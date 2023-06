Voorbeschouwing: Heistse Pijl 2023 – Tim Merlier treft Olav Kooij en Jordi Meeus

Het krioelt dezer dagen van de Belgische UCI 1.1- en 1.Pro-koersen, maar de Heylen Vastgoed Heistse Pijl is ongetwijfeld een van de meest interessante. Dankzij de Heistse Berg in volle finale krijgen we er elk jaar een enerverend wedstrijdverloop, en met Tim Merlier en Olav Kooij staan er op zaterdag 3 juni twee topsprinters aan de start. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De traditie van de Heistse Pijl gaat terug tot 1947, kort na de Tweede Wereldoorlog. Régionale de l’étape Constant Verschueren uit Itegem, deelgemeente van Heist-op-den-Berg, won er zijn eerste van de vijf kermiskoersen die hij dat seizoen op zijn naam zou schrijven.

De toon voor een jaarlijks terugkerende kermiskoers was gezet in Heist-op-den-Berg. De gemeente van Soulsister-zanger Paul Michiels in de provincie Antwerpen kreeg onder andere Rik Van Looy, Herman Van Springel, Roger Swerts en Frans Verbeeck later op de erelijst. Voornamelijk de passages van Van Looy waren memorabel. Tussen de eerste (1953) en de laatste (1969) zege van de Keizer van Herentals in de Heistse Pijl zat maar liefst zestien jaar.

Recordhouders zijn tot de dag van vandaag landgenoten Vic Van Schil en Marcel Laurens. Van Schil kennen we als de meesterknecht van Eddy Merckx in de jaren 60 en 70, maar in Heist mocht hij met drie overwinningen toch eens uit de schaduw treden. Mechelaar Laurens was vooral actief in de jaren 70 en schreef naast de Heistse Pijl ook de Brabantse Pijl op zijn palmares.

Kort na de laatste overwinning van Laurens trok de organisatie in 1984 de stekker uit de Heistse Pijl. De Heistse klassieker verdween vervolgens bijna drie decennia uit beeld, tot de koers in 2008 nieuw leven ingeblazen werd door Jef Van den Bosch en zijn troepen. Dit allemaal ter ere van het 1000 jaar Heist-jubileum, en wederom als kermiskoers.

De Heistse Pijl was jaarlijks – op misschien Gullegem Koerse na – een van de best gestoffeerde Belgische kermiskoersen op de kalender. Winnaars als Greg Van Avermaet, Bjorn Leukemans en tweemaal Tom Boonen liegen er niet om. Het gaf de organisatie ook de vrijheid om in de drukke maand mei renners ‘los’ te contacteren en niet meteen volledige buitenlandse ploegen vast te moeten leggen.

Toch werd de organisatie alsmaar professioneler en van 2016 tot 2019 de sprong het als UCI 1.1-koers op de trein van de Bingoal Cycling Cup. Met sprintbom Dylan Groenewegen kregen we een gedroomde winnaar. Ook Jasper De Buyst en Alvaro José Hodeg mochten nog juichen dankzij de twee Belgische WorldTeams Lotto Soudal en Deceuninck-Quick Step, die vaak present tekenden.

In coronajaar 2020 ging de Heistse Pijl toch nog één keer als kermiskoers door het leven, om de talloze individuele renners die veel koersen geannuleerd zagen worden een kans te bieden om competitief te zijn. Sinds 2021 valt de eendagskoers weer onder het 1.1-statuut, maar behoort het niét meer tot de Exterioo Cycling Cup.

Laatste tien winnaars Heistse Pijl

2022: Arnaud De Lie

2021: Pascal Eenkhoorn

2020: Sasha Weemaes (kermiskoers)

2019: Alvaro José Hodeg

2018: Emīls Liepiņš

2017: Jasper De Buyst

2016: Dylan Groenewegen

2015: Sander Armée (kermiskoers)

2014: Tom Boonen (kermiskoers)

2013: Tom Boonen (kermiskoers)

Laatste editie

De eerste wedstrijduren van vorig jaar werden gekleurd door Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix) en enkele renners van de minder grote ploegen, namelijk Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM), Oscar Onley (Development Team DSM), Jorre Debaele (Minerva Cycling), Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) en Benjamin Perry (WiV SunGod). Zij pakten ruim vijf minuten voorsprong op het peloton, waar de ploegen van de sprinters controleerden.

Toen de zes vluchters aan de eerste van zes lokale rondes begonnen, was hun voorsprong al teruggelopen tot vierenhalve minuut. In de rondes daarna, liep het verschil almaar verder terug. Toen de helft van de rondes waren afgelegd, was het verschil nog twee minuten. Dat bleef later enige tijd stabiel omdat de ploegen van de sprinters de kopgroep niet te vroeg wilde terugpakken.

Op negen kilometer van de streep werd Onley als laatste vluchter bijgehaald. Daarna bleef het onrustig. Ondanks verschillende aanvalspogingen, werden de treintjes van de sprinters in stelling gebracht voor de laatste keer de Heistse Berg.

Davide Ballerini van Quick-Step Alpha Vinyl versnelde op de klim, maar voor de laatste kilometer werd de Italiaan weer bijgehaald door een groepje met Arnaud De Lie. De neoprof ging de sprint van ver aan en hield stand tegen Giacomo Nizzolo en Mark Cavendish, wat voor een mooi podium zorgde. Voor de 20-jarige spurter was het alweer zijn vijfde zege van het jaar.

Uitslag Heistse Pijl 2022

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

2. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) allen in z.t.

3. Mark Cavendish (Quick-Step – Alpha Vinyl)

4. Daniel McLay (Arkea-Samsic)

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

Wedstrijdverslag

Parcours

Net als vorig jaar is de Kempense gemeente Vosselaar, vlakbij Turnhout, de startplaats van de Heistse Pijl. Van 2016 tot en met 2019 weerklonk het startschot in Turnhout zelf, maar in 2021 nam Vosselaar dus de fakkel over. Het parcours is verder een blauwdruk van dat van vorig jaar.

Van bij de Cingel in Vosselaar trekt het peloton een groot deel van de Antwerpse Kempen door. Denk maar aan typische Kempengemeenten als Beerse, Rijkevorsel, Merksplas, Lille, Olen, Geel, Westerlo, Herentals en Herenthout, vooraleer we na 85 kilometer koers op grondgebied Heist-op-den-Berg uitkomen voor de finale.

Vervolgens wachten er nog zes lokale ronden van 20,7 kilometer. Omwille van wegenwerken zijn die vijf kilometer langer dan vorig jaar, waardoor naar er Booischot en Hulshout wordt uitgeweken.

Echter blijven de doortochten in de Heistse deelgemeenten Wiekevorst, Hallaar, Itegem en het centrum van Heist-op-den-Berg zelf centraal staan. Daar wacht op anderhalve kilometer van de streep nog de Heistse Berg, langs de zijde van de Bergop en het Kerkplein, meteen ook hét pronkstuk van de lokale ronde.

De kasseiklim is met zijn vijfhonderd meter aan 5,8% en verschillende bochtjes zeker niet gemakkelijk. Het steilste stuk, vlak voor het Kerkplein, loopt zelfs op tot maximaal 14%. Op de top is het nog exact een kilometer tot de aankomstlijn, die grotendeels in dalende lijn verloopt. Pas in de laatste vierhonderd meter is het weer vlak, waardoor aanvallers steeds kansrijk zijn op de Paul Van Roosbroecklaan.

Ook speciaal: bij de derde, vierde en vijfde passage op de Heistse Berg wil de organisatie de strijdlustigste renners belonen met 5, 3 en 1 punten. De punten van die drie passages worden achteraf opgeteld en de winnaar ontvangt de Trofee Michael Goolaerts, een eerbetoon aan de renner die het leven liet tijdens Parijs-Roubaix en een goede band had met de organisatoren.

Zaterdag 3 juni 2023: Vosselaar – Heist-op-den-Berg (198,7 km)

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.15 en 18.00 uur

Favorieten

In de Heistse Pijl is het altijd een beetje goochelen tussen een sprinters- en aanvallersscenario. Vooral wanneer er enkele sterke blokken aanwezig zijn die per sé een massasprint willen, wil het kwartje wel eens de kant van de snelle mannen op vallen, zoals vorig jaar. Maar op de Heistse Berg kan het hele peloton ook zomaar uit elkaar worden gereden, zagen we twee jaar terug.

Het is alvast duidelijk dat Jumbo-Visma en Soudal – Quick-Step, de twee sterkste van de acht aanwezige WorldTeams, hier voor het eerste scenario zullen proberen te gaan met respectievelijk Olav Kooij en Tim Merlier. Normaal gezien zijn alle andere aanwezige renners in een rechtstreeks sprintduel tegen die twee kansloos, dus zullen hun ploegen iets anders moeten bedenken.

Olav Kooij is namelijk volop bezig met de stap naar de absolute sprinterstop te zetten. Eigenlijk behoort de Nederlander al sinds vorig jaar tot het kransje van beste sprinters ter wereld, maar doordat hij voor Jumbo-Visma koerst – waar er andere prioriteiten zijn –, krijgt hij niet vaak (genoeg) de kans om dat te tonen op het hoogste niveau. In Parijs-Nice toonde Kooij zich voor het eerst sneller dan onder andere Pedersen en Merlier, iets wat hij in de Heistse Pijl probleemloos over moet kunnen doen.

Belgisch kampioen Tim Merlier heeft het bij Soudal – Quick-Step ook niet gemakkelijk met de vele interne concurrentie, waardoor de Vuelta dit seizoen de grote ronde is waar hij zijn pijlen op moet richten. In tussentijd mag hij zich uitleven in wedstrijden zoals deze Heistse Pijl. Merlier kan zich echter altijd goed opladen voor de kleinere Vlaamse eendagskoersen én presteert er ook altijd op niveau. Met Stan Van Tricht en Jordi Warlop krijgt hij twee renners in dienst die perfect de sprint kunnen aantrekken, maar ook op de Heistse Berg niet in de problemen zullen komen.

Jordi Meeus moet zijn voet naast dit tweetal kunnen zetten. De 24-jarige Limburger is nog niet constant genoeg, maar doet op een goede dag wel mee met de besten ter wereld in de sprint. Nu Sam Bennett niet aan zijn beste jaar bezig is bij BORA-hansgrohe, mag Meeus zelfs beginnen dromen van een Tourdebuut. Maar dan zal hij zich de komende weken wel nog een paar keer moeten tonen. De overwinning in Circuit de Wallonie was een mooi begin, maar hier kan hij grotere namen kloppen.

Alpecin-Deceuninck heeft niet die ene grote topsprinter op haar opstelling voor de Heistse Pijl staan, maar wel een sterke equipe in de breedte. Dries De Bondt , vorige week de winnaar van de Antwerp Port Epic, en het Frans toptalent Axel Laurence kunnen de koers hard maken, terwijl ze met Timo Kielich, Lionel Taminiaux en Jakub Mareczko drie snelle jongens in de wachtkamer kunnen houden. Vooral Kielich heeft dit seizoen een grote stap gezet. We vragen ons af wat de Limburger nog in de cross te zoeken heeft, want hij is een potentiële topsprinter op de weg, bovendien mét inhoud.

Erlend Blikra is een naam die we ook zeker nog willen noemen. De 26-jarige Noor toont zich dit seizoen bijzonder constant, wat in de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke bijna de zege tegen Tim Merlier opleverde. Blikra won tot nu toe vooral een niveautje lager, zoals in Olympia Tour en Région Pays de la Loire Tour, maar zijn combinatie van explosiviteit en klimvermogen moeten hem in deze Heistse Pijl in staat achten om iets mooi te tonen.

Bij de overige WorldTeams, respectievelijk Cofidis, AG2R-Citroën, Arkéa-Samsic en Team DSM, is het zoeken naar goede outsiders. Eerstgenoemde ploeg brengt Piet Allegaert en Max Walscheid aan de start, maar zij zal vooral mikken op een mooie ereplaats. Datzelfde geldt voor Clément Venturini en het trio David Dekker-Nacer Bouhanni-Jenthe Biermans bij die andere Franse ploegen. Team DSM had oorspronkelijk kanonnen Sam Welsford en Alberto Dainese op het startblad staan, maar kiest finaal voor de jonge Casper van Uden.

Verder zijn er ook nog enkele outsiders uit eigen land. Denk maar aan Jarne Van de Paar , die Lotto Dstny hier naar een goed resultaat moet loodsen, of aan ex-winnaar Sacha Weemaes, die tegenwoordig bij Human Powered Health koerst. Dries Van Gestel mag het dan weer samen met Sandy Dujardin proberen bij TotalEnergies, terwijl we bij Sport Vlaanderen-Baloise uitkijken naar Milan Fretin.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Olav Kooij

*** Tim Merlier, Jordi Meeus

** Timo Kielich, Lionel Taminiaux, Erlend Blikra

* Dries De Bondt, Casper van Uden, Clément Venturini, Jarne Van de Paar

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Over het weer mogen de renners zaterdag alvast niet klagen. Ze mogen zich, volgens Weeronline, namelijk verwachten aan temperaturen tot 23 graden Celsius. Daarnaast wisselen periodes van zon en wolkenvelden elkaar af, maar zou er in de namiddag geen sprake zijn van neerslag. De wind blaast met een kracht van drie Beaufort en komt uit het zuidwesten.

Sporza, op tv-zender VRT 1, is vanaf 16.00 uur present voor de live-uitzending.