilometer voor de meet, had de vlucht van de dag nog twee minuten voorsprong over. Artjom Köster (Estland), Pauls Rubenis (Letland) en Jokin Murguialday (Spanje) kleurden het grootste deel van de koers. Op de plugstreets kwam er vanuit het peloton een tegenaanval met onder meer Bodi del Grosso namens Nederland en ook de Fransman Romain Grégoire en de Brit Samuel Watson.

Aanval op de laatste keer Kemmelberg

De verschillen waren echter klein en zo kwam alles op de top van de laatste keer Monteberg bij elkaar. De Kemmelberg was daardoor de laatste mogelijkheid voor aanvallers om nog weg te rijden. Søren Waerenskjold pakte die kans om solo weg te rijden. De Noor kreeg Romain Grégoire, Jim Brown, Rick Pluimers en Arthur Kluckers achter zich aan, maar het peloton volgde op een halve minuut en slokte die vier op.

Waerenskjold moest op weg naar Ieper iets van zijn voorsprong inleveren. Het peloton kwam op vijftien kilometer van de finish tot op 20 seconden van de topfavoriet en greep de Noor niet veel later in de kraag. Een uitgedund peloton stormde daardoor af op een sprint, al probeerden Adam Holm Jorgensen (Denemarken), Alec Segaert (België) en Valentin Retailleau (Frankrijk) daar nog een stokje voor te steken.

Die poging strandde, waarna Sam Watson zich de snelste toonde in de sprint in Ieper. Hij bleef de Deen Sebastian Kolze Changizi en de Fransman Valentin Retailleau voor.

Nederlandse zege bij U19-vrouwen, Italië juicht bij U19-mannen

Eerder in de middag stonden ook de juniorenkoersen van Gent-Wevelgem al gepland. Bij de U19-vrouwen was er een Nederlandse zege te vieren. De 18-jarige Nienke Veenhoven was na 77 kilometer koers de beste, voor de Estse Laura Lizette Sander en de Française Maurène Trégouët.

Bij de U19-mannen mocht Italië feesten, want Thomas Capra was de beste van een kopgroep van drie. De 17-jarige Italiaan liet Tobias Svarre uit Denemarken en Jed Smithson kansloos na ruim 123 kilometer. Steffen De Schuyteneer was de beste Belg op de zevende plaats. De beste Nederlanders was Pepijn Veenings op plek twaalf.